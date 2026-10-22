jueves 22  de  octubre 2026
ANÁLISIS

¿El Hombre del Mazo Dando? ¡Sujétense las billeteras!

Escribió nuestro Andrés Eloy Blanco: “No olvidar que las hijas/ del que me hiciera sufrir/ para ti han de ser sagradas/ como las hijas del Cid.”

Omar Estacio.

Omar Estacio.

Diario las Américas | OMAR JESÚS ESTACIO
Por OMAR JESÚS ESTACIO

Ha sido una verdadera comedia de equivocaciones. O más bien tragedia, en razón que lo que se encuentra en guisa es la más rampante corrupción.

Dicho sea de paso. Nada personal con el llamado “Hombre del Mazo Dando”. Por el contrario. Nuestra diatriba apunta, por el día de hoy, a las autoridades de la Confederación Suiza. O a Suiza, así, a secas, como prefieren llamarla quienes confían en ese legendario paraíso fiscal, para ocultar el dinero negro, de las ventas de comida podrida de MERCAL, venezolanos más vulnerables, niños y mujeres embarazadas las principales víctimas; para blanquear la riqueza ilícita de los contratos petroleros “Más grandes de la Historia” a favor de gángsters, venezolanos y extranjeros; en general, para legitimar el producto de lo que ha sido y está en pleno movimiento, mientras ustedes leen la presente crónica, el mayor saqueo jamás visto.

Lee además
alex saab dejo su heredero
OPINIÓN

Alex Saab dejó su heredero
¿por que nos cuesta tanto desconectar de las malas noticias?
SALUD

¿Por qué nos cuesta tanto desconectar de las malas noticias?

Pero vamos por partes o por sus pasos bien contados.

“¡Descongelados los depósitos bancarios de la esposa del “Hombre del Mazo Dando!”. El boletín emitido por las autoridades helvéticas calentó la semana pasada las redes sociales y las salas de redacción de numerosos medios de comunicación.

—¿Cómo es posible? —exclamó el esposo de la hipotética “congelada” o “descongelada” cuando lo llamaron para ponerlo al día con los últimos acontecimientos— ¿Acaso, tiempo atrás, no había dado, yo, la orden terminante de sacar todos los ahorritos de la familia de Suiza hacia Qatar, Dubai, India, China, Turquía? ¡Sarría, Sarría, Sarría! ¡Comuníquenme de inmediato con el camarada Sarría pa´ que me explique, qué demonios estaban haciendo los milloncejos de la doñita, en los bancos de Lugano, Berna, Montreux, Zurich, Ginebra, ¡St. Moritz! Pero calma y cordura porque los millones me ponen nerviosillo y a punto de hacerle honor al remoquete de “El Húmedo” que me han endilgado mis enemigos políticos.

Sin embargo, no todo fue angustia y consternación entre las huestes roboLucionarias. Al difundirse el boletín de marras, los llamados “Hermanos Siniestros” se frotaron las manos:

—¡Ya no necesitaremos más excusas para mandar a ese patán incluida su “reglamentaria” cual dos tortolitos, como unos esposos Maduro cualquiera, ¡presos carrizo! para la Metropolitan Detention Center de Brooklyn, ¡aunque El Rodeo Uno también sirve! Menos todavía, tendremos la necesidad de rogarle al camarada Trump, que nos envíe sus marines por segunda vez, para ¡Al fin! no tener que repartir la piñata con semejante chusma ¡Chusma, chusma, chusma! —patalearon de alegría los muy siniestros y se pusieron a cantar.

Cuando el “Sujeto del Mazo Dando” entabló dos demandas, la primera en Nueva York y la segunda en Madrid contra dos diarios, respectivamente, porque según él, lo difamaron con premeditación y alevosía, se lo advertimos de la mejor buena fe. El tiempo nos dio la razón. Dinero tirado al mismísimo tacho lo invertido por el pretendido difamado en abogados y potenciales sobornados. Por esos predios no merodeaba el camarada Maikel para favorecer sus caprichos.

Sin embargo, en la presente oportunidad, consideramos que “El Húmedo” —perdón, que no le agrada que lo llamen así– que “El Tipejo del Mazo Dando” sí tiene derecho a una justa indemnización. Después de emitirlo, las propias autoridades suizas admitieron los errores en su mencionado boletín. No había tal danza de millones depositados en ese país a favor de la matrona en cuestión, lo que nos conduce a la inexorable deducción:

Si la referida en último término, no tenía dinero en dicha banca y por ello le levantaron el a todas luces inútil congelamiento decretado a principios del presente año’ así será la millonada que tiene el “Zafio del Mazo Dando”, que esas mismas autoridades suizas le mantienen una orden de incautación desde hace casi diez años y nada que se la quitan.

Antes de concluir la presente crónica recibimos con tristeza la información que la hija del “Torturador del Mazo Dando” —porque ese bichito, por igual le mete a los tratos crueles e inhumanos— también ha sido objeto de sanciones, pero de la OFAC, que como se sabe, tienen carácter universal, dada la onda expansiva de los castigos de la temible agencia estadounidense.

Escribió nuestro Andrés Eloy Blanco: “No olvidar que las hijas/ del que me hiciera sufrir/ para ti han de ser sagradas/ como las hijas del Cid.”

Pero qué decir, cuando el propio pater familiae es quien hiere a sus descendientes, hijas o hasta nietecitas, al inculcarles sus pésimos hábitos de modo que terminen apropiándose de los útiles escolares de sus condiscípulitos del kindergarten.

Razón tenía un borrachito, de esos que merodean entre las esquinas de “Monjas” a “San Francisco”, alrededores del Palacio Legislativo, Caracas:

—Allá viene entre su enjambre de espalderos, “El Hombre del Mazo” —exclamó el más petardista de todos— ¡Sujétense las billeteras, carteras, chequeras, tarjetas de crédito y hasta monederos!

Vox populis, vox Dei.

@omarestacio

Te puede interesar

IA: El caso que no está

Transición y poder

Conversando con Miranda en la Carraca [I]

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, dirige la rueda de prensa sobre el presunto fraude de la alcaldesa. 
TRAS LAS REJAS

Arrestan a la alcaldesa de Kissimmee, Florida, por cargos de robo mayor y fraude

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, sale del Tribunal Superior de Los Ángeles, California.   
Insólita sentencia

Juez ordena a Meta pagar $25.000 millones, pero ¿cuál es el trasfondo?

El presidente ejecutivo de Nvidia Patrick T. Fallon. 
TECNOLOGíA

El director de Nvidia urge a Europa a desarrollar la Inteligencia Artificial

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa conjunta con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en el Palacio Presidencial de San Salvador, el 16 de octubre de 2026.
El Salvador

Nayib Bukele lanza ultimátum a pandillas de Haití por secuestro de militares salvadoreños

El venezolano Jackson Chourio, número 11 de los Cerveceros de Milwaukee, recorre las bases tras conectar un jonrón en la cuarta entrada contra los Cachorros de Chicago en el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional en el American Family Field, el 6 de octubre de 2025 en Milwaukee, Wisconsin. 
BÉISBOL

Caminero vs. Chourio: Dominicana y Venezuela se vuelven a ver las caras, ahora en la Serie Mundial

Te puede interesar

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, junto a funcionarios de Miami-Dade habla sobre la Enmienda 3. 
DETALLES PARA VOTAR

Enmienda 3 en Florida: oportunidad única de bajar impuestos sin recortar servicios

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Marea real en una calle de Miami.
Calles bajo agua

Miami bajo alerta por el regreso de las mareas del rey: cuándo podrían inundarse las calles

Momentos en el que el exministro de petróleo venezolano Tareck El Aissami es esposado por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción.
VENEZUELA

Tareck El Aissami sugiere que el régimen de Delcy Rodríguez prepara su entrega a EEUU

Funcionario de elecciones de Miami-Dade en el recuento de las boletas electorales
ELECCIONES 2026

¿Quiere votar por correo en Miami-Dade? Esto debe hacer antes de las 5 p. m.

Omer Pardillo, albacea del legado de Celia Cruz, se dirige a los presentes durante el anuncio del parque en honor a la cantante.  video
HOMENAJE

Celia Cruz tendrá su propia Plaza ¡Azúcar! en Miami: así será el nuevo homenaje en la Pequeña Habana