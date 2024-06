Dictaduras de las Américas son plataformas rusas que amenazan la paz y la seguridad

La invasión de Rusia a Ucrania marcó el inicio de la “Primera Guerra Global” que he definido como “el conflicto generalizado que compromete a todos los Estados pero en el que la confrontación armada está limitada a áreas y entre partes específicas, en el que no hay neutralidad y del que ningún estado está excluido”. En una guerra mundial la confrontación armada es generalizada, en la guerra global la lucha armada está limitada pero no existe ningún estado que sea imparcial, todos tienen participación económica, política, social, comunicacional y tecnológica en un conflicto que en el mundo globalizado no permite la exclusión de nadie.