martes 2  de  junio 2026
ACCIDENTE LABORAL

Trabajadora muere y otro obrero resulta herido tras derrumbe en obra del centro de Miami

María Fernanda Gonzáles García, de 25 años, falleció luego de que una columna estructural colapsara en una construcción ubicada en el downtown de Miami. Las autoridades investigan las causas del accidente.

Lugar donde se levanta Okan Tower.

Lugar donde se levanta Okan Tower.

IMAGEN GENERADA CON IA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – Una trabajadora de la construcción murió y otro obrero resultó herido tras el colapso de una estructura en una obra ubicada en el centro de Miami, informaron las autoridades.

La víctima fue identificada como María Fernanda Gonzáles García, de 25 años. El segundo trabajador fue trasladado al Hospital Jackson Memorial, donde permanece bajo atención médica.

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El accidente ocurrió el lunes en el sitio de construcción ubicado en North Miami Avenue y la calle 6, donde se levanta Okan Tower, un complejo de lujo que forma parte de la transformación urbanística del centro de Miami.

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Según la información preliminar divulgada por las autoridades, una columna estructural que era instalada en uno de los niveles superiores se desplomó y cayó sobre los trabajadores que se encontraban en el área.

Equipos de emergencia acudieron al lugar tras recibir reportes del incidente. Pese a los esfuerzos de rescate, la joven falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Las circunstancias que provocaron el colapso permanecen bajo investigación. Las autoridades deberán determinar si existieron fallas técnicas o incumplimientos de los protocolos de seguridad laboral.

Hasta el momento no se han divulgado detalles adicionales sobre la condición del trabajador lesionado.

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