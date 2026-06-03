Condominios en preventa en Miami: cómo funciona y por qué los inversores latinos los prefieren

Comprar un condominio en preventa significa firmar un contrato de compra cuando el edificio aún está en planos o en construcción temprana. Pagas un depósito inicial, generalmente entre 10 y 40 por ciento del precio de compra, y cierras la transacción completa cuando el edificio está terminado y recibe el certificado de ocupación, típicamente entre 2 y 4 años después.

En mi experiencia trabajando con inversores de México, Colombia, España y Argentina, he visto cómo este modelo ha generado valorizaciones significativas en el sur de Florida. Muchos de mis clientes han generado ganancias en su inversión inicial comprando en preventa en zonas estratégicas como Brickell, Edgewater y Sunny Isles Beach. La clave está en entender el proceso y seleccionar los proyectos y desarrolladores correctos.

Cómo funciona el proceso de preventa

El desarrollador lanza el proyecto cuando tiene los permisos y el financiamiento asegurado, incluso antes. Abre una sala de ventas, generalmente con maquetas, renders digitales, y planos de las unidades disponibles. Los compradores seleccionan su unidad, firman un contrato de reserva, y pagan un depósito inicial.

El depósito inicial se estructura en pagos escalonados. Un esquema típico podría ser: 10 por ciento al firmar el contrato de reserva, 10 por ciento a los 30 días, 10 por ciento cuando se inicia la construcción, y 10 por ciento cuando la estructura alcanza cierto nivel. Los porcentajes y cronogramas varían según el desarrollador y el proyecto.

Estos depósitos se mantienen en una cuenta de depósito en garantía controlada por un abogado o una compañía de título. El desarrollador no puede usar ese dinero libremente. Está protegido hasta el cierre final.

Durante la construcción, que típicamente dura entre 24 y 48 meses, el comprador no paga nada adicional más allá de los depósitos programados. No hay pagos mensuales de hipoteca porque aún no posees la unidad. El desarrollador financia la construcción con sus propios fondos o préstamos de construcción.

Cuando el edificio está terminado y recibe el certificado de ocupación temporal o final, el desarrollador notifica a los compradores que es momento de cerrar. En ese punto, obtienes tu hipoteca definitiva si vas a financiar, o pagas el saldo restante en efectivo, y recibes la escritura de la propiedad.

Por qué los precios de preventa son más bajos

Los desarrolladores ofrecen precios más bajos en preventa por varias razones estratégicas. Primero, necesitan demostrar a sus prestamistas de construcción que hay demanda real. Tener el 30 o 40 por ciento del edificio vendido en preventa fortalece su capacidad de obtener financiamiento favorable.

Segundo, los compradores de preventa asumen más riesgo. Están comprando algo que no existe físicamente. No pueden caminar por la unidad, tocar los acabados, o ver la vista real desde el balcón. Están comprando basados en planos, renders, y la reputación del desarrollador.

Por estas razones, los precios de preventa típicamente son 15 a 30 por ciento más bajos que los precios de mercado proyectados al momento de la entrega. Si compras una unidad en preventa a 500,000 dólares hoy, y el mercado continúa apreciándose durante los 3 años de construcción, esa misma unidad podría valer 650,000 o 700,000 cuando esté lista.

El poder de la apreciación durante construcción

La apreciación durante el período de construcción es donde muchos inversores obtienen sus ganancias más significativas. Miami ha experimentado ciclos de apreciación fuertes, especialmente en áreas como Brickell, donde el desarrollo de condominios de lujo ha transformado completamente el horizonte urbano.

Imagina que compras en preventa a 1,000 dólares por pie cuadrado. Para cuando el edificio está listo 3 años después, el mercado se ha apreciado y condominios comparables se venden a 1,300 dólares por pie cuadrado. Compraste una unidad de 1,500 pies cuadrados por 1,000,000 dólares que ahora vale 1,350,000. Eso es 350,000 dólares de ganancia sobre una inversión inicial de quizás 200,000 a 400,000 en depósitos.

Algunos inversores ni siquiera esperan a que termine la construcción. Venden su contrato de preventa a otro comprador durante la construcción, si lo permite el contrato, capturando la apreciación acumulada hasta ese momento. Esto se llama asignación de contrato, y es legal en la algunos de los proyectos, aunque algunos desarrolladores lo restringen.

Ventajas para compradores extranjeros

Para compradores latinoamericanos, la preventa ofrece ventajas específicas. Los depósitos escalonados distribuyen el desembolso de capital a lo largo de 2 o 3 años en lugar de requerir todo el dinero de una vez. Si estás considerando comprar propiedad en Miami, esta estructura de pagos puede ser mucho más manejable que una compra tradicional.

Los proyectos de preventa aceptan compradores extranjeros sin restricciones. No necesitas ser residente de Estados Unidos, no necesitas número de seguro social al momento de la reserva, y el proceso de verificación es más simple que obtener una hipoteca tradicional al momento del cierre.

Los contratos de preventa generalmente permiten poner la propiedad a nombre de una entidad corporativa, como una LLC. Esto ofrece privacidad y puede tener ventajas para planificación patrimonial y fiscal, especialmente para compradores internacionales.

Además, comprar en preventa te da acceso a las mejores unidades del edificio. Los pisos altos con mejores vistas, las esquinas con más luz natural, las unidades con terrazas más grandes, todo esto se vende primero en preventa. Si esperas a que el edificio esté terminado, solo quedarán las unidades menos deseables.

Riesgos que debes considerar

La preventa no es inversión sin riesgo. El riesgo principal es que el proyecto no se complete. Si el desarrollador enfrenta problemas financieros o no puede obtener financiamiento de construcción, el proyecto podría cancelarse.

En caso de cancelación, recuperarías tus depósitos porque están en garantía, pero perderías los años de espera y el costo de oportunidad de haber tenido ese capital inmovilizado.

Otro riesgo es que el mercado baje en lugar de subir durante la construcción. Si compras en preventa a 900,000 y para cuando el edificio está listo el mercado ha bajado y unidades similares se venden a 750,000, estás bajo el agua. Técnicamente aún debes cerrar y pagar los 900,000, o perder tus depósitos.

Los retrasos en la construcción son comunes. Un proyecto planeado para 30 meses puede tomar 40 o 48 meses. Esto extiende el tiempo que tu capital está comprometido y puede afectar tus planes.

Cómo evaluar un proyecto de preventa

Investiga al desarrollador. Revisa qué otros proyectos han completado, cuál es su reputación, y si han tenido problemas legales o financieros. Desarrolladores con historial comprobado de entregar proyectos a tiempo representan menos riesgo.

Analiza la ubicación cuidadosamente. La ubicación determina la apreciación futura más que cualquier otro factor. Áreas con desarrollo activo, buena conectividad, cercanía a empleos, tiendas y restaurantes, típicamente se aprecian mejor.

Revisa el porcentaje de preventa. Si el desarrollador ya vendió 40 o 50 por ciento del edificio en preventa, eso indica demanda fuerte y reduce el riesgo de cancelación. Si solo ha vendido 10 por ciento después de meses en el mercado, eso es señal de advertencia.

Lee el contrato de preventa completamente con un abogado inmobiliario antes de firmar. Estos contratos tienen cláusulas complejas sobre fechas de cierre, penalidades por retrasos, derechos de asignación, y condiciones bajo las cuales puedes o no puedes cancelar.

Estrategia de salida: vender o rentar

Muchos inversores compran en preventa con la intención de vender cuando el edificio esté listo, capturando la apreciación sin nunca vivir en la unidad. Esto funciona bien en mercados ascendentes.

Otros planean rentar la unidad. Los condominios nuevos en ubicaciones prime de Miami generan rentas fuertes, especialmente si el edificio tiene amenidades como gimnasio, piscina en la azotea, y servicio de conserjería. Sin embargo, verifica que el edificio permita rentas. Algunos tienen restricciones de período mínimo.

Una estrategia híbrida es rentar por los primeros años para generar ingreso mientras el área continúa desarrollándose, y luego vender cuando la apreciación alcance su pico. Esto maximiza tanto el flujo de efectivo como la ganancia de capital.

Si estás evaluando opciones de preventa, puedes revisar proyectos disponibles y análisis de mercado actualizado en mi sitio web. La preventa en Miami requiere capital, paciencia, y sobre todo, información clara para tomar la decisión correcta.

Si tienes dudas sobre este tema, escríbeme aquí por WhatsApp. Estoy aquí para ayudarte a tomar decisiones informadas.

Soy asesor de bienes raíces de lujo con sede en el sur de Florida, especializado en acompañar a familias e inversores de alto patrimonio de América Latina en los mercados de Miami, Boca Ratón y Palm Beach. Asesoro a clientes en inversiones en preventa, propiedades frente al agua y comunidades de golf exclusivas. Más información en enriqueurdaneta.com

Si te interesa el tema, he creado una guía con mis 5 criterios para evaluar desarrolladores.

Enrique V. Urdaneta

Global Advisor | Engel & Völkers West Palm Beach

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Descargo de responsabilidad: La información proporcionada tiene fines educativos y no constituye asesoramiento legal, fiscal o financiero. Las condiciones del mercado pueden variar; se recomienda consultar con profesionales especializados antes de realizar cualquier inversión o refinanciamiento hipotecario.