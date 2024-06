Ganancia en río revuelto ¿para quién?

Grover Cleveland es todavía el único presidente estadounidense en cumplir dos mandatos no consecutivos (1885-1889 y 1893-1897) pero el expresidente Donald Trump quiere ahora repetir la hazaña y recuperar la Casa Blanca del rival demócrata, Joe Biden, que se la arrebató en 2020.

Después de la conmoción que supuso la condena del jurado por los 34 cargos de fraude empresarial, la atención se centra ahora en lo que el juez, Juan Merchán, decidirá sobre una sentencia apropiada.

Ese fallo tendrá un impacto mayor en la campaña presidencial, que la condena misma.

La sentencia será anunciada el 11 de julio y la Convención Nacional Republicana para anunciar al candidato a la Casa Blanca será entre el 15 y el 18 de julio, en Milwaukee, Wisconsin. El evento es mayormente simbólico dado que Trump ya ganó efectivamente la nominación al adelantar a todos sus rivales.

Además, si había alguna duda sobre si el Partido Republicano seguiría apoyando a Trump, la respuesta es clara, incluso si fuese sentenciado a prisión.

El propio presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson, quien encabeza una larga lista de legisladores republicanos que patrocinan al magnate, criticó al sistema judicial estadounidense, apostando a que la Corte Suprema de Justicia solventaría, eventualmente, cualquier duda.

“Aún quedan muchos acontecimientos por venir, pero creo que la Corte Suprema debería intervenir, obviamente” dijo recientemente Johnson.

Es imposible predecir cómo terminará esto pues hay más preguntas que respuestas dado que una pena en prisión significaría que el candidato del Partido Republicano a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre no sólo será un delincuente convicto, sino uno sobre el cual pende una pena de cárcel.

¿Debería el Partido Republicano continuar detrás de Trump, a pesar de la sentencia? ¿Será la decisión judicial suficiente para persuadir a los electores de no votar por él? Si Trump gana las elecciones, ¿debería cumplir su pena de prisión?

Los republicanos, no abandonarán a Trump por un nuevo candidato. Ya se ha invertido demasiado tiempo y dinero. Las contribuciones siguen llegando desde que fue sentenciado. Ya ha recolectado alrededor de 70 millones de dólares.

Sea cual sea la sentencia, sus abogados apelarán. Sin embargo, dado que se trata de un delito estatal y no federal, Trump no podría perdonarse a sí mismo desde La Casa Blanca pero este proceso durará meses, más allá de la elecciones y Trump podría estar potencialmente de regreso en la presidencia y en condiciones de instruir a su fiscal general y al Departamento de Justicia para que descarten cualquier acción legal en su contra.

Ahora bien, ¿su sentencia marcará alguna diferencia con los votantes, particularmente los más jóvenes?

La estrategia es conectar con ellos por eso, la plataforma social, TikTok, propiedad de ByteDance, que causa preocupación por el acceso de la empresa china a los datos de los usuarios estadounidenses, ya cuenta con un nuevo usuario: Donald Trump.

El presidente Biden también usa TikTok a pesar de la prohibición que promulgó sobre el uso del medio social que entrará en vigor en enero, como muy pronto.

Según “Data for Progress” una empresa encuestadora basada en datos y generación de políticas, causas, campañas y candidatos progresistas, los votantes indecisos rechazan etiquetas ideológicas partidistas.

“Son más jóvenes y más diversos que la composición de la población general de votantes probables de 2024. El 43% de los indecisos tienen menos de 45 años (en comparación con el 33% de votantes probables en general) y sólo el 62% son blancos (en comparación con el 71% de los votantes probables en general)”.

A está población indecisa y políticamente desconectada no le agrada ni Biden, ni Trump. Aunque favorecen ligeramente a Trump, pero muchos no están seguros, según Data for Progress.

“Su atención se centra principalmente en la economía y un (33%) la considera su tema principal en las elecciones de 2024 y si bien la principal preocupación de los indecisos es la edad de Biden y su capacidad para desempeñar el cargo, no su ideología, están más preocupados por los cargos criminales de Trump y las amenazas a la democracia (48%), que por la edad y la salud física y mental de Biden (41%)”.