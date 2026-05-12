martes 12  de  mayo 2026
ANÁLISIS

Blanca paloma de rapiña

El chavismo y Delcy Rodríguez son señalados por su manejo del reclamo sobre el Esequibo, mientras la figura política se presenta en La Haya.

Delcy Rodríguez (C), presidenta interina de Venezuela, habla con periodistas tras una sesión en la Corte Internacional de Justicia sobre la región de Esequibo, en La Haya

Delcy Rodríguez (C), presidenta interina de Venezuela, habla con periodistas tras una sesión en la Corte Internacional de Justicia sobre la región de Esequibo, en La Haya

EFE

Por Pedro Mario Burrelli

Esta mujer no tiene ni pizca de vergüenza. Vestida de blanco, a pesar de tener las manos manchadas con la sangre de venezolanos asesinados y torturados bajo su mirada cómplice, se presenta ante la Corte Internacional de Justicia para fingir que le preocupa una histórica disputa territorial que estamos a punto de perder debido al manejo irresponsable del chavismo en todo lo relacionado con el Esequibo.

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Delcy, como canciller y como vicepresidenta, cometió todos los errores imaginables en asuntos de esta naturaleza. Maduro, ella y su siniestro hermano intentaron ocultar su ineptitud tras las bambalinas de un referéndum sobre el tema en diciembre de 2023, y el país vio a leguas esa farsa y se quedó en casa sin votar.

Hoy, bajo la tutela de quienes se burlan de nuestro histórico y legítimo reclamo, cabe preguntarse si todo este espectáculo en La Haya es una pantomima para encubrir lo ya negociado, con el único y personalísimo fin de seguir evadiendo la justicia que merece como pocos.

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