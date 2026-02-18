Cumbre de Ginebra sobre Derechos Humanos y la Democracia 2026, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y la conexión cubana

La libertad y los derechos humanos llevan 20 años en declive. Tras 25 años de una ola de autocratización, hay 91 autocracias más que 88 democracias en el mundo.

Los derechos humanos universales están en una crisis cada vez más profunda en 2026. La arquitectura posterior a la Segunda Guerra Mundial está bajo un ataque sostenido, su aplicación es desigual y se está debilitando, pero la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) sigue siendo un estándar aspiracional perdurable.

Esta sombría realidad atrae a defensores de los derechos humanos de Afganistán, Bielorrusia, China, Cuba, Hong Kong, Irán, Corea del Norte, Rusia, Sudán, Siria, Uganda, Venezuela, Vietnam y Zimbabwe a la Cumbre de Ginebra de este año.

En estas sociedades, los derechos fundamentales se enfrentan a un ataque sistemático.

Sin embargo, estos no son los tiempos más oscuros.

La Declaración Universal de Derechos Humanos surgió en 1948 a raíz de los horrores del holocausto: la incapacidad de los Estados nacionales para proteger a sus ciudadanos. El fracaso del sistema de Westfalia.

No fueron las grandes potencias sino las naciones latinoamericanas, incluida Cuba, las que lideraron el impulso para desafiar el sistema fallido.

En febrero de 1945, en la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz, celebrada en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México, el diplomático cubano Dr. Gustavo Gutiérrez y Sánchez presentó borradores detallados: una “Declaración de los Derechos y Deberes Internacionales del Individuo” y una “Declaración de los Derechos y Deberes de las Naciones”. Estas, extraídas de su libro “La Carta Magna de la Comunidad de Naciones”, influyeron en el diplomático canadiense John Humphries y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Gutiérrez, nacido en Camajuaní, Cuba, en 1895 y fallecido en el exilio en Miami en 1959, ayudó a dar forma a la Constitución de Cuba de 1940 como diplomático, jurista y académico; hoy en día a menudo se le considera el “hombre olvidado”.

En 2008, Mary Ann Glendon resaltó el papel de América Latina, destacando al carismático delegado cubano Guy Pérez Cisneros, cuyo entusiasmo en la génesis de este importante documento conectó ideales y realidad. Su hijo Pablo relató el marcado contraste entre aquella Cuba democrática y el régimen represivo actual.

Desde 2009, la Cumbre de Ginebra ha brindado a los demócratas cubanos una plataforma para eludir la censura y desafiar la narrativa de la dictadura en la ONU. Diecisiete personas han intervenido; estas son las voces clave:

• Regis Iglesias Ramírez: Organizador del Proyecto Varela y portavoz del Movimiento Cristiano de Liberación, estuvo encarcelado durante más de siete años durante la represión de la Primavera Negra de 2003 por promover reformas no violentas. Se dirigió a la Cumbre en 2013 tras su liberación en 2010.

• Néstor Rodríguez Lobaina: Fundador del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, preso de conciencia en reiteradas ocasiones y quien realizó huelgas de hambre por sus derechos y por la reforma universitaria. Exiliado tras su liberación en 2011, habló en 2012.

• Manuel Cuesta Morúa: Disidente socialdemócrata, fundador de Arco Progresista y líder de #Otro18 por elecciones pluralistas e integración racial.

• Rosa María Payá: Fundadora de Cuba Decide, que promueve un plebiscito vinculante para la democracia; defensora mundial de la investigación sobre la muerte de su padre, Oswaldo Payá, en 2012. Habló por primera vez en 2013 y ahora es miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

• José Gabriel Ramón Castillo: Fundador del Instituto Independiente Cultura y Democracia, impulsor del Proyecto Varela; condenado a 20 años en la Primavera Negra, exiliado en España en 2008. Intervino en la Cumbre en 2009 y 2010; falleció en 2018.

La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU surgieron de las fallas de los Estados nación; UN Watch y la Cumbre de Ginebra surgieron de las deficiencias de la ONU. Es apropiado que los demócratas cubanos contribuyeron al nacimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que, a través de la Cumbre de Ginebra, sigan promoviendo los derechos universales mediante la resistencia no violenta, honrando su legado mientras se enfrentan a la feroz tiranía actual.

Gracias Hillel Neuer por tu valiente defensa de los derechos humanos en todo el mundo y tu solidaridad con el pueblo cubano.