El M. del 4/f

Debido a una inconmovible convicción de convivencia civilizada, guardo respeto y admiración por todo oficio ejercido con decencia. Incluso –y valga la paradoja– el de hacer la guerra. Siempre, en este último caso, que el respectivo soldado se bata con gallardía, honor, con benevolencia, porque al adversario no se le debe herir o matar, si no es indispensable.

“Si llegan a saber que mi navío ha caído prisionero, digan, sencillamente que he muerto”. La frase la pronunció Damián Cosme de Churruca, minutos antes de la epopeya de Trafalgar. Un buen ejemplo de la palabra empeñada. No el consabido “de aquí me sacarán cadáver” de ciertos narcogeneralotes, los muy "madrinos", para, después, verlos muertos, en efecto, pero de risa. O de miedo