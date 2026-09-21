Boom de lujo en Miami-Dade y Broward pese a altas tasas hipotecarias

Vista de la ciudad de Miami, una de las urbes con mayor desarrollo en el mercado inmobiliario.

MIAMI.- El mercado inmobiliario de Miami-Dade y Broward mostró en agosto de 2026 una creciente división entre el dinamismo de las propiedades de lujo y la contracción de las ventas generales, en momentos en que las tasas hipotecarias superaron el 7%, según MIAMI REALTORS + RWorld.

Entre enero y agosto, Miami-Dade registró 194 ventas de viviendas por al menos 10 millones de dólares, un 14,1% más que las 170 operaciones contabilizadas durante todo 2025.

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El reporte vaticina que si mantiene ese ritmo, el condado podría terminar 2026 con unas 291 transacciones de este tipo, muy por encima del récord de 230 establecido en 2021, durante el auge inmobiliario asociado con la pandemia.

“Miami y el sur de Florida continúan rompiendo récords inmobiliarios”, afirmó Alfredo Pujol, presidente de la Junta Directiva de MIAMI REALTORS + RWorld, quien destacó que el desempeño ocurre pese al elevado costo del financiamiento.

Sin embargo, el mercado general avanzó en otra dirección. Las ventas totales de viviendas en Miami-Dade disminuyeron 1,1% interanual en agosto, se registraron 1.769 operaciones. Las transacciones de casas unifamiliares bajaron 3,1%, a 858, mientras que las ventas de condominios aumentaron 1%, a 911.

El documento destacó que el mayor crecimiento en los condominios se produjo en el segmento de entre 500.000 y 600.000 dólares, donde las ventas subieron 32%, al pasar de 78 a 103.

El precio en el mercado tuvo un comportamiento dispar. El precio medio de las viviendas unifamiliares alcanzó 680.000 dólares, un aumento de 3,82% frente a agosto de 2025. Mientras que en los condominios, el precio medio retrocedió ligeramente, de 410.000 a 408.000 dólares.

Ventas millonarias crecen en Broward

Por su parte, Broward registró 255 ventas residenciales por al menos un millón de dólares durante agosto, 22,6% más que las 208 reportadas un año antes.

“Los compradores se están mudando al condado Broward por sus precios más asequibles, mayor disponibilidad de terrenos, oportunidades de zonificación y flexibilidad general”, sostuvo Sophia Allen, presidenta de MIAMI REALTORS + RWorld Broward-Miami.

Las ventas de casas unifamiliares se mantuvieron prácticamente estables, con 1.016 operaciones, una más que en agosto de 2025. No obstante, el total de ventas residenciales disminuyó 4,5%, a 1.899, debido principalmente a la caída de 9,3% en las transacciones de condominios.

El precio medio de una casa unifamiliar en Broward subió 4%, de 625.000 a 650.000 dólares. En el mercado de condominios aumentó 3,96%, de 247.700 a 257.500 dólares.

Menos inventario y tasas hipotecarias superiores al 7%

MIAMI REALTORS atribuyó la reducción de las ventas generales a las elevadas tasas hipotecarias y a la falta de propiedades en determinados rangos de precios.

La tasa para una hipoteca fija a 30 años promedió 6,67% en agosto, según Freddie Mac, pero llegó a 7,17% el 15 de septiembre. Ese encarecimiento reduce la capacidad de compra de quienes necesitan financiamiento y concede una ventaja a los inversionistas y compradores en efectivo.

“Con tasas hipotecarias que probablemente permanecerán por encima del 6,7% hasta finales de año, se espera que los compradores en efectivo y de propiedades de alto precio impulsen el mercado inmobiliario del sur de Florida”, señaló Gay Cororaton, economista jefe de la organización.

Las compras en efectivo representaron 37,8% de las operaciones cerradas en Miami-Dade y 35,9% en Broward, frente a alrededor de 27% en todo Estados Unidos.

Al mismo tiempo, el inventario activo disminuyó por séptimo mes consecutivo. Miami-Dade terminó agosto con 15.825 propiedades disponibles, 12,1% menos que un año antes. Broward contabilizó 13.679, una reducción de 17,4%.

La oferta presenta condiciones diferentes según el tipo de propiedad. Las casas unifamiliares favorecen a los vendedores, con inventarios para 4,9 meses en Miami-Dade y 4,1 meses en Broward. Los condominios benefician a los compradores, con oferta para 12,1 y 9,9 meses, respectivamente.

Las estadísticas no incluyen gran parte de las ventas de nuevas construcciones, proyectos en preventa y conversiones de condominios, debido a que muchas de esas operaciones no se registran en los sistemas MLS.

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FUENTE: MIAMI REALTORS