sábado 22  de  noviembre 2025
OPINIÓN

Catar aprovecha la debilidad europea para dictar condiciones

Un análisis preciso para contar las cosas como son

Mookie Tenembaum 2024
Por Mookie Tenembaum

Estados Unidos y Catar enviaron una carta conjunta a la Unión Europea advirtiendo que las nuevas normas climáticas del bloque afectarán el comercio, la inversión y la seguridad energética.

El conflicto gira en torno a la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD), una ley europea que permitirá sancionar a empresas, tanto locales como extranjeras, cuando generen daños ambientales o violaciones de derechos humanos en su cadena de suministro.

Lee además
Imagen referencial de la Unión Europea.
Abusos

UE sanciona a jueces y funcionarios de prisiones en Rusia por persecución a opositores de Putin
Los candidatos presidenciales hondureños Salvador Nasralla (izq.), Mario Rivera (2.º der.), Nasry Asfura (der.) y el exjefe de las Fuerzas Armadas, Mario Raúl Pacheco (2.º izq.), muestran el Acuerdo Democrático para la Defensa del Voto tras su firma en Tegucigalpa el 11 de noviembre de 2025. 
POLÍTICA

Unión Europea pide a Honduras garantizar la independencia de instituciones electorales para próximos comicios

Washington y Doha sostienen que esta regulación amenaza sus exportaciones de gas natural licuado (GNL), un recurso clave para Europa desde que cortó la dependencia energética con Rusia. La advertencia tiene tono de ultimátum: si Bruselas no suaviza las normas, habrá consecuencias en el flujo de energía y en las inversiones bilaterales. En el caso estadounidense, el mensaje encaja con el estilo de la administración Trump, que combina presión comercial con rechazo a los compromisos ambientales.

En el caso de Catar, el cambio es más significativo. Históricamente, el emirato se movió con prudencia diplomática, utilizando su riqueza energética y su papel de mediador regional para proyectar influencia sin confrontación directa. Sin embargo, esta vez adoptó un tono amenazante y se alineó con Washington en defensa de los combustibles fósiles.

Lo hace porque percibe a una Europa debilitada, dividida y fácilmente influenciable. Doha observa que la Unión Europea cedió ante la presión de grupos vinculados a Hamas y de gobiernos árabes al reconocer a un Estado palestino inexistente, lo que interpretó como una señal de rendición simbólica. Sabe también que hospeda en su territorio, de manera impune, a la dirigencia de Hamas, cuya presencia nunca generó sanciones ni rupturas diplomáticas reales con Occidente.

Ese antecedente refuerza la convicción de que puede desafiar a Bruselas sin sufrir consecuencias. Catar ya lo comprobó durante el Mundial 2022, cuando las denuncias por violaciones a los derechos laborales y humanos fueron absorbidas por el éxito comercial y mediático del evento.

Ahora, traslada esa misma lógica al terreno energético: utiliza el gas como herramienta de poder. El trasfondo del caso es más estructural que coyuntural. Europa intenta liderar la transición verde sin resolver su dependencia de los proveedores autocráticos de energía. Esa contradicción la deja expuesta a este tipo de presiones.

Si la UE cede y modifica la directiva, demostrará que su política ambiental es negociable cuando afecta intereses poderosos. Si se mantiene firme, arriesgará el suministro que sostiene su industria y su estabilidad social. En ambos escenarios, Catar ya logró su objetivo: consolidarse como un actor capaz de condicionar a Europa tanto en el terreno político como en el energético, amparado en una impunidad que ningún otro país del Golfo disfruta con tanta claridad.

Las cosas como son

Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.

Temas
Te puede interesar

Tarek William Saab: el verdugo con toga de los derechos humanos

La Esquinita de Reme

Sobre vísperas y Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela. video
ANÁLISIS

"La rebelión está servida: régimen de Maduro puede explosionar en cuestión de días", dice Gustavo Arístegui

El presidente Donald J. Trump dialoga con el ucraniano Volodimir Zelenski en su anterior visita a la Casa Blanca.
¿Continuará la guerra?

Trump afirma que Zelenski tendrá que aceptar el plan de EEUU para Ucrania o "seguir luchando"

Escuadrón de aviones caza de combate  de EEUU en el Caribe.
Narcotráfico

EEUU pide a operadores de vuelos comerciales "extremar la precaución" por despliegue militar en torno a Venezuela

El presidente de EEUU, Donald Trump, recibe al nuevo alcalde de Nueva York, el socialista Zohran Mamdani.  
Política

Trump promete ayudar al alcalde electo de Nueva York en el interés de mejorar la vida de los residentes

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, llega para asistir a una misa réquiem, un servicio funerario católico, por la fallecida Katharine, duquesa de Kent, en la catedral de Westminster en Londres el 16 de septiembre de 2025.
Investigación 

Expríncipe Andrés rechaza responder ante el Congreso de EEUU por el caso de Jeffrey Epstein

Te puede interesar

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el presidente estadounidense, Donald Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin.
Conflicto bélico

Trump afirma que su plan para el fin de la guerra en Ucrania "no es una oferta final"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El expríncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, llega para asistir a una misa réquiem, un servicio funerario católico, por la fallecida Katharine, duquesa de Kent, en la catedral de Westminster en Londres el 16 de septiembre de 2025.
Investigación 

Expríncipe Andrés rechaza responder ante el Congreso de EEUU por el caso de Jeffrey Epstein

Universal Orlando Resort.
PARQUES

Universal Orlando Resort inaugura temporada navideña con actividades festivas

Un hombre arrastra una carretilla cargada de agua por una calle en Santiago de Cuba, Cuba.
CUBA

Cubanos, entre desgobierno, apagones y epidemia

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski durante otro de los momentos de este lunes 18 de agosto en la Casa Blanca.
Propuesta de paz

Rubio y Witkoff viajan a Ginebra para discutir el plan de Trump con representantes de Ucrania y europeos