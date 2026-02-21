sábado 21  de  febrero 2026
El espejismo del dragón: la trampa tecnológica de China I

Un análisis preciso para contar las cosas como son

Mookie Tenembaum 2024
Por Mookie Tenembaum

Cuando el mando del Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos declaró que China “todavía no está ahí” en referencia a su bombardero furtivo H-20, y que dicha plataforma no se acerca a las capacidades estadounidenses, sus palabras fueron interpretadas por muchos analistas superficiales como una simple bravuconada militar o una subestimación del adversario. Sin embargo, es una descripción técnica de la realidad.

La confianza del mando militar estadounidense no nace de la arrogancia. Nace de una certeza técnica que no admite matices, y es la supremacía en el campo de la inteligencia artificial (IA) y los semiconductores avanzados no es una ventaja relativa de Estados Unidos sobre China, sino que es un abismo.

Washington sabe algo que Pekín intenta ocultar desesperadamente, en la guerra del siglo XXI, el fuselaje es secundario; lo que determina la victoria es el “cerebro” digital de la máquina. Y en ese terreno, China no tiene nada porque no tiene los chips. Además, carece de las máquinas para fabricarlos y del conocimiento para diseñarlos. Entre tanto, le falta el sistema científico para desarrollarlos.

La realidad detrás de la confianza estadounidense

La tranquilidad que proyecta el mando militar estadounidense se basa en hechos, no en opiniones. Estados Unidos posee hoy el monopolio del diseño y la implementación de la IA generativa y operativa de vanguardia. Esta tecnología no es un software que se pueda descargar o robar. Es un ecosistema que depende de una infraestructura física, demandando chips de última generación que China no posee y no puede fabricar.

La litografía ultravioleta extrema, o EUV por su sigla en inglés, es el proceso necesario para producir semiconductores de vanguardia y depende de máquinas fabricadas exclusivamente por ASML en los Países Bajos. Cada una de esas máquinas contiene más de 100.000 componentes provenientes de cadenas de suministro que involucran a decenas de países occidentales. China no tiene acceso a esas máquinas y lleva años intentando copiarlas sin éxito.

Lo que sí tiene China son máquinas de litografía ultravioleta profunda, o DUV por su sigla en inglés, una tecnología de generación anterior. Con ellas, SMIC ensayó la producción de un chip de 7 nanómetros para Huawei, el Kirin 9000s, mediante una técnica de multipatterning. El resultado fue un chip producido con rendimientos inaceptables, a un costo prohibitivo y que no puede fabricarse en escala. No fue una demostración de capacidad industrial sino de desesperación. Y ahora, las restricciones holandesas cortan incluso el servicio y mantenimiento de esas máquinas DUV. Así, China pierde la capacidad de mantener lo poco que tiene.

El bombardero H-20 chino tiene una apariencia externa similar al B-21 Raider estadounidense. Vuela y transporta munición, pero sin los semiconductores avanzados necesarios para procesar datos en tiempo real, fusionar sensores y tomar decisiones autónomas en milisegundos, esa aeronave es una cáscara con alas. La IA que China implementa en sus sistemas militares es tecnología derivada, copiada y adaptada de modelos occidentales anteriores, sobre hardware ineficiente o de contrabando. Es imitación y tiene un techo que el país ya alcanzó.

El mando militar estadounidense puede permitirse el lujo de comunicar la verdad, y publicar que China “no está ahí”, porque sabe que la paridad tecnológica en este campo no se logra con decretos del Partido, con espionaje industrial ni con subsidios estatales. Se logra con una base de conocimiento y una capacidad de manufactura de silicio cuyo perfeccionamiento le demandó décadas a Occidente y que ahora está blindada por controles de exportación que funcionan.

El problema de fondo: un sistema que no puede innovar

Hay una razón estructural por la cual China no puede resolver este problema con dinero, porque su sistema político es incompatible con la innovación de frontera.

La ciencia de vanguardia, es decir la que produce avances en litografía, en arquitectura de chips y modelos de IA, requiere un entorno donde el científico pueda equivocarse, contradecir la teoría dominante, publicar resultados incómodos y desafiar a sus superiores sin consecuencias personales. Sin esto, no hay ciencia; hay burocracia con batas de laboratorio.

China no tiene ese entorno y no lo puede poseer mientras el Partido Comunista controle cada institución. Un investigador chino que produce un resultado que contradice la narrativa oficial arriesga su carrera, su libertad y la seguridad de su familia. En esas condiciones, la ciencia no avanza; se estanca en la repetición segura de lo ya conocido. Se copia lo que funciona, se presenta como propio y se reza para que nadie pregunte demasiado.

Este no es un problema que se resuelva con presupuesto, sino civilizacional

Estados Unidos, Europa, Japón, Corea del Sur y Taiwán, o sea, las naciones que dominan la cadena de semiconductores comparten un rasgo común porque son sistemas donde la disidencia intelectual es el motor de la innovación. China tiene el rasgo opuesto. Y por eso copia, roba, engaña y miente como el resultado directo de un sistema que castiga la originalidad y premia la obediencia.

La cultura de la copia le sirvió a China para la industrialización básica. Le permitió la fabricación de electrodomésticos, la construcción de infraestructura y el ensamblaje de teléfonos. Pero en la frontera de la innovación tecnológica abstracta, donde se diseñan chips de 3 nanómetros y se entrenan modelos de lenguaje con billones de parámetros, la copia es inservible. Porque no se puede copiar lo que no se entiende, y China no comprende estos procesos al nivel necesario para replicarlos.

En la segunda parte: cómo la trampa tecnológica se convierte en desangramiento económico, el mensaje estratégico para los aliados del Indo-Pacífico, y por qué el destino de China repite, con consecuencias peores, el colapso soviético.

Las cosas como son

Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.

