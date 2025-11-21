La Esquinita de Reme

viernes 21  de  noviembre 2025
*La Cámara de Representantes votó para dar la luz verde a los archivos oficiales sobre Jeffrey Epstein. Muchos de ellos permanecen sellados desde hace 20 años. Los demócratas armaron “un revolú” recientemente dando a entender que Trump estaba involucrado con Epstein, pero les salió la “criada respondona” y puede causarle un gran daño al partido de Chuck Schumer y Alexandra Ocasio Cortes. ¡Vivir para ver!

*Las elecciones para la alcaldía de la Ciudad de Miami, entre la demócrata izquierdista Eileen Higgins y el republicano conservador Emilio González, están creando atención nacional. Desafortunadamente, algunos republicanos del patio que se postularon en las primarias y perdieron en las elecciones están apoyando a una demócrata liberal que agrandaría la penetración de los socialistas en un bastión republicano. Aquí, francamente, el asunto no esa acerca de Emilio (que es un hombre decente y honesto, padre de familia ejemplar) sino de qué partido controlaría nuestra ciudad. La decisión es clara. Y nosotros no podemos permitir que el Condado Miamia-Dade y la Ciudad de Miami estén en manos de los seguidores de Biden y Kamala. ¡Tan sencillo como eso!

*J. P. Morgan ha hecho la proyección que la onza de oro llegará a $6,000. ¡De créalo o no lo crea!

*Sylvester Stallone. el famoso artista de Hollywood, quien ha vivido por los últimos 40 años en New York, anunció que se va de la ciudad porque no quiere ver su destrucción en las manos del nuevo alcalde comunista electo recientemente. Stallone es un símbolo de un Hollywood fuerte y exitoso que no se arrastra frente al comunismo perverso. ¡Esperamos que no solo sea el primero de muchos!

*Ganaron los Dolphins en el estadio Bernabéu de Madrid con una entusiasta fanaticada de Miami que fue a aplaudirlos. Las celebraciones por todo lo alto con croquetas, queso manchego y jamón de jabugo. Madrid llena de camisetas de los Dolphins importadas desde la Capital del Sol. ¡Felicidades!

*En las elecciones presidenciales en Chile ningún candidato se acercó al 50% del voto requerido para no ir a una segunda vuelta. Ahora la decisión final se producirá el 14 de diciembre entre el derechista Jose Antonio Kast y la comunista Jeanette Jara. El candidato de derecha debe ganar porque sumados todos los votos en la actualidad da un 52% de los que votaron contra los comunistas. ¡Veremos!

*Marjorie Taylor Greene, la congresista republicana de Georgia, perdió el apoyo de Donald Trump después de haber estado brincando de un programa a otro, todos progresistas y con un deseo tremendo de hacerle daño al país y al Presidente. ¿Qué le pasó a esta mujer fanática del movimiento Maga? Tal vez nunca lo sabremos, pero se volvió loca.

*La secretaria Kristi Noem anunció que un bonus de $10,000 será entregados a todos los empleados de ICE que trabajaron durante la crisis creada por los demócratas y que terminó ante la indignación del pueblo americano.

*El cierre del Gobierno por 43 días, que resultó ser el más largo de la historia de la nación y que debemos a los demócratas liderados por el senador Chuck Schumer, costó a los Estados Unidos la friolera de 14.000 millones de dólares, y todo para que en enero se tenga que volver a revisar el acuerdo adoptado. Muy triste que se actúe de mala fe sin importarles la nación ni los trabajadores. ¡Que a nadie se le olvide Chuck Schumer y los demócratas!

*Jack Schlossberg, el nieto de John F. Kennedy se ha postulado como representante de New York en el puesto que ocupaba Jerry Nader. El joven, que se comentaba tenía problemas de sexualidad, negó esos comentarios y fijó “que en el futuro espera conocer a alguna mujer y casarse”.

*El FBI prendió y acusó a la ex asistente del gobernador de California, Gavin Newsom, de fraude bancario y muchos cargos más. California es un verdadero desastre y este Gobernador que ha sido el peor del país aspira a presidente en el 2028.

*Ya recibí los libros de la vida del excongresista Lincoln Díaz Balart que pueden adquirirse a través de Amazon. Se titula “Sketches from a Life” y es muy interesante y fue escrito por Lincoln. El libro está disponible en inglés y en español.

*Happy Thanksgiving para todos los lectores de La Esquinita.

*Un día un granjero cruza por su plantación con una cubeta a recoger algunas frutas. Al llegar al río ve dos chicas bañándose totalmente desnudas. Ellas al verlo se meten en el agua hasta el cuello y le dicen: “No vamos a salir hasta que usted no se vaya”. “No vine a verlas a ustedes”,responde el granjero levantando la cubeta. “Solo vine a dar de comer a los cocodrilos”.

