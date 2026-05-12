Blanca paloma de rapiña

Delcy Rodríguez (C), presidenta interina de Venezuela, habla con periodistas tras una sesión en la Corte Internacional de Justicia sobre la región de Esequibo, en La Haya

Delcy, como canciller y como vicepresidenta, cometió todos los errores imaginables en asuntos de esta naturaleza. Maduro, ella y su siniestro hermano intentaron ocultar su ineptitud tras las bambalinas de un referéndum sobre el tema en diciembre de 2023, y el país vio a leguas esa farsa y se quedó en casa sin votar.

Hoy, bajo la tutela de quienes se burlan de nuestro histórico y legítimo reclamo, cabe preguntarse si todo este espectáculo en La Haya es una pantomima para encubrir lo ya negociado, con el único y personalísimo fin de seguir evadiendo la justicia que merece como pocos.