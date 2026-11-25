Un país debe andar muy mal en tanto la justicia si ante la convocatoria de un proceso para la designación de los magistrados del más alto tribunal, acude una cantidad considerable de candidatos cuyos doctorados son literalmente chimbos. La cosa se pone aún peor si esas distinciones fueron fabricadas por tres universidades venezolanas que han otorgado tal reconocimiento -cobrando por ello- a funcionarios del chavismo para lavar sus imágenes, para legitimarlos o simplemente para satisfacer sus egos.

Es un ejemplo de decadencia que convoca a la tristeza. Es la ratificación de que Venezuela ha caído muy bajo.

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Doctorados otorgados a personajes mediocres sobre los que está en duda incluso si cursaron una carrera universitaria, vuelve a ser un tema que apunta a esos centros de educación superior controlados por el oficialismo y que sacan jugosas ganancias traficando títulos.

De esta manera, por ejemplo, Nicolás Maduro Guerra va coleccionando doctorados de universidades amigas que tienen a bien entregarle un título sin que el licenciado en economía asista a clases.

Y como él muchos.

Para estas gestiones ha sido clave la Universidad Católica Santa Rosa, cuyo rector, Carlos Boully es generoso repartidor de doctorados en distintas especialidades a personajes como Alexander Granko Arteaga, asesino y torturador, que luce, gracias a la UCSAR, el doctorado en Seguridad Ciudadana, así como su hermano Luis Ignacio, el presidente del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, también beneficiado con un doctorado otorgado por esa institución.

El tema cobra características de urgencia hoy cuando se discute la renovación de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, proceso que ha recibido 1.066 postulaciones a magistrados para ocupar 64 plazas -entre principales y suplentes. También se han registrado 166 aspirantes a la Inspectoría General de Tribunales y 111 a la dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura.

Todo es parte del proceso supervisado por Estados Unidos.

Además de la Universidad Santa Rosa, otros dos centros de Educación han sido señalados como productores de títulos fraudulentos: La Universidad Nueva Esparta y la Universidad Integral del Caribe y América Latina -vaya nombre pomposo- con sede en Curazao.

Ya antes me he referido a la opacidad -por decir lo menos- de Boully como rector de la UCSAR cuyo esfuerzo fue complacer al régimen de Nicolás Maduro de quien recibió el reconocimiento como la máxima jerarquía policial al ser designado Comisario Mayor de manos del exmandatario ahora preso, acto transmitido por el canal oficial. Un año antes de ese evento, en el 2022, Boully fue uno de los diez representantes de la sociedad civil que eligieron al actual Tribunal Supremo de Justicia. Ya entonces fue etiquetado como asesor del TSJ, de la Contraloría, de la Procuraduría y del Ministerio Público.

Boully se presenta -y hay que dudar de su versión, vista la realidad de las falsificaciones- como licenciado en Teología, Educación, Filosofía y abogado; diplomas aparte, el rector se anuncia orgulloso como promotor de la “acreditación de saberes”, un mecanismo aplicado en algunos países -que adoptó el chavismo- para convertir la experiencia laboral en créditos universitarios; vía rápida de otorgar títulos en Venezuela como parte del plan para mantener a militantes leales controlando instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia, entre otras.

Lo de la UCSAR es además de vergonzoso, peligroso, y de manera adicional es un gran negocio cuya maquinaria opera, además, para lavar la imagen a delincuentes de distinto calibre.

La lista de supuestos egresados de la Universidad Santa Rosa casi parece la de residentes de un penal que recibieron sus títulos sin siquiera decir presente. Nombres oscuros como Carlos Alberto Calderón Chirinos, señalado como torturador por la Misión para la determinación de los hechos de la ONU; Tarek William Saab otro torturador cuyo reporte indica que no asistió a una sola clase; o Maikel Moreno ex presidente del TSJ a quien con la anuencia del Ministerio de Educación le crearon la figura de doctorado exprés.

Estamos en una etapa que exige firmeza en el cumplimiento de la ley. Ese nuevo TSJ entre muchas otras funciones ha de ser la balanza de la justicia, la garantía del equilibrio en las elecciones por las que tanto hemos luchado los venezolanos. Se trata del máximo tribunal que hasta ahora ha pisoteado el Estado de derecho, ha sido utilizado para perseguir a la disidencia y sostener a la tiranía apoyando a los delincuentes del oficialismo en violación flagrante y constante de los derechos humanos.

Urge firmeza para garantizar respeto a la ley en la Venezuela que soñamos recuperar.