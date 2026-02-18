Tarek William Saab acumula delitos

El reciente pronunciamiento de Human Rights Watch respecto a la urgencia de desmontar el andamiaje represivo y reformar instituciones judiciales y electorales, así como la derogación de leyes abusivas, resulta en una extraordinaria hoja de ruta para la lucha inmediata por restablecer el Estado de derecho en Venezuela.

Esta propuesta debe llevar implícita algunas condiciones fundamentales y menciono una de ellas: Nada se podrá hacer mientras que a la cabeza del organismo que debe garantizar el respeto de las garantías constitucionales, es decir la Fiscalía General de la República, esté Tarek William Saab.

Tarek se ha colocado a nivel del torturador Alexandre Granko Arteaga. Hago la comparación porque desde su responsabilidad en el Ministerio Público no solo ha cohonestado torturas, violado el debido proceso, alterado expedientes, extorsionado, en fin, de todo, sino que además ha sido cómplice en delitos cometidos contra su personal incluido el abuso sexual.

El documento de HRW refiere específicamente que Tarek William Saab lideró la acción del Estado que condujo a violaciones de derechos humanos tras las elecciones del 28 de julio de 2024.

Y es que lo que ocurre en el Ministerio Público es definitivamente delictivo. Ejemplo reciente fue la detención el pasado 13 de febrero del experto petrolero venezolano y estadounidense de 86 años Evanan Romero ocurrido en Maracaibo. Se trata de una figura respetable para nuestro país que fue apresado en el aeropuerto La Chinita cuando se dirigía a Caracas para asistir a reuniones importantes relativas a su trabajo de consultor.

El escándalo del procedimiento ilegal fue inmediato y el Ministerio Público dejó constancia de su chapucería cotidiana que, hundida en contradicciones, anunció una contraorden que llevó a liberar al detenido con una medida sustitutiva de régimen de presentación por los delitos de estafa y asociación para delinquir.

Lo sucio de este asunto es que la razón de la detención fue un antiguo litigio administrativo, ya resuelto a favor del consultor Romero, donde la contraparte derrotada tendría vínculos con Tarek William Saab.

Bueno es recordar que Evanan Romero fue viceministro de Energía y Minas y coordina con las empresas Repsol (España) y Reliance (India) el retorno de inversiones a la Faja del Orinoco.

Ya resulta cotidiano el registro de los atropellos desde el Ministerio Público en los que Tarek William Saab tiene la máxima responsabilidad. Son centenares de testimonios los que trascienden y que ratifican torturas que dejarán marcas imborrables en miles de familias.

Otro rasgo patético de Tarek William Saab es su rol de títere el cual desfila con bastante frecuencia. La realidad es que para la élite del régimen es un tonto útil al que lo ponen a dar la cara por violaciones reñidas claramente con la legalidad, pero que para los casos importantes ni siquiera es informado. Claro ejemplo es lo ocurrido con las detenciones de Alex Saab y Raúl Gorrín, las cuales Tarek negó de inmediato en redes sociales para después verse obligado a borrar el mensaje y guardar silencio después. Es probable que ni siquiera a él todavía se le haya informado de lo que está ocurriendo en los salones VIP de una prisión donde se negocia con Saab y Gorrín su disposición a confesar sobre la infinidad de delitos cometidos bajo la tutela de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

El pronunciamiento de HRW ratifica que las autoridades venezolanas deben adoptar medidas para restablecer la integridad e independencia del Poder Judicial.

Y sobre esos procesos judiciales son varios los que actualmente andan con dificultades para dormir. Se trata de funcionarios y empresarios corruptos civiles y militares que han gravitado llenando sus arcas en el entorno del régimen.

Por supuesto que toda esta sacudida no es iniciativa de Delcy ni de Jorge Rodríguez. A ellos les toca acatar órdenes del Secretario de Estado Marco Rubio, quien tiene precisados a ladrones de CLAP, traficantes de petróleo, a los que jugaban con el diferencial cambiario con jugosas ganancias, a los del tema de papeles, bonos, los que especulaban con el descuento del negocio petrolero porque el crudo venezolano lo vendían y cambiaban en bonos o cripto con descuento de 40 y 50 por ciento.

De nuestro país desangrado debe ser expulsado de su cargo ese fiscal general obsesionado con figurar y que pronto podría cumplir su sueño de alcanzar la apertura de noticieros, las primeras planas y convertirse en tendencia en redes sociales. Solo que estará esposado. Recordará Tarek William Saab entonces, como precisa HRW, a centenares de inocentes encarcelados, llevados a procesos penales infundados y motivados políticamente contra opositores políticos, periodistas y defensores de derechos humanos.