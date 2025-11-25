martes 25  de  noviembre 2025
La epidemia invisible del cansancio emocional

Los síntomas pueden confundirse con simple cansancio: dificultad para concentrarse, irritabilidad, apatía, una sensibilidad mayor ante conflictos mínimos

Dra VIOLETA GARCÍA
Dra VIOLETA GARCÍA
Por Dra VIOLETA GARCÍA

Hay un tipo de cansancio que no desaparece después de dormir ocho horas. Es un agotamiento que se cuela en la forma de pensar, en la paciencia con los demás y en la capacidad para disfrutar de lo cotidiano. Un cansancio que no se siente en los músculos, sino en la vida. Cada vez más personas llegan a consulta diciendo: “Estoy bien… pero estoy agotado por dentro”. No hablan de estrés, no hablan de depresión. Hablan de algo más silencioso y extendido: la fatiga emocional.

No es una categoría diagnóstica, pero es una realidad emocional que describen miles de personas a diario. Surge poco a poco, sin un disparador claro, hasta que un día uno descubre que no tiene energía para nada. Que las risas cuestan más, que los conflictos pesan demasiado, que el mundo parece un poco más ruidoso, un poco más exigente. Y, sobre todo, que uno mismo ya no es el mismo.

Vivimos en una sociedad diseñada para que la mente no descanse. La hiperconexión ha roto la línea entre estar disponible y estar vivo. Las notificaciones nos mantienen en un estado de alerta permanente, como si tuviéramos un pequeño terremoto emocional cada cinco minutos. Ya no existe la espera, no existe el silencio, no existe la pausa. Ni siquiera cuando dormimos logramos desconectar del todo. El cerebro, simplemente, no baja el volumen.

A esa sobreestimulación se suma la cultura del “tienes que poder con todo”. Tenemos que ser productivos en el trabajo, atentos en casa, socialmente impecables, emocionalmente estables y, además, resilientes. La exigencia de ser fuertes en todo momento produce una forma sutil de desgaste: la creencia de que rendirse un rato, parar o pedir ayuda equivale a fracasar. Y así es como se va acumulando una presión que nadie ve y que, sin embargo, va moldeando nuestra manera de sentir.

La fatiga emocional tiene un sello muy particular: no se nota desde fuera. No impide funcionar, pero convierte el funcionamiento en una especie de supervivencia cotidiana. Se sigue trabajando, se sigue cuidando, se sigue respondiendo mensajes y tomando decisiones. Pero todo cuesta un poco más. Todo implica un sobreesfuerzo que antes no existía. La vida sigue, sí, pero sigue con menos brillo.

Los síntomas pueden confundirse con simple cansancio: dificultad para concentrarse, irritabilidad, apatía, una sensibilidad mayor ante conflictos mínimos. La persona sabe que algo va mal, pero no identifica el qué. “No estoy triste, no estoy ansioso… solo estoy agotado”, dicen muchos. Y tienen razón: es un agotamiento emocional profundo, de esos que no se arreglan con un fin de semana libre.

Uno de los efectos más dañinos de esta fatiga invisible es cómo altera nuestras relaciones. Cuando la energía emocional escasea, la paciencia también. Los malentendidos aumentan, los tonos se endurecen, la empatía disminuye. No porque no queramos a los demás, sino porque no tenemos recursos internos para gestionar sus necesidades además de las nuestras. Así, los vínculos no se rompen: se van desgastando poco a poco, casi sin darnos cuenta.

Las causas no son solo individuales. Son sociales. Estamos inmersos en un modelo de vida que confunde disponibilidad con compromiso, rendimiento con valor personal, actividad con éxito. Y, sin embargo, hay algo profundamente humano en reconocer que no podemos vivir al ritmo que marca esa maquinaria. Que necesitamos espacios de descanso mental igual que necesitamos dormir o comer.

La solución no pasa por abandonar el mundo ni por adoptar una vida contemplativa. Pasa por recuperar la pausa, por volver a escuchar las señales del propio cuerpo, por bajar las expectativas imposibles que nos hemos puesto encima. Pasa por hablar. Porque la fatiga emocional se agrava en silencio y se alivia en compañía. No hace falta una confesión dramática: basta con decir “no puedo con todo”, aunque sea por primera vez en la vida.

En algunos casos, pedir ayuda profesional es necesario. Sobre todo cuando el agotamiento se vuelve crónico, cuando empieza a afectar a la salud física o a las relaciones, o cuando uno se reconoce viviendo en automático durante semanas.

La psicoterapia no es un lujo: es una herramienta para recuperar el equilibrio que el ritmo actual nos arrebata casi sin avisar.

Quizá lo verdaderamente revolucionario hoy no sea ser más productivos, más resolutivos o más resistentes, sino reivindicar el derecho a parar. A descansar sin culpa. A vivir a un ritmo que no apague lo que somos. La fatiga emocional es una invitación incómoda, pero clara: el cuerpo nos pide un tipo de descanso que no hemos estado dando. Y escucharlo a tiempo puede marcar la diferencia entre sobrevivir y volver a vivir.

Violeta García Psicóloga

Los costos de una paz que no llega a Ucrania

Para salir de las dictaduras narcoterroristas hay que cesar su sistema jurídico, no negociar impunidad e ilegalizar sus instrumentos políticos

El fentanilo se llevó a mi hijo. Ahora la lucha por el futuro de Estados Unidos es personal

