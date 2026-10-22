jueves 22  de  octubre 2026
ELECCIONES 2026

¿Quiere votar por correo en Miami-Dade? Esto debe hacer antes de las 5 p. m.

Los electores tienen hasta las 5:00 p. m. de este jueves para presentar la solicitud; después podrán participar presencialmente antes de los comicios o el día de la elección

Funcionario de elecciones de Miami-Dade en el recuento de las boletas electorales

Funcionario de elecciones de Miami-Dade en el recuento de las boletas electorales

EFE
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Los electores de Miami-Dade que deseen recibir una boleta por correo para participar en las elecciones generales del 3 de noviembre de manera remota tienen hasta las 5:00 p. m. de este jueves para solicitarla.

El trámite puede realizarse por internet, teléfono, personalmente o mediante una solicitud escrita. El Departamento de Elecciones de Miami-Dade recomienda comprobar cuanto antes que la petición quedó registrada y que la dirección de envío es correcta.

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La supervisora electoral, Alina García, recordó que esta modalidad permite revisar y completar la boleta desde casa. Sin embargo, pidió dejar tiempo suficiente para recibirla, llenarla y devolverla, especialmente ante posibles demoras de entrega.

Cómo solicitarla y comprobar el envío

Para presentar la petición, el elector debe proporcionar su nombre, fecha de nacimiento, dirección y un dato de identificación verificable: número de licencia de conducir de Florida, tarjeta estatal de identificación o últimos cuatro dígitos del Seguro Social.

Las solicitudes escritas requieren el formulario estatal correspondiente y la firma del votante. Si la boleta debe enviarse a una dirección distinta de la registrada, generalmente es necesaria una petición escrita y firmada, con excepciones para determinados electores militares y residentes en el exterior.

El portal de la Oficina de Elecciones permite solicitar la boleta y consultar su estado. Después de devolverla, el votante también puede verificar que fue recibida. Si surge un problema con la solicitud o la boleta no llega, debe comunicarse directamente con el organismo electoral.

El cierre de hoy corresponde al envío postal de nuevas boletas. Los electores registrados conservan la posibilidad de acudir a la votación anticipada, que continúa en Miami-Dade hasta el domingo 1 de noviembre, o sufragar en su recinto asignado el 3 de noviembre.

Devolverla a tiempo y firmar el sobre

Las boletas completadas deben llegar a la Oficina de Elecciones antes de las 7:00 p. m. del martes 3 de noviembre. El matasellos no sustituye la recepción dentro del plazo. Para esta elección condal, el sobre de devolución tiene franqueo pagado y no requiere estampilla.

También pueden entregarse en las estaciones seguras habilitadas en los centros de votación anticipada durante sus horarios de funcionamiento. Las autoridades recuerdan que es necesario firmar el certificado exterior y seguir las instrucciones incluidas.

El día de la elección, las boletas por correo no pueden depositarse en los recintos de votación de los vecindarios. En Miami-Dade podrán entregarse antes de las 7:00 p. m. en la sede electoral de 2700 NW 87th Avenue o en la oficina del vestíbulo del Stephen P. Clark Center, en 111 NW First Street.

Si falta la firma o no coincide con la registrada, existe un procedimiento para corregirla mediante una declaración y copia de identificación. El plazo vence a las 5:00 p. m. del segundo día posterior a la elección: en este caso, el jueves 5 de noviembre.

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