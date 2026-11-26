El Sindicato Unido de Generalotes y Chafarotes, Zurdos, Burdos, Balurdos, supuestamente Bolivarianos, SUGECHABURROL ha emitido un pronunciamiento con un retraso, nada más, de 27 años. Nunca es tarde para seguir en el ajo. La ocasión la pintaron calva, con motivo de la visita a Caracas, del señor Pete Hegseth, Secretario de Guerra de EE. UU.

“En primer lugar —puntualiza el comunicado en cuestión— que no semos (sic), somos, ni nunca hemos sido ni bolivarianos, revolucionarios, antiimperialistas, ni nada que se le parezca ¿Chavistas? ¡Zape gato ñaragato! Durante décadas, soportamos de manera estoica tal remoquete por muy prusianos que semos (sic, otra vez). Pero que nadie vuelva a llamarnos así. Basta ya, de sacrificarnos”.

Prosiguen los integrantes del SUGECHABURROL en su reláfica:

“A quienes se preguntaban cómo íbamos a reaccionar después que ´la planta insolente´ de míster Hegseth, horadó el sagrado suelo de nuestro Círculo Militar de Caracas, le dió por exhibirse en el patio de bolas criollas de dicha institución, en calzoncillos, haciendo flexiones de pecho, les respondemos que, nosotros, al igual que nuestros superiores —superioridad estrictamente transitoria— nos le volteamos, a quien sea, cuando sea. Igual que se le venían volteando, al hoy penado de la Metropolitan Detentio de Brooklyn, meses antes del tres de enero, los archirreconocidos ´Hermanos Siniestros´. Venderse al mejor postor o bailar al son que nos toquen es la consigna de la gente de nuestra calaña. Así que ¡Música maestro!”

“Le juramos solemnemente —prosiguen los voceros del referido SUGECHABURROL — fidelidad eterna a nuestro siempre amado, camarada míster Trump (a menos que el próximo parlamento le zampe su impeachment por el bisoñé o por su implante capilar) pero mientras tanto ¡Eso sí! le solicitamos, muy querido camarada, que no nos deje por fuera, como las guayaberas; que chupe, pero que no chupe pa´ usted solo; que se recuerde que nosotros también semos (sic), abnegados padres de familia preocupados –como, usted— por el futuro de hijos, nietos, tataranietos, yernos, nueras, consuegros, hasta nuestras duodécimas (des)generaciones”.

A estas alturas, el cronista, considera necesario hacer los deslindes del caso: Por cada efectivo del vergonzoso SUGECHABURROL existen centenas de dignos oficiales venezolanos, que han sufrido y se siguen sufriendo, en el “Helicoide”, en el Rodeo I, en los cuarteles en general, las torturas, los tratos inhumanos ejecutados por quienes usurpan el Poder en Venezuela. Es el precio por no plegarse a todo desgobierno, corrupto, violador de derechos humanos, entreguista a, chinos, rusos, bielorrusos, castrocubanos, narcoguerilleros de las FARC y del ELN colombiano, del narcoterrorismo musulmán y de cuanto bicho de uña llega del extranjero a saquear las riquezas de los pueblos, en comandita con los cipayos locales.

El señor Hegseth, pronunció en los jardines de la embajada de EE. UU., en Caracas un discurso fuera de tono y desde allí se dirigió, directo, a Fuerte Tiuna donde recibió las zalemas de los miembros del SUGECHABURROL. Uno de sus anfitriones, le entregó su arma de reglamento, como símbolo de la renuncia irrevocable a su condición de supuesto garante de nuestra soberanía. Le siguió en el orden del día, otro de los tantos émulos, que menudean en SUGECHABURROL, de aquel bochornoso episodio en el que el general Madrino se le puso a Fidel Castro de rodillas, a lo Lewinsky, y le pidió a su guardaespalda que lo fotografiara en posición tan indecorosa.

El “Hombre del Mazo Dando”, presunto comecandela, al enterarse que iba a emitirse un documento de absoluta entrega al Imperio, emergió, enardecido, de uno de los tantos vertederos antiatómicos en los que se esconde, pero en lugar de su temible garrote, bolígrafo en mano vociferaba: “Y yo ¿dónde tengo que firmar?”

@omarestacio