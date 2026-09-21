Hay demasiados jefes: Por qué voté en contra

El condado de Miami-Dade se enfrenta a tiempos financieros difíciles, y no estamos preparados.

Voté en contra del presupuesto del año fiscal 2026-2027 porque mantiene el statu quo un año más. Lo que el gobierno del condado de Miami-Dade realmente necesita es un cambio fundamental y estructural.

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Independientemente de lo que suceda este noviembre con la Enmienda 3, los comisionados del condado seguirán bajo presión para reducir el tamaño del gobierno buscando maneras de recortar el presupuesto.

Si la práctica anterior sirve de precedente, la administración del condado recomendará impuestos, tasas y tarifas más altas, o recortes que afecten a los operadores de autobuses, los equipos de saneamiento y los encargados de los parques. Pondrán en peligro a los hombres y mujeres que trabajan arduamente para que nuestro condado funcione.

Mientras tanto, nadie presta atención al problema más grave: la burocracia del condado en la cúpula.

Según un informe estatal, más de 3700 puestos del condado son gerenciales, y más de 500 supervisan a una sola persona o a nadie. Hay jefes, asesores, administradores, todos ejecutivos, con salarios superiores a las seis cifras y escasas o nulas funciones de supervisión.

Algunos departamentos tienen ocho, nueve, hasta trece niveles jerárquicos. Es como un pastel de bodas interminable y excesivamente caro.

Es hora de que el Condado empiece a reducir la plantilla directiva, a establecer responsabilidades de supervisión razonables y a controlar los salarios excesivos.

El transporte público ilustra el problema. Nos dicen que no hay dinero para el SMART plan. También nos piden que aumentemos las tarifas de autobús mientras se recortan rutas. La administración incluso utilizó fondos destinados a la expansión de trenes para tapar un déficit presupuestario en el departamento de transporte.

Y, sin embargo, la directora del departamento tiene doce subordinados directos, cinco de los

cuales son asesores. Hay un administrador de proyectos especiales, un jefe de estrategia, un jefe de asuntos legislativos e intergubernamentales, un jefe de derechos civiles y relaciones laborales, y un jefe de asuntos externos que supervisa a dos gerentes de marketing y comunicaciones, quienes a su vez supervisan a un supervisor de diseño gráfico y a un gerente de redes sociales, quienes a su vez supervisan a otros. ¡Es inflación de jefes!

Las horas extras en el transporte público han aumentado de los $61,7 millones para el año fiscal 2025-2026 a $75,37 millones en el presupuesto de este año. El departamento afirma tener un plan para reducir las horas extras, pero este problema no es nuevo. Ya debería haberse solucionado. Por eso les he exigido al departamento que expliquen cualquier aumento futuro en las horas extras.

El condado ahora gasta millones de dólares más cada año para financiar el transporte público, dinero que podría haberse utilizado de otras maneras o haberse devuelto a los contribuyentes.

Y, sin embargo, se están considerando aumentos en las tarifas y en el impuesto a la gasolina.

Simplemente no puedo apoyar que se les pida a los usuarios y conductores del transporte público que paguen más antes de que se implementen mejoras reales en la eficiencia.

El aumento de los costos de los seguros médicos es otro motivo de preocupación.

Cuando el condado cambió de proveedor de seguro medico el año pasado, una decisión a la que me opuse, se nos prometieron ahorros de más de $40 millones anuales. Cuando pregunté sobre esos ahorros, me dijeron que el Condado aún no cuenta con los datos de reclamaciones

necesarios para analizar los ahorros de 2026.

Pero los propios libros de presupuesto del Condado advierten que se espera que el aumento de

los costos de los seguros ponga en peligro su capacidad para mantener los ahorros proyectados y podría requerir modificaciones en el plan.

En resumen, ¿vamos a ahorrar dinero o no?

En definitiva, esa es la pregunta principal. En este momento, el gobierno del Condado opera controlando el ritmo de su crecimiento. Pero, ¿podemos realmente reducir el gobierno?

¿Podemos ahorrar dinero o no?

La respuesta a esta pregunta afecta el bolsillo de todos los que viven en Miami-Dade.

Los presupuestos reflejan las prioridades. Esto es cierto en nuestros hogares y en el gobierno.

No podemos permitir que los agentes del Sheriff de Miami-Dade arriesguen sus vidas y no reciban un salario suficiente.

No podemos permitir que los trabajadores de restaurantes y hoteles se preocupen por el autobús que los lleva al trabajo.

No podemos permitir que la gente se quede atascada en el tráfico mientras pagan más impuestos y tasas sin recibir mejores servicios.

No podemos seguir pidiendo a que las familias se sacrifiquen y paguen más mientras el gobierno sigue creciendo sin parar.

El gobierno no es una entidad aparte con un apetito insaciable por el dinero de los contribuyentes.

Al final, el gobierno somos nosotros, el pueblo. Y nosotros, el pueblo, pagamos demasiados impuestos.

Debemos implementar cambios reales que reduzcan la burocracia ahora mismo.

El gobierno del condado de Miami-Dade no puede seguir creciendo y posponiendo la solución del problema.

Sobre todo cuando nos estamos quedando sin tiempo.

Roberto J. Gonzalez es comisionado del Condado de Miami-Dade, en representación del Distrito

11. Se desempeña como presidente del Comité de Seguridad y Salud.