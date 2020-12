El mecanismo utilizado para socavar las bases del Estado fue una constituyente vendida para tener una nueva Constitución, y aunque se realizó una resistencia en el campo jurídico y político, denunciando que la Constitución de 1961 no estableció la figura de la Constituyente. En ese momento la sociedad venezolana entra en una diatriba sobre la legalidad del proceso, pero ello no impide que Hugo Chávez por vía de decreto No. 3 del 2/02/1999 convoque al pueblo para un referéndum consultivo.

El referéndum tuvo una abstención del 62,2% del electorado, y después la elección de los integrantes de la Constituyente tendría una abstención del 53,7%, lo que denota que Venezuela estaba marcando una división que sirvió para seguir con un proyecto político no democrático.

Poderes omnipotentes

La Constituyente de Chávez instalada en agosto de 1999 aprueba un Estatuto de funcionamiento en franca violación a la Constitución, a las leyes electorales, y a las bases comiciales votadas por el pueblo, fijando su misión de la siguiente manera: “... La Asamblea Nacional Constituyente es la depositaria de la voluntad popular y expresión de su soberanía con las atribuciones del poder originario para reorganizar el Estado Venezolano y crear un nuevo ordenamiento jurídico democrático. La Asamblea, en uso de las atribuciones que le son inherentes, podrá limitar o decidir la cesación de las actividades de las autoridades que conforman el Poder Público...” (art. 1).

Se adoptan poderes plenipotenciarios colocándose por encima del ordenamiento jurídico y por encima de los poderes públicos, atentando contra los valores republicanos. Aquí muestran sus costuras: Ya no era obtener una nueva Constitución, sino controlar todos los poderes. Estábamos a las puertas del autoritarismo.

Con el poder absoluto concedido por la misma ANC se procedió a destituir y suspender más de 100 jueces sin seguir un procedimiento legal; se removieron alcaldes y nombraron gobernadores, así como también se designan magistrados de la Corte Suprema de Justicia, un Fiscal General y un Contralor General.

Estas acciones permitieron que el régimen controlara todos los poderes para lograr su fin mayor.

Robar no es malo: “Exprópiese”

Esta frase la acuña Chávez en su campaña presidencial, y aunque declaraba que respetaría el derecho a la propiedad privada, sin embargo, con el poder por la fuerza comienza la sistemática violación de la propiedad, ejecutando “expropiaciones” de la banca privada, fincas de producción agrícola, industrias, construcciones, televisoras, radios, acompañado con la persecución y prisión de los propietarios.

Chávez situado en la Plaza Bolívar de Caracas, gritando “Exprópiese” y señalando el Edificio La Francia, donde trabajaban 90 comerciantes de joyas. (año 2010)

La realidad es que se trata de una confiscación, una expoliación, sin procedimiento, sin justa indemnización y bajo la acción de los cuerpos de seguridad y militares, por supuesto amparados en sentencias de los tribunales gobernados por el ejecutivo.

El control del aparato productivo se consolida con la nacionalización de telefonías, empresas nacionales y extranjeras contratantes de las petroleras, cementeras, empresas de acero, electricidad, céntrales azucareros, graneleras, hoteles, empresas de café, aceites, arroz, cadenas de supermercados, centros comerciales, empresas de construcción, etc.

Mientras se confiscaban bienes y empresas, a la par se edificaba un sector bancario y un sector industrial controlado por una nueva clase de “empresarios” llamados boli-chicos o boli-burgueses; son los nuevos ricos, que no son malos para el proyecto de Chávez, porque están al servicio del régimen venezolano.

Estas confiscaciones fueron acompañadas de asesinatos, torturas, apresados, en fin, perseguidos políticos que han tenido que salir al exilio. Es un tema que tendrá que resolverse cuando llegue la Democracia.

Un corredor en las ciudades principales para contener al pueblo

La resistencia contra las arbitrariedades del régimen ha sido una lucha constante de los ciudadanos y el régimen ha contenido las protestas con corredores de seguridad.

Se efectuaron confiscaciones de edificios en el centro de las ciudades, con el grito presidencial “Exprópiese”, que sirvió para alojar en los mismos a las denominadas milicias bolivarianas, quienes tienen la orden de detener y que ninguna protesta llegue al centro del poder.

Estas milicias además de controlar las ciudades realizan trabajo de espionaje, y eliminan cualquier protesta por servicios públicos; se complementan las confiscaciones de edificios con la construcción masiva de viviendas con el gobierno chino y bielorruso en áreas estratégicas. Los corredores están controlados por el régimen con milicianos que tienen sometida a la población y hasta tienen la tarea de movilizar a la gente en los procesos electorales.

El socialismo llega de contrabando:

La Constitución de 1999 configura Venezuela como un Estado social de derecho y de justicia. (Artículo 2), y no establece que es un Estado socialista, y ello se debe principalmente al movimiento estudiantil que promovió la campaña del “NO a la reforma constitucional” que intentó Chávez en el 2007.

Por ello Venezuela no es un Estado socialista en su parte formal jurídica.

Así como robar no es malo para el régimen, el contrabando tampoco: Mediante 26 leyes sancionadas por la AN cuando estaba en control del régimen y 65 Decretos leyes que emitió Chávez mediante una ley habilitante concedida por un problema de lluvias, se incluye un cuerpo de leyes que contienen los términos de socialista, socialismo, Estado comunal. Se establece un socialismo que llega de contrabando, y tenían que hacerlo para crear una matriz legal de que Venezuela se convirtió en un Estado socialista.

Los cubanos de Fidel entran al territorio venezolano: El Alba, realmente es el Oscurantismo:

Cuba y Venezuela fundan (2004) una Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA), con base a las doctrinas de izquierda, incorporándose Bolivia (2006), Nicaragua (2007), Ecuador (2009), Honduras (2008) y luego se aparta con la salida de Manuel Zelaya. Después se unen las naciones caribeñas de Surinam, Antigua y Barbuda, Dominica, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía, Granada y San Cristóbal y Nieves.

Sin duda que estos países conformaron una acción conjunta para generar una política exterior importante en organismos multilaterales, la ONU, la OEA, la Banca Mundial, en alianza con China, Rusia, Irán, Turquía y otros países con pensamiento de izquierda. Celebraron acuerdos económicos donde comenzó a cabalgar dinero producto de la corrupción y legitimación de capitales, que justificaban movimientos económicos dirigidos en parte a subvencionar elecciones en la región.

Estamos frente a un eje peligroso que libra una guerra para vaciar las democracias, y de manera progresiva ejecutan un plan político-militar en otros países que todavía mantienen una democracia. Están en peligro Colombia, Chile y Perú.

El Enemigo principal:

En el documento que contiene las bases programáticas del Partido del régimen PSUV, aprobado en el I Congreso Extraordinario en Caracas, se describen las fuerzas motrices de la Revolución, diseñado en el marco de una lucha de clases, donde el enemigo principal es el imperialismo capitalista “... especialmente su centro hegemónico, el imperialismo y el gobierno estadounidense, sus monopolios transnacionales, económico y mediático, por una parte, y por la otra, la alta jerarquía eclesiástica contra revolucionaria, la oligarquía, las burguesías apátridas...”.

Integrándonos para vencer; #FAES de nuestra #FANBEsVenezuela, fortalecieron sus conocimientos, habilidades y destrezas militares para la Defensa Integral de la Nación, en #OperacionEstrategicaDefensiva Combinada con las Fuerzas Especiales de Cuba “Avispas Negras” de la FAR. pic.twitter.com/hfzL4rVfiT — CEOFANB (@ceofanb) September 28, 2018

Asumen la combinación estratégica de todas las formas de lucha necesarias para derrotar cualquier agresión del “imperialismo capitalista”, indicando que la revolución no está desarmada, implementando las tareas para lograr una correlación de fuerzas superior al enemigo en el terreno teórico, político, productivo, cultural y militar, que permita “la derrota definitiva de nuestros enemigos de clase y la construcción del socialismo.”. Para derrotar “el imperialismo y toda forma de dominación extranjera”, fijan posición clara que la lucha por la consolidación de la “Democracia Bolivariana” es inseparable de la lucha antiimperialista y por la construcción del socialismo. Ninguna de estas luchas puede librarse independientemente de las otras. Son aspectos de un solo combate. (cita del documento).

En este documento se dispone una transición para crear un nuevo Estado de carácter comunal y socialista, una nueva institucionalidad, una nueva legalidad y legitimidad, sustentada en las ideas de Marx y del Che Guevara y plantean la superación del capitalismo mediante la eliminación de la propiedad privada como un principio de construcción del socialismo, y los instrumentos internacionales para lograr este propósito lo son el proceso de integración al seno del ALBA, UNASUR, ASA, Comunidad Latinoamericana y Caribeña de Naciones.

Este proceso de pensamiento único y de corte autoritario se impuso en Venezuela, y como se evidencia de documentos y acciones, se prepararon para una guerra, librando varias batallas donde han tomado posesión de un país que sirve de vehículo económico, social, político y militar para alcanzar otros países de la región.

La resistencia de los ciudadanos no es suficiente, sino se desmonta, todo el aparato destructor que se ha implantado por medio de la fuerza en detrimento de un pueblo, que sigue sufriendo por la falta de Democracia y unos niveles deplorables de vida.

Nos toca revisar la estrategia y enfrentar las realidades

Miguel Ángel Martin

Jurista y académico venezolano