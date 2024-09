¿Amigos con derecho? No juegue con fuego si no quiere quemarse

¿Funcionan bien los amigos con derecho? Yo pienso que no. Según vimos en el show “Desiguales”, una persona tenía un amigo de muchos años. Una vez sintieron atracción y empezaron a salir juntos, pero en una relación abierta. O sea, no eran novios oficiales, pero andaban juntos para arriba y para abajo, el día entero.

En ese interín pasó lo que muchas veces. Ella se enamoró, pero él dijo un día que la relación “no estaba funcionando” y mejor volvían a ser amigos. Claro, ella sí se flechó, y ahí está el problema. Como siempre digo, no juegue con fuego para que no quemarse.

Los amigos con derecho pueden terminar así. Uno se enamora, pero el otro no. El corazón, e insisto en ello, tiene razones que la razón no entiende. Además, todo el que se mete en una relación sin compromiso, termina mal. Una relación así no tiene futuro. Una de las cosas más importantes para que funcione es que ambos estén de acuerdo en que lo más importante que se tiene es el uno al otro.

Lo ideal, entonces, es mantenerse como amigos.

Pero, ¿qué es un amigo con derecho? Una “relación abierta”, como mucha gente la llama. “Yo estoy con quien quiera, tenemos relaciones, salimos a bailar, hacemos el amor y todo lo de una pareja, menos el compromiso”.

¿Y qué pasa? Que muchas veces usted cree que se va a mantener así toda la vida y algún día se transformará en algo más serio. Lo que dicen los estudios es lo que pasó. El que menos quería un compromiso, terminó diciendo que “no”. Ella ya estaba enamorada, pero, por dignidad, aceptó y se alejó.

Los amigos con derecho y las relaciones abiertas son peligrosos. En muchos casos, uno sale perdiendo. La mayoría de las mujeres no están listas para una relación con sexo y sin afectos. Tarde o temprano, salen los afectos, porque la mujer llega al sexo a través del afecto.

Todo lo contrario a los hombres, que son expertos en sexo sin relación. Un hombre puede tener buen sexo con una mujer que le atraiga, sin establecer sentimientos profundos. La que se meta en ese lío, sale perdiendo si se enamora.

Por otro lado, es peligroso porque hay sexo sin compromiso legal. Si usted sale embarazada, y más si está en relaciones abiertas con más de un hombre, no sabrá de quién es el niño.

Hacer el amor no es beberse un vaso de agua, sino algo muy serio. Si no hay compromiso, no hay intimidad, ni justicia. Usted quizás está dando más que el otro, pero no puede exigir nada. No se meta en ese gancho, más vale sola que mal acompañada.

www.DraNancy.com