La candidata presidencial Kamala Harris

Sin lugar a dudas, en la historia de los Estados Unidos ha habido aspirantes a la presidencia de todos los niveles, desde muy buenos hasta muy malos. Sin embargo, con la categoría de candidato, es decir, nominado por uno de los partidos, Kamala Harris luce muy por debajo de todos. La vicepresidenta no ha mostrado estar capacitada para tan alta responsabilidad. No se trata de una evaluación prejuiciada por ser mujer o por pertenecer a una minoría, se trata de su preparación y conocimientos políticos, económicos e internacionales.

Es fácilmente comprensible que sus simpatizantes no hayan visto sus torpezas o incapacidades para expresarse, y no me refiero a errores de nombres o lugares, sino a su incapacidad para expresar ideas o pensamientos coherentes o sensatos. Sus seguidores, seguramente, solo ven canales de televisión de la izquierda y esos canales se cuidan mucho de no mostrar esas deficiencias. Pero las personas que ven un abanico de canales están conscientes de esa realidad porque es frecuente y repetitiva.