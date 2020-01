El plan fue ideado y presentado ante Nicolás Maduro por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y Delcy, su hermana. Cosa extraña, Cilia Flores no fue informada. La circunstancia apremiaba ante la exitosa gira del presidente encargado, Juan Guaidó, que desde Bogotá había anunciado que continuaría por Europa. El viernes 17 se afinaron vía telefónica los detalles con sus aliados de Podemos. Después, el vicepresidente Pablo Iglesias anunció a Delcy con entusiasmo que el presidente Pedro Sánchez había aceptado una reunión con ella. Informó también sobre la decisión del gobierno de no recibir a Guaidó, si pisaba España. Celebraron las buenas noticias. Aún se desconoce si esa versión se la inventó Iglesias para quitarse de encima la presión de Rodríguez, pero a Maduro no le ha gustado lo que ha pasado.