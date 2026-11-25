En julio de 1942 Robert Oppenheimer reunió en Berkeley a un grupo de físicos teóricos. Estaban Hans Bethe, Edward Teller, Emil Konopinski y Robert Serber. Ellos decidirían si la bomba atómica era posible, y lo resolvieron pronto y pasaron a otro asunto. Sin embargo, Teller trajo a la mesa una idea más ambiciosa, la bomba de hidrógeno, con un temor que nadie esperaba. El calor de una explosión atómica podía fundir los núcleos de nitrógeno del aire, así, si esa reacción se sostenía sola, la atmósfera entera ardería. El primer ensayo sería también el último día del mundo. Así, esta hipótesis apocalíptica sirve de precedente para el vaticinio reciente que las computadoras exterminarían a la humanidad en pocos años, como profetizaron desde algunos sectores de la tecnología contemporánea.

Entre tanto, Teller no era un predicador ni un enemigo de la técnica, sino uno de los constructores, y quería una bomba más grande que la de sus colegas. Años después lo llamaron el padre de la bomba de hidrógeno, un hombre en el que el miedo y la ambición vivían sin estorbarse.

Por su parte, Oppenheimer no se burló de Teller, sino que tomó un tren hasta un lago de Michigan, donde descansaba su superior, Arthur Compton. Los dos hombres discutieron el asunto a solas y en 1959 Compton le contó la escena a la escritora Pearl Buck. Según ese relato, fijó aquel día un límite de tres posibilidades en un millón. Bethe respondió en 1976 que la escritora entendió todo mal y que la cifra era un disparate. No sabemos si el número se pronunció en 1942 o nació en el recuerdo. Lo cierto es otra cosa porque nadie aceptó probar la bomba sin resolver antes la pregunta.

La pregunta podía resolverse porque el miedo de Teller tenía un mecanismo con atención a qué núcleos, a qué temperatura y con qué reacción se materializaría. Un temor con mecanismo se puede llevar al pizarrón y Bethe encontró supuestos injustificados en las cuentas de Teller. La energía que el aire caliente pierde por radiación supera siempre a la que gana por fusión. Es decir, el fuego se apaga antes de propagarse. Así, Teller se convenció en poco tiempo, según el recuerdo de Bethe. Serber dijo que el asunto fue una pregunta de pocas horas. Bethe dejó además una frase que conviene guardar. La ignición no es cuestión de probabilidades, es simplemente imposible. Una cuenta verdadera no entrega un porcentaje para asustar. Entrega un sí o un no.

El trabajo no se detuvo mientras se calculaba y nadie pidió una ley ni un acuerdo entre laboratorios rivales. El 16 de julio de 1945, en el desierto de Nuevo México, se probó la primera bomba. Enrico Fermi ofreció apuestas esa madrugada sobre si ardiese la atmósfera y Bethe explicó luego que era una broma para aflojar la tensión. El chiste solo era posible porque la cuenta ya estaba hecha.

En agosto de 1946 Konopinski, Marvin y Teller firmaron el informe más completo sobre el tema. El texto demuestra que ninguna temperatura alcanza para encender el aire y su último párrafo es menos citado y más instructivo. Admite que subsiste una posibilidad remota de otro modo de combustión y aconseja seguir con el estudio. Así, los autores no confundieron una demostración con un dogma. En 1951 Teller pidió al físico Gregory Breit rehacer todo el cálculo desde los principios. Cuando la primera bomba de hidrógeno se probó en noviembre de 1952, la conclusión fue la misma y el cielo siguió en su lugar.

La historia tiene un capítulo que los optimistas omiten. El 1 de marzo de 1954 Estados Unidos detonó en el atolón de Bikini un artefacto de combustible seco. Los diseñadores esperaban unos 6 megatones y obtuvieron quince. Trataron al litio 7 como casi inerte para el cálculo y resultó no serlo. La lluvia radiactiva alcanzó atolones habitados y un pesquero japonés. Un tripulante de ese barco murió meses después. El apocalipsis calculado no ocurrió nunca, pero el daño vino de un supuesto menor sobre un ingrediente conocido.

Conviene ahora mirar septiembre de 2026 con esta vara. Un investigador renunció a Anthropic el 9 de septiembre y anunció que la máquina puede matarnos antes de 2030. Un responsable de seguridad de la empresa estimó el riesgo en más de 10%. El 12 de septiembre Dario Amodei pidió frenar la frontera y coordinar a los competidores, ahora, comparemos los dos episodios punto por punto.

Teller nombró un mecanismo físico completo, pero los alarmistas de hoy nombran una cadena de hipótesis. La máquina gana capacidad, luego autonomía, luego engaña a quien la vigila; después junta recursos, escapa al control y produce la catástrofe. Cada flecha de esa cadena es discutible y ninguna tiene un número. Teller preguntaba cuánta energía gana la reacción y cuánta pierde. Nadie puede interrogar hoy cuánto vale el paso del engaño al exterminio. El 10% no es una medición o el resultado de un cálculo. Es la estimación subjetiva de un investigador informado, y ponerle decimales al final de la cadena no la convierte en un cálculo.

Las conductas también difieren. Mientras Oppenheimer llevó el temor a su jefe en un tren, el temor de hoy viaja por la red X con más de 100 millones de lecturas. Los físicos siguieron con su trabajo mientras calculaban, pero Amodei sugirió en su ensayo exenciones limitadas a las leyes contra los monopolios. Las quiere para que los competidores coordinen el ritmo del avance.

Hay una razón por la que la inteligencia artificial no tendrá su informe de 1946. La atmósfera obedece a la física y esta se deja calcular. El exterminio deliberado exige otra cosa, que es una voluntad; pero la máquina no quiere nada, como un destornillador no posee intenciones. Se me dirá que una prensa hidráulica tampoco quiere amputar una mano y es verdad y la objeción trabaja a mi favor. El optimizador sin deseo persigue un objetivo que le fijó un hombre. El daño sin voluntad se llama accidente y tiene la forma de Bikini, sin implicar un cielo en llamas. La falta de deseo descarta al verdugo y deja en pie al litio 7.

Esa es la lección que nadie estudia. El daño de la inteligencia artificial vendrá de un litio 7, es decir, de un supuesto menor que alguien dio por inerte. Vendrá también de una mano humana que use la herramienta contra otros hombres. Esas preguntas tienen mecanismo y admiten cuenta, son menos rentables que el fin del mundo y por eso reciben menos atención.

Asimismo, dejo escritos mis pronósticos. Ningún laboratorio publicará jamás un cálculo reproducible del riesgo de exterminio porque no hay nada que contabilizar. El porcentaje subirá antes de cada ronda de capital y bajará después. El primer desastre serio tendrá la forma de Bikini y no la del cielo en llamas. Entre tanto, ese día se descubrirá que los profetas del apocalipsis no miraban el litio.

Las cosas como son.

Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas. En Twitter/X @TenembaumMookie