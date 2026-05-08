La Esquinita de Reme

*El fundador de CNN, Ted Turner, murió a los 87 años. Turner fue el creador de la cadena de noticias más importante del mundo que perdió su posición por su terrible política de apego a la izquierda. Con los años su posición en los medios bajo consistentemente. Turner estuvo casado con la comunista, Jane Fonda y sufría de demencia desde hace algunos años.

*El Departamento de Comercio confirmó que la economía había aumentado en Estados Unidos un 2% en el primer trimestre del año.

*George Conway, un “cabeza caliente” cuya esposa Kellyanne Conway, fue la mano derecha del Presidente Trump en su primer periodo. George aspiraba a ser su Secretario de Justicia, al no conseguir lo que quería le volteó los cañones y se convirtió en un enemigo fuerte del Presidente. Su esposa tuvo que sufrir por años sus locuras y terminó divorciándose de él. Conway con un grupo pequeño de críticos de Trump formó un grupo que gastó millones tratando de hacerle daño. Ahora, más flaco y más feo, anuncia que se postula para el Congreso como demócrata. ¡Pobre Trump que no tiene un minuto de tranquilidad en su vida! Esperamos George no salga electo y vuelva a manejar casos sin importancia en la oficina de abogados para quien trabaja.

*El ganador del Kentucky Derby del 2026 fue Golden Tempo un bello caballo que tenía -supuestamente- pocas oportunidades de ganar. El jockey que lo llevó al éxito es el puertorriqueño José Ortiz. En segundo lugar, llegó Renegade y en tercer lugar Ocelli. Golden Tempo hizo historia con una mujer (Cherie de Veux) de trainer. Primera mujer en esta capacidad.

*Las carreras de Fórmula 1 fueron sensacionales. A pesar de haber cambiado el horario y adelantarlo tres horas para evitar las fuertes lluvias y descargas eléctricas el éxito fue rotundo. Muy contentos todos los asistentes.

*El cierre de Spirit Airlines ha dejado a cientos de personas “en la calle y sin llavín”. Ahora, están buscando rápidamente alternativas. !Una verdadera pena!

*Durante el pasado domingo se celebraron movimientos de protestas contra el régimen de Delcy Rodríguez en Venezuela y donde permanecen presos más de 500 patriotas, a pesar de haberse anunciado su liberación en varias ocasiones. Se está pidiendo fuertemente que acaben de liberar a estos luchadores por la democracia. !Basta ya!

*La Senadora demócrata Jeanne Shaheem anunció que no se postulará de nuevo para el Senado en noviembre 2026. Documentos muestran que un trust relacionado con el esposo de la Senadora ejecutó compras millonarias en la Florida en el 2024.

*Jerome Powell deja de ser Jefe de la Reserva Federal el 15 de mayo, pero anuncia que continuará de Director en la organización. En la última reunión se acordó no bajar los intereses. ¡Veremos qué pasa en el futuro cercano!

*La nueva película que comenzó la semana pasada “The Devil Wears Prada 2” es una mala copia de la anterior que hizo su debut hace muchos años. Los que fueron al cine llenos de ilusiones salieron un poco frustrados. Sin embargo las recaudaciones fueron espectaculares.

*Es una vergüenza la enfermiza actitud de Barack Hussein Obama tratando de crearle problemas al actual Presidente de los Estados Unidos. Nunca se había visto algo como esto. Y ahora anda con el alcalde Comunista de New York dándole clases a los niños de esa ciudad. ¡Esto no es solo peste sino tremenfo mal olor!

*El Republicano Steve Hilton de California se mantiene en el primer lugar de una encuesta para las elecciones a Gobernador de ese Estado. El demócrata Xavier Becerra, exsecretario en el Gobierno de Biden está en segundo lugar.

El Presidente Trump anunció que nominará a Nicole Saphier como “US Surgeon General”. Nicole es una radióloga católica.

*Los demócratas en el Senado “fueron planchados” cuando decidieron impedir que Trump tome medidas en la posible democratización de Cuba. Se les “ponchó el tranvía”. Yo me pregunto si ¿todavía quedará un cubano decente que vote demócrata o eso es algo del pasado?

*Britney Spears está acusada de conducir bajo los efectos de la bebida y de las drogas. ¡Qué pena que esta muchacha se esté consumiendo de esa manera!

*El alcalde de América. Rudy Giuliani, se encuentra en ICU y su estado es delicado. Rudy fue el mejor alcalde de la Capital del Mundo y sus esfuerzos después del 11 de septiembre ayudaron a la recuperación de NY.

*La extraordinaria Shakira, ofreció un espectáculo extraordinario en la playa de Copacabana en Brasil, con la presencia de dos millones de espectadores. Los shows de Shakira cada día son mejores y su popularidad en Sur América es extraordinaria. ¡Muchas felicidades Shakira!

*Jaimito se encuentra con su amigo Pepito y le dice: -Mi papá me compró un perro y sabe leer. Sorprendido, el amigo responde: ¿a ver? Jaimito pone a su perro delante del periódico. Minutos después, el amigo le pregunta: - ¿Qué dice? Y Jaimito responde: -Te he dicho que mi perro sabe leer, no hablar.