martes 27  de  enero 2026
OPINIÓN

El fin del anonimato: La "Kill List" como arma de desmoralización en Irán

Un análisis preciso para contar las cosas como son

Mookie Tenembaum 2024
Por Mookie Tenembaum

El anuncio de una lista de objetivos a matar, una Kill List, elaborada por Estados Unidos con el respaldo de la inteligencia israelí marca un cambio en la gestión de conflictos internacionales. Esta vez, el objetivo es el individuo. Se trata de una amenaza quirúrgica dirigida a quienes aprietan el gatillo en las calles de Teherán; y no estamos ante el lenguaje habitual de la diplomacia, ni frente a las sanciones económicas que suelen castigar a la población civil sin rozar a las élites.

El concepto de la Kill List tiene una genealogía clara que se remonta a la operación "Cólera de Dios", activada por Israel tras la masacre de Múnich en 1972. En aquel entonces, el mensaje fue que nadie implicado en el terrorismo contra ciudadanos israelíes podría dormir tranquilo, sin importar en qué lugar del mundo se escondiera. Décadas más tarde, Estados Unidos institucionalizó esta práctica con la "Disposition Matrix" durante la guerra contra el terrorismo, convirtiendo la eliminación de líderes insurgentes en un proceso burocrático y tecnológico.

Lee además
El presidente Donald Trump habla con periodistas mientras está en vuelo en el Air Force One, viajando desde Shannon, Irlanda, con destino a la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 22 de enero de 2026.
EEUU

Trump asegura que tiene una "gran armada" cerca de Irán, "mayor que la de Venezuela"
Un agente de la Bolsa de Nueva York en una de las sesiones bursátiles.
TENSIóN

Precios del petróleo suben ante mayor presión de EEUU sobre Irán

Sin embargo, la aplicación de este modelo al escenario iraní de 2026 introduce una variante psicológica devastadora. A diferencia de las listas anteriores, centradas en líderes terroristas escondidos en cuevas o estados fallidos, esta apunta a funcionarios de un Estado constituido. El comandante de los Basij, o el jefe de policía que ordena la carga contra una manifestación, ya no goza de la protección por anonimato estatal. Su nombre, su rostro y sus movimientos están identificados.

La efectividad de esta medida no debe medirse únicamente por el número de ejecuciones físicas, sino por su capacidad de paralización de la cadena de mando. Cuando un oficial de rango medio comprende que su identidad fue filtrada por la inteligencia externa, se instala una paranoia corrosiva dentro del régimen. El miedo a ser el próximo nombre en la lista genera una pregunta inevitable entre los represores: ¿vale la pena arriesgar la seguridad personal y familiar por un sistema que no puede proteger ni siquiera su propia información confidencial?

Al final, la Kill List funciona como un espejo de la vulnerabilidad del régimen iraní. Para que un nombre llegue a esa lista, es necesaria la existencia de informantes internos y una vigilancia tecnológica total. Al señalar directamente a los ejecutores de la represión, la alianza entre Washington y Jerusalén busca tanto la justicia para las víctimas de las protestas, así como el quiebre de la voluntad para quienes sostienen el aparato de fuerza del Estado iraní. El anonimato, el mayor escudo de la impunidad, ha desaparecido.

Las cosas como son

Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.

Temas
Te puede interesar

Más de 5.000 muertos en protestas en Irán, según oenegé radicada en EEUU

Protestas en Irán: ¿Qué pudiera pasar?

¿Viene un segundo asalto de EEUU-Israel contra Irán?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en EEUU (imagen referencial)
APORTES

Seguro Social hace este miércoles su último pago de enero, ¿quiénes lo cobran?

La exconcejala de Hialeah Angélica Pacheco camina acompañada de su esposo a su salida de la Corte, junto a dos personas de su equipo de defensa. 
FLORIDA

Acuerdo de culpabilidad podría librar a exconcejala de Hialeah de cargo por fraude millonario

El ayatolá de Irán Alí Jamenei.
Tensiones

Irán advierte a EEUU ante llegada de buques de guerra en Medio Oriente: "Son objetivos al alcance"

Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación
POLÍTICA

Trump anuncia una aceleración en el proceso de liberación de los presos políticos en Venezuela

El presidente Donald Trump habla con periodistas mientras está en vuelo en el Air Force One, viajando desde Shannon, Irlanda, con destino a la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 22 de enero de 2026.
EEUU

Trump asegura que tiene una "gran armada" cerca de Irán, "mayor que la de Venezuela"

Te puede interesar

Fotografía cedida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos donde aparece su director, John Ratcliffe (d), saludando a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (i), durante un encuentro realizado en Caracas (Venezuela). 
TRANSICIÓN

La CIA trabaja para establecer presencia permanente en Venezuela, asegura CNN
Las máquinas quitanieves circulan cerca del Monumento a Washington y el Monumento a Lincoln en el National Mall de Washington, D.C., el 26 de enero de 2026, tras una importante tormenta de nieve.
EEUU

Gran tormenta invernal causa 30 muertes, cortes de energía y cancelación de vuelos

Frescas temperaturas, incluso frío, en Miami.
FLORIDA

¡Miami! Ten el abrigo a mano, más frío

Agentes de la Bolsa de Nueva York durante una sesión de trabajo.
LA BOLSA

Wall Street abre dispar tras resultados de empresas

Barco mercante de China saliendo de aguas cercanas a uno de los grandes puertos de ese país.
COMERCIO

Tras falta de acuerdo, EEUU impondrá aranceles del 25% a productos de Corea del Sur