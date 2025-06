Guerra Fría 2.0: China en la Mira

A nivel industrial, EE.UU. debería ejecutar un desacoplamiento absoluto del sector de semiconductores. Esto implicaría no solo limitar el acceso chino a chips avanzados, sino también iniciar una campaña diplomática mundial para exigir a terceros países que dejen de venderle componentes y materiales clave. A cambio, EE.UU. ofrecerá inversiones estratégicas para relocalizar fábricas en América Latina y el sudeste asiático bajo condiciones de alineamiento político. El resultado será un bloqueo comercial tecnológico que, de sostenerse, forzaría a China a retroceder en su objetivo de superar a EE.UU. en tecnologías críticas hacia 2030.

En el frente de los minerales estratégicos, donde China domina la extracción y procesamiento de tierras raras, EE.UU. pasará a la ofensiva con la creación de un bloque minero estratégico que nacionalice y militarice el acceso a estos recursos. En África, Asia Central y América del Sur, EE.UU. utilizará su poder financiero y de inteligencia para desplazar a empresas chinas de proyectos clave, con presión directa sobre gobiernos locales, condonaciones de deuda condicionadas, o incluso apoyo encubierto a cambios de régimen en países que entreguen sectores estratégicos a Beijing. El efecto directo será el debilitamiento de la herramienta coercitiva que China ha usado contra países como Australia, Lituania o Japón, al tiempo que se garantiza un suministro estable y alineado con intereses occidentales.

En el terreno de la biotecnología, donde China busca dominar los datos genéticos globales y la fabricación de productos médicos, la contundencia requiere una ley federal que prohíba cualquier transferencia de datos biomédicos a entidades vinculadas a China. Se debería declarar a los datos genéticos como materia de seguridad nacional y crear un comando de contrainteligencia biotecnológica encargado de monitorear, infiltrar y desmantelar redes chinas que operen en empresas de salud o startups tecnológicas. A nivel internacional, EE.UU. podría liderar un bloque de países que excluyan a empresas chinas de sus sistemas de salud y licitaciones médicas. El resultado sería un freno inmediato a la ambición china de usar su escala industrial como palanca de dominación biotecnológica.

En el espacio, donde China avanza rápidamente en capacidades antisatélite y planes para colonizar la Luna, EE.UU. debería declarar unilateralmente el espacio lunar como zona de interés vital, prohibiendo la instalación de bases chinas en puntos estratégicos como los polos lunares. De forma paralela, debería acelerar el despliegue de satélites de defensa con capacidad ofensiva para neutralizar constelaciones rivales. Un sistema de alerta orbital activado desde Guam o Australia podría disuadir cualquier intento de Pekín de militarizar la órbita terrestre. Si estas medidas se implementaran, China enfrentaría el dilema de aumentar su presupuesto espacial a niveles insostenibles o resignarse a la supremacía estadounidense en el dominio orbital.

Finalmente, frente a las campañas de desinformación chinas que usan inteligencia artificial para dividir a la sociedad norteamericana, la respuesta más eficaz será jugar en el mismo terreno. EE.UU. debería infiltrar el ecosistema digital chino con mensajes disruptivos, desde críticas al régimen hasta apoyo a movimientos secesionistas internos. Hong Kong, Xinjiang y el Tíbet deberían convertirse en frentes activos de presión psicológica y cultural. El resultado será un debilitamiento interno del control narrativo del Partido Comunista, que tendría que redirigir recursos a la represión doméstica, reduciendo su capacidad de proyección internacional.

Todo esto no implica una guerra abierta, sino una política integral, coordinada y sostenida de confrontación estratégica, que no busque coexistir sino imponer límites infranqueables. La contundencia no es una escalada irracional, es la única forma de enfrentar a un adversario que no muestra intención de detenerse. La historia refleja que las superpotencias no se detienen con amabilidad: se las detiene con fuerza, con decisión y con la voluntad de hacer lo que haga falta.

Las cosas como son.

Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.