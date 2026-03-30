El odio a los judíos, a los cristianos y a los perros

Sin entrar a considerar el secular odio a muerte a los judíos , en especial a Israel, que el islam intenta por todos los medios de “borrarlo de la faz de la Tierra”, como proclaman sus líderes, ayatolas y teólogos, nos encontramos con otra yihad en desarrollo contra los cristianos que están siendo masacrados en África, Medio Oriente y Europa. A esto hay que añadir una tercera yihad que se está desatando, esta vez contra los perros (canis vulgaris) en los populosos barrios de las alcaldías europeas ocupadas por musulmanes .

Hasta la fecha son más de 52.000 cristianos asesinados en Nigeria por “yihadistas” o grupos islamistas, dentro de un total mundial de 4.849 cristianos asesinados ese año; es decir, Nigeria concentra la gran mayoría de esos casos registrados. Lara Logan, veterana periodista de guerra, sostiene en su post que en Nigeria se está produciendo una persecución sistemática y brutal contra los cristianos, perpetrada por militantes musulmanes. Logan denuncia que estos grupos secuestran a mujeres y niños cristianos, queman vivas a personas, destruyen aldeas e iglesias y masacran comunidades enteras. El núcleo de su acusación no es solo la violencia en sí, sino también el encubrimiento mediático y político. Afirma que buena parte de la prensa internacional y de las autoridades minimizan o encubren la persecución anticristiana masiva en Nigeria evitando presentar los hechos como persecución religiosa, y en su lugar los describen con expresiones como “conflictos entre pastores y agricultores” o lo atribuyen a otras causas anodinas lo que, según ella, oculta la verdadera naturaleza de la matanza. El mensaje añade que esta situación lleva más de veinte años, con miles de muertos, millones de desplazados y numerosas iglesias destruidas, mientras Occidente guarda silencio. Lara Logan rompe ese silencio y pide apoyo moral y oración por los cristianos perseguidos de Nigeria.

La persecución y matanza de cristianos está ocurriendo también a lo largo del Medio Oriente. El pasado sábado 28 de marzo, en vísperas del Domingo de Ramos y la Semana Santa, en la antigua ciudad cristiana de Suqaylabiyah, Siria, grupos de islamistas armados atacaron comercios, hogares e iglesias cristianas. El gobierno sirio, aliado de Al-Qaeda/ISIS, alienta estos ataques, lo que ha resultado en una catástrofe para los cristianos de Siria y otras minorías, tal como se preveía. Los cristianos de Oriente Medio también están siendo atacados en Tierra Santa, Líbano e Irak.

La ocupación de Europa

El historiador Bill Federer afirma que para 2030, la inmigración islámica descontrolada empujará a las mayorías musulmanas hacia las regiones europeas, donde el “voto en bloque” impondrá la ley islámica por la fuerza y esto está sucediendo debido a la simbiosis con la izquierda internacional. En 2025, en Inglaterra, se contabilizaron 2.134 mezquitas y salas de oración activas en ese país donde los musulmanes representan el 6,5% de la población total, sin embargo, va en aumento el uso de parques públicos y concurridas avenidas para hacer sus oraciones, paralizando el libre tránsito. La explicación de estas acciones no deja duda, los invasores islámicos realizan los rituales masivos en las calles de Europa para establecer su dominio e imponer su cultura según la tradición de las fuerzas militares musulmanas que realizaban oraciones en los campos de batalla y áreas conquistadas como una proclamación de victoria.

En Londres, el alcalde Sadiq Khan (reelegido en 2024) es musulmán, al igual que la actual alcaldesa de Luton; el de Rochdale, apoyado por el partido laborista y el de Newtral. La consecuencia de esta “ocupación”, porque no tiene otro nombre ya se observa en la aplicación de la sharía. Los tribunales de la sharía no tienen jurisdicción en Reino Unido, pero se han instalado entre 30 y 80 “consejos de la sharía” así llamados, que transmiten las leyes y normas religiosas y sociales para la comunidad de creyentes, es decir, un sistema de justicia paralelo. Por otra parte, hemos observado con estupor, como las naves de la Catedral de Bristol (Bristol Cathedral), abrió sus puertas a los musulmanes para que celebraran el Gran Iftar o fiesta del Ramadan pese a que en Bristol hay muchas mezquitas. En Inglaterra, el 63% de los musulmanes no trabajan y reciben ayudas del Estado y casas gratis. Sus índices de nacimientos sobrepasarán a los de la población inglesa.

Francia y la izquierda islámica

A pesar de que el islam y la cultura occidental son incompatibles, la extrema izquierda francesa ha establecido alianzas con la población musulmana estimada en seis millones en Francia metropolitana y se proclama defensora del islamismo, logrando una simbiosis política que le produce réditos electorales. En las recientes elecciones municipales de marzo 2026, el FLI (La France insoumise), movimiento de extrema izquierda pro-islam, ganó en importantes ciudades, alcaldías y comunas. El nuevo alcalde insoumis de Saint-Denis, Bally Bagayoko, basó su campaña fomentando un voto según color de piel u origen étnico-racial. El día del escrutinio final, los alcaldes salientes de esos municipios fueron sacados a empujones e insultos por la turba triunfante, demostrando lo que les espera a esas comunas que acogen desde hace años a los Antifa, Black-Blocks y Jeune Garde, las fuerzas de choque de los insumisos. El primer decreto de Bagayoko es el “desarme de la policía” en esos barrios, lo que augura el crecimiento del narcotráfico, el terrorismo y la violencia sin ley en una de las zonas más pobladas de París donde se encuentra la Catedral de Saint-Denis, de enorme importancia religiosa, política e histórica porque allí están sepultados todos los reyes de Francia.

Diversas encuestas de Europa demuestran que los musulmanes votan en su enorme mayoría a la izquierda que les permitió ingresar a los países, incentivando a los gobiernos globalistas a reemplazar a la población nativa para perpetuarse en el poder. “Los musulmanes y la izquierda se han ligado para acceder al poder total en los países europeos. Es una alianza basada en su odio a la libertad, a la democracia y a los valores de Occidente” (Federer).

Iglesias incendiadas en Europa

Después de la caída del Muro de Berlín y el alejamiento del proletariado obrero de las causas socialistas en el mundo, la izquierda ha visto en el islam la religión de los pobres, los marginados, los explotados. Los islamistas son los ‘nuevos condenados de la tierra’, con quienes expiarán su pesada carga de culpa colonialista. Para Pascal Bruckner, “Un pensamiento de izquierda, huérfano de ideales, ha encontrado en el islam un substituto a la idea del ‘proletariado’ y un ‘modelo revolucionario’. Pero, además, el carácter antioccidental del islam les procura el aura de una religión del Tercer Mundo” (Pascal Bruckner, Un racisme imaginaire, 2017). Si los dirigentes europeos y en especial los franceses continúan con su política del avestruz, mientras proliferan los idiotas útiles transformados en colaboracionistas, el odio, la violencia y la exclusión del islamismo radical se impondrá en la cuna de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad.

Iglesias incendiadas

Desde hace años, se incendian iglesias deliberadamente en todo Occidente. Durante el comunismo soviético y durante el mandato de los socialistas republicanos en España se saqueaban y demolían las iglesias. El mismo programa lo aplica hoy el islam en Europa. Esta no es una guerra entre izquierda y derecha, sino entre el Bien y el Mal. “Se ha producido un aumento de los delitos de odio anticristiano, especialmente los incendios provocados en iglesias”, informó el año pasado el Observatorio sobre la Intolerancia y la Discriminación contra los Cristianos en Europa (OIDAC Europe). Datos del Ecclesiastical Insurance (UK) exponen el grave problema: “En los últimos cinco años se han producido más de 200 incendios provocados que han afectado a iglesias”. En Francia, desde 2023, han sido incendiadas 115 iglesias (Observatoire du Patrimoine Religieux) y el Ministerio del Interior publicó el balance general de 843 actos anticristianos y delitos de odio religioso en 2025.

La Yihad contra los perros

No son solo judíos y cristianos que están en la mira de sus Kalashnikovs, ahora son los perros.

La relación histórica entre los perros y el islam es compleja y se remonta a tradiciones y mitologías árabes preislámicas. En el contexto del islam, algunos eruditos consideran a los perros como najis (ritualmente impuros). Algunos hadices indican que los ángeles no entran en casas con perros. Se han dado casos de envenenamientos masivos de perros en localidades habitadas por musulmanes en España y Bélgica. Entre las exigencias de los musulmanes en sus zonas conquistadas en Europa está la prohibición de la presencia de perros en los transportes públicos y en las áreas frecuentadas por los musulmanes, debido a que viola su derecho a vivir de acuerdo con los principios islámicos.

Está claro que ningún país europeo puede ceder un milímetro ante las exigencias que el islam quiere imponer en su senda hacia la sharía. Los perros forman parte de la civilización occidental y la civilización occidental está decidida a defenderse y defender a sus perros ante la barbarie.

Giuliano da Empoli afirma: “Hoy en día, la hora de los depredadores ha llegado y en todas partes las cosas evolucionan de tal manera que todo lo que deba ser normalizado lo será a sangre y fuego” (Giuliano da Empoli, La hora de los depredadores, Seix Barral, 2023). Occidente no fue derrotado. Occidente se ha rendido lentamente ante sí mismo. A los líderes europeos se les podría calificar como estrategas de la rendición. Como bien lo afirma el pensador Philippe de Villiers, “Es la primera vez en la historia de la humanidad que un pueblo alimenta, aloja, cuida la salud y educa a los invasores que buscan destruir su cultura, sus valores y asesinarlo”.

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