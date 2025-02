La dictadura con los días contados

Ya todos sabemos que con la falsa juramentación que hiciera Maduro se convirtió oficialmente ante los que aún lo dudaban en dictador, haciendo un robo más a los que estos malandrines están acostumbrados, pero esta vez le robaron fue al soberano y eso fue una especie de harakiri que se hizo el régimen, pues esta vez no tienen escapatoria y ahora todo se vale para restablecer el orden constitucional en Venezuela. Ahora con el apoyo del gobierno de Donald Trump, la lucha por la democracia en Venezuela gana un nuevo impulso que puede ser el definitivo. El presidente Trump, en sus primeras declaraciones ya oficiales como presidente en funciones, declaró: “Estamos mirando a Venezuela con mucho interés. No queremos su petróleo”. En otras palabras, Estados Unidos con esta nueva administración se hará respetar ante sus enemigos.

Además del Ejecutivo, también el Legislativo de Estados Unidos está poniendo las cosas en orden. En este mismo orden de ideas el senador por la Florida Rick Scott sigue apoyando la causa de Venezuela, en este caso conjuntamente con el senador Ted Cruz y otro grupo del Senado, volvieron a presentar en este nuevo periodo recién iniciado del Congreso la propuesta “Stop Maduro”, la cual tratará de aumentar de $25 a $100 millones por información que ayude con la captura de Maduro. Definitivamente el Partido Republicano arrancó a toda máquina con diferentes acciones a nivel nacional en el territorio del país del norte y también a nivel internacional.

Agreguemos a lo anterior que ya el nuevo secretario de Estado, Marcos Rubio, entró en funciones y en diferentes declaraciones públicas queda como evidencia que tiene varios años luchando en contra de las dictaduras en nuestro continente, de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Marco Rubio ya realizó la primera reunión oficial, con Edmundo González y María Corina Machado, en su carácter de secretario de Estado, representando a la nueva administración de Trump. Ahora Rubio, amigo del senador Rick Scott, con ascendencia en los demás miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, sin duda crearán un frente común entre republicanos y demócratas en el caso Venezuela. Aunque la administración anterior mantuvo un discurso en contra de la dictadura venezolana, como se dice en derecho, “los hechos valen más que las palabras” y los hechos de la administración Biden fueron la liberación de los narcosobrinos y de Alex Saab, pieza clave de la dictadura. Además de que se continuó haciendo negocios en el área del petróleo.

Aquellos que dudan de la nueva administración se llevarán muchas sorpresas y de seguro ya los miembros más altos del régimen, aunque vociferen lo contrario, ya deben tener sus maletas listas para tratar de escapar de la justicia que habrá en Venezuela y las órdenes de detención a nivel internacional seguirán vigentes, léase la solicitud por parte de Estados Unidos, que está al margen de la inanición del fiscal Karim Khan, de la Corte Penal Internacional, quien sigue dando largas al caso Venezuela.

A la nueva posición de Estados Unidos con la administración entrante de Donald Trump debemos sumar los 7 principios explicados de manera clara por nuestra líder María Corina Machado. Los venezolanos tienen una ruta que debe conducir a la liberación de Venezuela. Los 7 principios son la guía perfecta para que civiles y militares entiendan su corresponsabilidad ciudadana para hacer cumplir el mandato del 28 de julio. Recordemos su segundo principio: “Todos tenemos la obligación de hacer cumplir el mandato soberano del 28J. Debemos entender que quien no es parte de la solución es parte del problema… particularmente para los militares y los policías, quienes tienen el deber de defender nuestra población, a nuestro territorio y a nuestra Constitución… las armas de la nación son para defender a la nación”. En otras palabras, los militares y la policía no pueden seguir subordinados a una banda de criminales que atentan contra la población y los bienes de la república. Los civiles han hecho de todo para conquistar la libertad de Venezuela, pero el pronunciamiento militar hasta el momento no ha sido organizado, varios militares se han pronunciado de manera aislada, pero ese no es el camino porque terminan detenidos por la dictadura, el estamento militar debe pronunciarse de manera masiva y así serán imparables.

La realidad es que ahora más que nunca la mesa está servida, un régimen débil, desnudo ante los ojos del mundo, aislado, con contradicciones en todos sus estamentos. Por su parte, los venezolanos que luchan por la libertad de Venezuela, tienen un presidente legítimo, reconocido por los países democráticos más importantes del mundo, con nuestra líder María Corina, dirigiendo la ruta y ahora con la guía de los 7 principios, el apoyo irrestricto de la nueva administración de Trump, que a menos de una semana en el poder ya demostró que no se puede jugar con él y que trae la experiencia del primer mandato y conoce las trampas y mentiras del régimen dictatorial de Venezuela, que esta vez no podrá burlarse del coloso del norte. María Corina Machado ha logrado lo que todos decían que era imposible, la Constitución está de nuestra parte, la unidad nacional que se ha logrado incluye a todos los sectores del país, tal como ocurrió hace 67 años cuando cayó Marcos Pérez Jiménez. La democracia está cerca, en palabras de María Corina: los días del chavismo en el poder “están contados y no son muchos… saben que se acerca el final”.

“Sabemos que el fin de la dictadura está cerca cuando lo único que tiene en las calles son militares” Nelson Mandela. www.venamerica.org.

Por Edgar J. Amado*



*Coordinador Acción Juvenil de VENAMÉRICA y presidente JUVENEX