¿Influirá Irán en las elecciones estadounidenses de medio término?

Puede que aún falten siete meses para las elecciones de mitad de mandato, pero los republicanos ya están considerando la posibilidad de que podrían perder y por un amplio margen.

Si los republicanos perdieran su mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes , no hay duda de que ello supondría un duro golpe político para el presidente Donald Trump.

Conflicto Trump anuncia que Irán se ha puesto en contacto con EEUU para una nueva ronda de negociaciones

La razón de este pesimismo es evidente.

Tras meses de mejora en la situación económica, de cifras de empleo cada vez más optimistas y ante la perspectiva de recortes fiscales en un futuro cercano, se ha producido un grave revés debido a la guerra en Irán.

Según un estudio del “Pew Research Center” publicado el 7 de abril, “La confianza en la capacidad de Trump para tomar buenas decisiones respecto a la política de Estados Unidos hacia Irán ha disminuido tanto entre los republicanos como entre los demócratas”.

Los datos publicados destacan que el 35% de los estadounidenses tiene mucha o cierta confianza en la formulación de políticas de Trump en este ámbito, mientras que el 64% tiene poca o ninguna confianza.

Entre tanto, la preocupación de los estadounidenses alcanzó un nuevo nivel tras el anuncio de la Casa Blanca de que la Marina estadounidense inició un bloqueo para impedir que los buques petroleros entren o salgan del estrecho de Ormuz, tras unas conversaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, celebradas en Pakistán, que concluyeron sin acuerdo.

El aumento del coste de la vida, uno de los temas centrales de las elecciones de mitad de mandato del próximo noviembre, está afectando a todos y, a menos que ocurra un milagro y se retomen las negociaciones de paz en Oriente Medio, los augurios para los republicanos no son muy buenos.

Y es que “Una interrupción en el suministro energético mundial revela cuán profunda es la dependencia de la actividad económica de la energía, siendo incluso las pérdidas modestas capaces de desencadenar una recesión global o algo peor”, según OilPrice.com.

El mandatario se había mostrado ansioso por cerrar el acuerdo de paz con rapidez, a fin de centrarse en revitalizar la economía y aliviar la presión sobre las familias que han tenido dificultades en los últimos tiempos, pero la guerra en Irán ha supuesto un desafío crucial para el comandante en jefe.

Abandonado por la mayoría de sus aliados en Europa, Trump está molesto ante la falta de respaldo internacional a los ataques estadounidenses contra Irán, tras argumentar que ese país representa una amenaza para el mundo entero y que, por consiguiente, la responsabilidad de hacer frente al régimen de Teherán no recae únicamente en Estados Unidos.

Si bien los líderes europeos coinciden en que bajo ningún concepto se puede permitir que Irán posea armas nucleares, no consideran parte de sus responsabilidades, como miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), respaldar con acciones, na guerra iniciada por Estados Unidos en la que no fueron consultados previamente.

Se trata de una ruptura de los otrora cercanos vínculos que tardará mucho tiempo en sanar, si es que llega a hacerlo alguna vez.

Sin duda, un acuerdo de paz significativo habría ayudado, no solo a esas deterioradas relaciones, sino también habría brindado alivio al elevado coste de la vida en Estados Unidos y Europa, pero, en la actualidad, la brecha entre Estados Unidos e Irán es tan abismal que resulta difícil vislumbrar cómo podría alcanzarse un compromiso de paz; sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde.