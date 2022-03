¿Es pecado el amor en el trabajo?

El famoso movimiento “Me too” me dio mucho miedo. Como psicóloga y sexóloga, me preocupaban sus consecuencias. Este es un mundo hipersexualizado, donde la gente es, por lo general, “analfabeta sexual”. No debe sorprendernos, porque los estudios demuestran hasta el infinito que las personas educadas sexualmente tienen una vida sexual sana y satisfactoria.