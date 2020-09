La Esquinita de Reme

*Dos jinetes del Apocalipsis hicieron una fuerte denuncia durante una conferencia de prensa. Las “hermanitas” Debbie Mucarsel-Powell y Daniella Levine Cava acusaron a Carlos Giménez (el contrario de la Murcasel en el distrito 26) de tratar de “suprimir el voto” para las próximas elecciones al no aceptar el local del American Airlines Arena para la votación adelantada. La verdad es que Christine White, supervisora de elecciones del condado, opinó que el Frost Museum, a tres cuadras de la Arena, es la mejor opción ya que, según White, en elecciones futuras no se podría utilizar la Arena porque coincide con el comienzo de la temporada del NBA. En otras palabras…¡No arruguen que no hay quien planche!

*La oposición venezolana se ha dividido de nuevo después que el presidente Guaidó y otros opositores decidieran no participar en las elecciones de diciembre en el país sudamericano. Sin embargo, Henrique Capriles, quien perdió las elecciones presidenciales frente a Hugo Chávez en 2012, participará en lo que todos consideran una nueva burla del Gobierno de Maduro. En mi modesta opinión, la líder más seria y consistente de Venezuela ha sido María Corina Machado, a pesar de las recientes críticas de Elliott Abrams. Creo que al admirado Abrams se “le fue la bicicleta” con unos comentarios extemporáneas a una líder inteligente y honesta. Tal vez es la frustración de Elliott, acostumbrado a ganar en el pasado, ante el fracaso de su política con Venezuela.

*Hasta fanáticos liberales de izquierda, como Don Lemon de CNN, están criticando a la princesa Pelosi por no haber aceptado el error de haber ido a una peluquería en San Francisco (donde todas estaban cerradas) para su uso exclusivo y trasladarse por el local sin mascarilla. Aparte, acusar ridículamente a la dueña de haberle hecho una emboscada. ¡Mentirosa y cobarde!

*Trump podrá cometer errores, pero su amor y respeto por las fuerzas armadas ha sido algo sincero. Ahora donde se está haciendo todo lo posible para derrotarlo, sale la revista Atlantic (que puede comprarse por $5.99 al año) publicando comentarios, supuestamente hechos por Trump en Europa, para no asistir a un acto militar. ¡Todo falso de nuevo!

*El desempleo bajó al 8.2% en agosto, de 9.7% que se esperaba y vamos camino a una total recuperación.

*De acuerdo con un reporte de Cook Political, presentado por MSNBC, el apoyo de Trump entre los afroamericanos e hispanos ha crecido comparado con el 2016. ¡Buenas noticias!

*El fracasado gobernador de New York, Andrew Cuomo, embistió contra el presidente Trump diciendo que no podría ir a New York, a no ser que fuese acompañado por un ejército. Se le olvidó que Trump es neoyorquino y ha estado siempre presente en su comunidad con obras de caridad, ayuda a la educación, etc. Este es el mismo Cuomo que salió varias veces en TV dándole las gracias a Trump por toda la ayuda que le estaba brindando durante los días graves de la pandemia de coronavirus. Pidió miles de respiradores que no necesitaba y se los dieron, pidió hospitales y se le proporcionaron, incluyendo un barco que llegó al puerto de New York y prácticamente no fue utilizado. Ahora quiere miles de millones de dólares de los contribuyentes para tapar el hueco que creó en la economía del estado por su mala administración. ¡Basta ya!

*Hay gran entusiasmo entre las mujeres de Miami-Dade County por la candidatura de Steve Bovo para la alcaldía. Un grupo grande ha formado el comité Women for Bovo. ¡Éxitos!

*Con la reapertura de restaurantes en Miami podemos recomendar Descorche , un bello lugar español, en la 27 Avenida y la 16 calle del SW. El cocinero es de La Coruña y sus platos son todos exquisitos. Los pescados, cochinillo tipo Segovia, carne, etc., son muy buenos. Extensa lista de vinos. Excelente. Lo recomendamos.

*En un teatro, un hombre se encuentra acostado ocupando varias butacas con sus piernas y sus brazos. Al observarlo, el acomodador le dice con gran ironía y burla: “¿Está cómodo? ¿No quiere que le traiga un cafecito o una soda?” “¡No sea idiota, corra y llame urgente a una ambulancia que me he caído del palco!”