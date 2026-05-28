jueves 28  de  mayo 2026
Sanciones

EEUU ofrece recompensa millonaria para descapitalizar a la Guardia Revolucionaria iraní

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que EEUU aumentará la presión económica sobre las exportaciones petroleras iraníes para impedir que Teherán obtenga recursos destinados a reforzar su capacidad militar

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, habla con los medios durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, habla con los medios durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó este jueves una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información para descapitalizar los mecanismos financieros de la Guardia Revolucionaria Iraní y emitió nuevas sanciones contra una red de empresas y actores vinculados a ventas de petróleo militar.

Estados Unidos ofreció la millonaria suma a cambio de información que ayude a entender los esquemas financieros de la Guardia Revolucionaria Islámica y la identidad de empresas fachada que realicen actividades comerciales para Teherán.

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En paralelo, el Departamento del Tesoro anunció medidas adicionales contra las ventas de petróleo militar iraní, al asegurar que esos ingresos permiten al régimen financiar la reconstrucción de sus fuerzas armadas y representan una amenaza para Washington y sus aliados en Oriente Medio.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Estados Unidos continuará aumentando la presión económica sobre las exportaciones petroleras iraníes para impedir que Teherán obtenga recursos destinados a reforzar su capacidad militar.

Las sanciones fueron adoptadas bajo la Orden Ejecutiva 13224, utilizada por Washington para acciones antiterroristas.

EEUU sanciona ocho buques y 16 entidades

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves la imposición de nuevas sanciones contra 25 personas, entidades y buques por su papel en el comercio de petróleo de Irán, en una jornada en la que la Casa Blanca confirmó haber alcanzado un principio de acuerdo con Teherán para el cese de hostilidades.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro ha sancionado así a una persona, un hombre de nacionalidad india, ocho buques —con banderas de países como San Marino, Panamá y Camerún— y 16 empresas por sus vínculos con los sectores petrolero y energético de Irán.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que desde la Administración Trump "no permitiremos que el Gobierno iraní aumente sus ingresos petroleros con el fin de reconstituir sus fuerzas armadas y capacidades militares".

"Máxima presión"

Desde febrero, cuando estalló la guerra por el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, el Departamento del Tesoro ha intensificado su campaña de "máxima presión" contra Teherán con sucesivas rondas de sanciones dirigidas a la llamada "flota fantasma" que transporta petróleo iraní, redes financieras encubiertas y empresas vinculadas a la Guardia Revolucionaria.

Entre febrero y mayo, Washington sancionó a más de 30 individuos, entidades y buques acusados de facilitar exportaciones ilícitas de crudo y apoyar programas de misiles y drones iraníes.

Solamente en abril, la Administración Trump impuso restricciones a 35 personas y compañías señaladas de integrar un sistema bancario paralelo utilizado para mover miles de millones de dólares derivados de ventas petroleras.

La recompensa y las nuevas sanciones suceden el mismo día en que Estados Unidos confirmó que sus negociadores han alcanzado un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego, lo que fue negado por el régimen iraní, el principal patrocinador del terrorismo mundial.

FUENTE: Con información de EFE

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