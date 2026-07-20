lunes 20  de  julio 2026
OPINIÓN

Miami-Dade debe demostrar que un gobierno también puede ponerse a dieta

El Condado de Miami-Dade preparó su presupuesto proyectando un aumento cercano al 7 % en los ingresos por impuestos a la propiedad

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Diario las Américas | ROBERTO J GONZÁLEZ
Por ROBERTO J GONZÁLEZ

Imagine que está sentado con su familia preparando el presupuesto del hogar. Pero, en lugar de basarlo en el dinero que realmente gana, hace planes contando con un aumento de sueldo o un ingreso extraordinario que todavía no existe. Compra un carro nuevo, programa unas vacaciones o piensa en una casa más grande con un dinero que quizás nunca llegue.

¿Qué pasa si ese dinero no aparece?

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En el gobierno ocurre algo parecido. Cuando se gasta menos de lo que se esperaba recaudar, muchas veces se presenta como un “recorte” o un “ahorro”. Pero, ¿realmente lo es?

El Condado de Miami-Dade preparó su presupuesto proyectando un aumento cercano al 7 % en los ingresos por impuestos a la propiedad. Con esa expectativa, los departamentos diseñaron sus gastos. Luego, al comprobarse que los ingresos serían menores, se les pidió limitar el crecimiento al 3 %. Eso no es reducir el gobierno; simplemente es desacelerar su crecimiento.

El plan presupuestario para este año supera los 14,200 millones de dólares, más de 1,000 millones por encima del año pasado. La verdadera pregunta es otra: ¿por qué no empezar a reducir el tamaño del gobierno?

Las familias de nuestra comunidad hacen ajustes todos los días para vivir con lo que tienen. El gobierno debería demostrar la misma disciplina.

Reconozco que no es una tarea fácil. Miami-Dade presta servicios esenciales que debemos proteger: la seguridad pública, la infraestructura, el agua potable y el transporte, entre otros. Pero también es cierto que toda organización grande acumula ineficiencias con el tiempo.

Además, este noviembre enfrentaremos una decisión que podría definir el rumbo fiscal del condado. Sea cual sea el resultado en las urnas, debemos prepararnos desde ahora eliminando gastos innecesarios y aliviando la carga sobre los contribuyentes.

El Estado de Florida ha demostrado que es posible contener el gasto sin dejar de cumplir con las funciones esenciales del gobierno. Miami-Dade no debe esperar a que la presión venga de Tallahassee. Debemos actuar por iniciativa propia.

Eso no significa aplicar recortes iguales para todos ni permitir que todos los departamentos crezcan por igual. Significa establecer prioridades. Debemos seguir invirtiendo donde la necesidad es evidente, como la seguridad pública y la infraestructura crítica, mientras reducimos gastos en programas de menor prioridad, funciones duplicadas y estructuras administrativas que ya no responden a las necesidades actuales.

Un gobierno más pequeño no surge por accidente ni por fórmulas automáticas. Es el resultado de preguntarnos qué debe hacer el gobierno, qué puede dejar de hacer y cómo servir mejor a los ciudadanos con menos recursos.

Por eso, cada departamento debería justificar sus necesidades desde cero, en lugar de partir del presupuesto del año anterior y negociar cuánto más recibirá. Debemos revisar funciones, contratos, subvenciones, plazas y gastos con una visión completamente nueva.

La alcaldesa Daniella Levine Cava y su equipo ya han dado algunos pasos en esa dirección al proponer reducciones y limitar el crecimiento del gasto. El año pasado, mi equipo y yo también identificamos oportunidades concretas para generar ahorros.

Con ese mismo propósito, el presidente de la Comisión del Condado, Anthony Rodríguez, creó el Comité de Asuntos Intergubernamentales e Impacto Económico. Junto a mis colegas Danielle Cohen Higgins, Natalie Milian Orbis y Vicki López, trabajamos para identificar ahorros permanentes y proteger los servicios que más valoran nuestros residentes.

Este esfuerzo no debe ser político, sino responsable. Si trabajamos unidos, Miami-Dade puede convertirse en un ejemplo para Florida y para todo el país de que es posible ofrecer servicios públicos de calidad sin permitir que el gobierno siga creciendo indefinidamente.

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