¿Dará resultado un nuevo intento de acercamiento con Corea del Norte?

Los encuentros casi diarios del presidente Donald Trump con los medios de comunicación le han brindado una perspectiva extraordinaria sobre los grandes desafíos que enfrenta.

En lugar de una conferencia de prensa convencional, prefiere un estilo más informal y espontáneo, permitiendo que periodistas seleccionados hagan preguntas en el Despacho Oval de La Casa Blanca, mientras él se sienta relajadamente en el famoso escritorio “Resolute”, regalo de la reina Victoria de Gran Bretaña a Estados Unidos, en 1880.

La semana pasada, con la visita del presidente de Corea del Sur Lee Jae Myung a Washington, los periodistas le preguntaron a Trump qué planes tenía para reunirse con el líder norcoreano.

En lugar de esquivar una respuesta, expresó abiertamente su deseo de volver a ver a su "amigo" Kim Jong-un, destacando la buena relación que tenían e incluso sugiriendo que podría haber una reunión pronto.

El comentario indica que, entre bastidores, ya se están llevando a cabo algunos primeros contactos para un nuevo encuentro.

Hasta ahora, las acciones de política exterior del mandatario se han centrado principalmente en Rusia, Ucrania, Gaza, Israel e Irán, con un toque de India-Pakistán, Armenia y Azerbaiyán y por supuesto, los temas del comercio mundial y sus aranceles, inmigración y la lucha contra el narcotráfico internacional con su enigmático, para muchos, despliegue militar en el mar Caribe frente a las costas venezolanas.

Hasta ahora, no se había mencionado en la agenda geopolítica a Corea del Norte ni a su líder.

La última vez que se reunieron, en Hanói en febrero de 2019 y luego para la famosa caminata por la zona desmilitarizada de Corea en junio de ese mismo año, Trump se fue con las manos vacías, pues el líder norcoreano dejó en claro que no iba a desmantelar su programa de armas nucleares y misiles balísticos.

Ahora, seis años después, Corea del Norte tiene más ojivas nucleares y más misiles balísticos intercontinentales, y pareciera demasiado tarde para que Trump siquiera sueñe con persuadir a Kim Jong-un para que renuncie a todo su arsenal de guerra y establezca relaciones con Corea del Sur.

Sin duda, Kim Jong-un, al igual que el presidente ruso Vladimir Putin, estará encantado de reunirse con el mandatario estadounidense, ya que consolida su estatus como figura clave en el escenario mundial, pero si la reunión se lleva a cabo, ¿se mostrará el líder norcoreano esta vez más conciliador? Parece improbable, pero en política nada está escrito en piedra y todo dependerá de cómo conciliar los intereses de ambos.

Para subrayar el desafío que Washington enfrentará, el presidente chino Xi Jinping, anunció haber invitado a Kim Jong-un a unirse a él y a Putin en un desfile militar en Pekín el 3 de septiembre, justo después de que el republicano dejase en el aire la intención de acercarse nuevamente al gobierno de Pyongyang.

Así pues, los tres potenciales adversarios de Estados Unidos, Xi, Putin y Kim estarán mostrando sus mejores caras en la Plaza de Tiananmén, para ver el desfile de armas militares avanzadas de China.

El momento del anuncio de Pekín no pudo haber sido una coincidencia. A primera vista parece un mensaje del presidente chino intentando demostrarle a Trump que Kim Jong-un es su amigo.

Sin embargo, eso no debería ser motivo para que Trump cambie sus planes de reunirse con el líder norcoreano porque, desde una perspectiva estratégica, siempre es mejor mantener abiertos los canales de comunicación con los potenciales adversarios.