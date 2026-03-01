domingo 1  de  marzo 2026
Respondiendo a Enrique Márquez

Lo que sí me sorprendió fue su encarcelamiento. Nunca comprendí qué buscaba el régimen con meterlo preso. Como siempre, defendí su liberación, como he defendido la de todos los presos políticos

Pedro Burelli

No recuerdo haber conocido personalmente a @ENRIQUEMARQUEZP. Tampoco entendí nunca su candidatura “opositora” en 2024. Que no alcanzara ni el 0,3% de los votos no me sorprendió en absoluto.

Lo que sí me sorprendió fue su encarcelamiento. Nunca comprendí qué buscaba el régimen con meterlo preso. Como siempre, defendí su liberación, como he defendido la de todos los presos políticos cuyos derechos han sido violados sistemáticamente. En eso no hay matices.

El excandidato presidencial venezolano y preso político recientemente liberado, Enrique Márquez, saluda mientras abraza a su sobrina Alejandra, al ser reconocido por el presidente estadounidense Donald Trump durante el discurso del Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, el 24 de febrero de 2026. 
Trump propicia encuentro entre expreso político Enrique Márquez y su sobrina en el Capitolio
El expreso político y excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez habla en una rueda de prensa en Caracas, Venezuela.
Márquez merece respeto por su sufrimiento en el Helicoide... pero su discurso lo delata como facilitador del régimen

Tampoco creo que su invitación al State of the Union respondiera a una decisión trascendente de la Administración de @realDonaldTrump. Fue una puesta en escena. Se necesitaba una imagen que reforzara el relato de éxito parcial de una estrategia en curso. Política simbólica, no reconocimiento histórico.

No escuché su rueda de prensa completa, pero sí he leído citas suficientes para constatar un tono y un contenido deplorables. No sería el primer expreso político que, por razones que solo él entiende, decide inmolar su credibilidad con declaraciones desconectadas del sentir de una población intuitiva, valiente y exhausta de manipuladores. En Venezuela hay demasiada gente que ha sufrido demasiado como para aceptar ambigüedades frente a lo imperdonable.

Finalmente, no puedo responderle directamente. Al intentar comentar en su cuenta en X descubrí que me tiene bloqueado. Desconozco desde cuándo o por qué. Esa peculiar forma de “valentía democrática” dice más que cualquier discurso. Ser bloqueado por un apologista de Rodríguez Zapatero no me ofende; lo tomo como confirmación de algo que muchos ya señalan: cuando se habla de democracia pero se está dispuesto a relativizar la voluntad popular, el problema no es de forma, es de fondo.

Febrero 28 2026

