Descertificada, desertizada y desvalijada

A los supuestos revolucionarios los botan de todas partes. De EEUU, del territorio de la Unión Europea, de Canadá, de los bancos búlgaros. Les niegan las visas o se las anulan. O los “renuncian” como en la OEA, Mercosur, el Pacto Andino.

“De mejores sitios nos han echado” responden siempre. Igual a la menor de los Rodríguez-Gómez, en el bochornoso –para ella glorioso– episodio de Barajas, Madrid, la noche que fue sacada en volandas por la Guardia Civil por el delito mafioso de acarrear dinero ilegítimo. Comenzó el interrogatorio, en el cuartico que cada aeropuerto reserva para criminales peligrosos: “¿Primera maleta?”. Contestó: “Buchona de sucio dinero / para el señor Zapatero / quien goza una ola, si es un millón / y si son más de dos, goza un olón”. “¿Segunda maleta?”: “Esa tampoco, trae poco. / Por lo gruesa ¡está bien repleta! / lo confieso, sin sofoco / ¡son las coimas, pa’l 'Coleta'!".

Chávez adunó la totalidad de defectos de los venezolanos, sin sumar ni una sola de nuestras virtudes. Como se lo escribí en vida, tengo derecho a hacerlo, post mórtem. Sus supuestos hijos políticos son todavía más depravados, en lo de hacer propios, lo peor del gentilicio. En los casos, petroleros y de Acción Democrática, muy recientes, ha sido patético. Secuestraron dicho partido político, sus seccionales, inmuebles, su Comité Nacional, pero en lugar de aprovechar lo bueno, entre otros, el legado petrolero de Juan Pablo Pérez Alfonso, padre, indiscutible, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, optaron por apropiarse de lo peor: ¡Del “compañerito”, Bernabé!

¡Non è vero ma è ben cantato! El cronista, tiene para sí que la noticia de la, supuesta, descertificación, es falsa. A la OPEP no le corresponde certificar, o descertificar, quién es o ha dejado de ser petrolero. Pero, en el supuesto, de ser mentira, ha sido bien cantata. No somos, ya, país petrolero. Ni siquiera, país. Ni lo seremos, otra vez, hasta que no depongamos y castiguemos con severidad legal, a los patoteros que la siguen saqueando.

La narcoRobolución ha retrotraído a PDVSA a la producción día/barril de 1930. Ni siquiera se sabe, a ciencia cierta, si la baja a 200 mil diarios que habría desencadenado la supuesta descertificación es todavía mayor. De cualquier forma, a esos exiguos toneles resta reducirles: Los derrames (el más reciente en Golfo Triste, causado por la refinería de “El Palito” que, de la mano con el ecocidio del Arco Minero nos empujan hacia el acantilado de la desertización); lo que se roban, socapa de los pretendidos cambalaches por comida para los Clap, podrida o no apta para humanos; los descuentos, por no decir chantajes, de los dealers más inescrupulosos, únicos que se atreven a comprar crudo subrepticio, en alta mar, en medio de la nocturnidad, trasegado por el desgobierno paria, cual prostituta callejera, apuradita, por tasar sus “servicios” por intermedio de chulo barriobajero.

Años atrás, la momia antes referida quiso vendernos otra mentira, pero mal cantada: La chapuza que éramos el país ¡con las mayores reservas petroleras “probadas” del Mundo! Y, él ¡Salve César! es decir, el chapucero y no la Madre Naturaleza ¡el artífice de tal campeonato mundial! Algo podrido apestaba en la Dinamarca de tal palabrería. En aquel mapa de Suramérica, que sirvió de apoyo a la perorata, pintado de blanco, equivalía a reservas cero o insignificantes. Pintado de negro a hidrocarburos por borbotones, es decir, del subcontinente único y exclusivo el territorio de lo que en mala hora le endilgaron el remoquete de “República Bolivariana”. Reservas “probadas” ¿pero por quién? ¡Por el farsante en persona! El sentido más común, refractario a los disparates, bastaba y sobraba para descreer el supuesto prodigio geológico. Pronto, la consultora noruega Rystad Energy, entre otras, calculó que las reservas reales de petróleo recuperable, re-cu-pe-ra-ble, puntualizamos, de Venezuela son 75.000 millones de barriles. Menos de un cuarto de la cifra oficial de 302.300 millones de tal balandronada. Sea como sea, si la última de las cantidades, es la real, ¿dónde están los millones de barriles “faltantes”, al extremo que los árabes de la OPEP han tenido el atrevimiento de descertificarnos? Cuando en Venezuela, se habla de “faltantes”, los dedos índices acusadores, siempre apuntan hacia Diosdado. En este caso, el pobre, sería injusto culparlo.

¿Y no se deriva –me recriminarán– ningún filo halagüeño de la narrativa anterior que nos devuelva la fe en el porvenir?

Gracias a Dios –y valga el oxímoron– la mencionada pandilla, aparte de ladrona, es cromosómicamente inepta. Caso contrario, ya hubiesen extraído esos 75 o 302 mil millones de barriles y ¡zas, pa’ la banca de Andorra! De todas formas, hay que botarlos y pronto. Sí, lo sabemos: De peores sitios, los han y seguirán echando. En este caso, lamentablemente, va a ser, a patadas.

