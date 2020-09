El imperio de los jueces

Pasamos a que tampoco podría expresarse como ciudadano sobre la honorabilidad del presidente Uribe. No puede criticar, ni controvertir y no puede tampoco rendir un testimonio público sobre quien es su jefe político, expresando lo que le consta sobre su comportamiento, porque Uribe está procesado. Restringen la libertad de expresión, el argumento parece ser que ocupar el cargo de presidente limita el derecho de expresión. Y anula de una vez la presunción de inocencia. Se puede insistir en la inocencia de Uribe porque no ha sido vencido en juicio. Es más, soy de la opinión de que, aun habiendo un fallo, los ciudadanos podemos insistir en la inocencia; el procesado puede buscar nuevos recursos. Las decisiones del Estado están sujetas al escrutinio público, no solo en los tiempos que se producen, sino por toda la larga historia. Acatar es cumplir, no silenciarse.