Hartos de tanto sufrimiento

¿Quién puede ser indiferente ante cifras como ésta? A 72.4% de los venezolanos no le alcanza el dinero para adquirir la canasta básica; 69.9% sufrió de pobreza multidimensional en 2023; 86% tuvo que abastecerse de agua en fuentes alternativas; 72.4% no logró ser atendido en centros de salud; 40.7% de niños y adolescentes no asistió regularmente a clases. Son cifras de una tragedia humanitaria reveladas en el informe de HumVenezuela, plataforma que trabaja por los derechos a la asistencia y protección de todas las personas con necesidades humanitarias en nuestro país.