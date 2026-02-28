sábado 28  de  febrero 2026
Opinión

Márquez merece respeto por su sufrimiento en el Helicoide... pero su discurso lo delata como facilitador del régimen

Su discurso está lleno de palabras nobles: paz, perdón, reconciliación, esperanza, unidad, transformación. El truco no está en las palabras, sino en lo que omite

El expreso político y excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez habla en una rueda de prensa en Caracas, Venezuela.

El expreso político y excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez habla en una rueda de prensa en Caracas, Venezuela.

EFE
Por Elizabeth Sánchez Vegas

En la primera rueda de prensa de Enrique Márquez después de su excarcelación hubo algo más importante que la anécdota personal, más elocuente que sus agradecimientos y más revelador que cualquier gesto de emoción: el modo en que convirtió la experiencia de la cárcel en argumento político para legitimar la “nueva etapa” del mismo poder que lo metió allí.

Márquez merece todo el respeto por haber sufrido diez meses de prisión política injusta en el Helicoide: ese calvario merece respeto absoluto. Nadie puede escuchar su relato, el operativo del Sebin y la DGCIM, la semana esposado 24 horas, los diez meses incomunicado, la muerte de Alfredo Díaz en la celda, las casas robadas con la Ley de Extinción de Dominio— sin estremecerse. Pero justo cuando ese relato debería conducir a una exigencia frontal de justicia, la curva se desvía: el dolor se vuelve preámbulo para agradecerle al sistema la “oportunidad” de cambiar.

Lee además
El piloto español Marc Márquez, del equipo Ducati Lenovo, celebra en el podio tras el Gran Premio de Austria de MotoGP, en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, Austria, el 17 de agosto de 2025.
DEPORTES

Marc Márquez reconoce que la lesión de hombro le hizo cambiar su estilo de pilotaje
El excandidato presidencial venezolano y preso político recientemente liberado, Enrique Márquez, saluda mientras abraza a su sobrina Alejandra, al ser reconocido por el presidente estadounidense Donald Trump durante el discurso del Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, el 24 de febrero de 2026. 
POLÍTICA

Trump propicia encuentro entre expreso político Enrique Márquez y su sobrina en el Capitolio

Ahí empieza el verdadero problema.

Su discurso está lleno de palabras nobles: paz, perdón, reconciliación, esperanza, unidad, transformación. El truco no está en las palabras, sino en lo que omite. Cuando afirma con descaro que “la realidad, nos guste o no, es que hoy Delcy Rodríguez ejerce la presidencia encargada de la República” y que “no podemos tapar el sol con un dedo”, no está siendo neutral: está legitimando el golpe interno del 3 de enero y entregándole al régimen la bendición que más necesitaba.

Sobre el 28 de julio, evita cuidadosamente las palabras que el país tiene atravesadas: fraude, usurpación, desconocimiento del resultado. Dice que “esa elección cumplió su objetivo… vendrá otra elección”. Reduce la mayor demostración de voluntad popular en décadas a un simple mensaje que ahora conviene archivar para facilitar el “borrón y cuenta nueva” que tanto le urge al régimen.

Sobre María Corina Machado, el silencio fue criminal. Preguntado tres veces por ella, respondió con absoluta frialdad: “No he conversado con ella desde que salí de prisión. No he recibido contacto ni hemos hablado”. Ni un gesto de unidad, ni una mención a su liderazgo indiscutible, ni un llamado a cerrar filas detrás de quien ganó las primarias con el 92 % de los votos y representa la esperanza real del país. En cambio, se dedicó a alardear de que habla “con todos”, rectores, Fedecámaras, Conferencia Episcopal, hasta con el Partido Comunista que lo apoyó en 2024 y presume que, en la cárcel, con gente vinculada al oficialismo y a la oposición, “hacíamos un ejercicio: tomábamos una lista de 100 temas y veíamos coincidencias y diferencias… 97 % de coincidencias y solo 3 % de diferencias”. El mensaje es claro y malintencionado: mientras Márquez se pinta como el político maduro y dialogante, deja a María Corina señalada como la extremista que divide. Esa es su verdadera jugada: fracturar la oposición desde dentro y debilitar a la única líder que el régimen jamás ha podido doblegar.

El relativismo moral alcanza su punto más bajo cuando afirma que “todos tenemos una cuota” de culpa. Equiparar 25 años de torturas, muertes en custodia, exilio de ocho millones y saqueo sistemático con “errores de la oposición” no es madurez: es traición pura. Así diluye responsabilidades y abre la puerta para que Tarek William Saab pueda reciclarse y Delcy siga mandando sin que nadie le exija cuentas reales.

Y luego está su declarado amigo José Luis Rodríguez Zapatero, a quien le profesa “todo mi afecto”, lo llama “hermano” por consolar a su esposa mientras él estaba preso, valora su “amistad” porque lo consideró “un amigo en prisión” y espera que “el tiempo lo reivindique” pese a ser el eterno lavador de cara internacional del régimen, el que durante años justificó fraudes, torturas y la destrucción de Venezuela ante el mundo entero.

Y, cómo no, tampoco podía faltar su rendido y servil homenaje al presidente Gustavo Petro, uno de los más fieles y descarados defensores internacionales del régimen, a quien presenta como “un gran aliado en la lucha por mi libertad” y con quien anuncia que pronto iniciará una “gira de agradecimiento” que pasará por Colombia y “también otros países, incluso en Europa” … todo un tour de genuflexión ante uno de los principales sostenes externos de la dictadura.

Pero mientras elogia con entusiasmo a los aliados internacionales del régimen y planea giras con ellos, su exigencia por la liberación de los presos políticos que aún quedan fue tibia, complaciente y sin verdadera urgencia.

Lo que calló es tan grave como lo que dijo. No exigió liberación inmediata y verificada de los presos que aún quedan. No mencionó a los más de treinta muertos bajo custodia. No habló de inhabilitaciones arbitrarias. No exigió un CNE completamente nuevo antes de cualquier elección. No condenó con dureza el robo legalizado de bienes. En cambio, aplaudió la Ley de Amnistía incompleta, celebró la nueva Ley de Hidrocarburos, defendió levantar sanciones y aceptó con gusto la invitación de Trump para vender la idea de que en Venezuela ya está ocurriendo una “transformación” de la que él forma parte.

Márquez se presenta como “factor de unidad” y “constructor”, pero su unidad es con Delcy, con Zapatero y con el sistema. Su “pragmatismo” es rendición disfrazada de inteligencia. Su “reconciliación” es capitulación vendida como madurez.

Ese es, precisamente, el desenmascaramiento necesario: no del hombre que sufrió prisión, ese merece respeto, sino del papel político que hoy se propone jugar. No es un detalle técnico. Es la diferencia entre una transición que devuelve el país a sus ciudadanos y una “transformación” en la que los ciudadanos vuelven a ser espectadores bien portados de lo que otros pactan sobre sus espaldas.

Caso cerrado

https://x.com/i/status/2027562143306899719

Temas
Te puede interesar

El riesgo de que los medios aspiren a convertirse en activos financieros

Chile: Los demonios del Frente Amplio

Un análisis radical de la crisis humanitaria en Cuba

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta ilustración muestra a una persona sosteniendo un teléfono inteligente que muestra una publicación en Truth Social del presidente de EEUU, Donald Trump, anunciando la muerte del Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Alí Jamenei, republicada por la cuenta de X de la Casa Blanca y con una foto del presidente, el 28 de febrero de 2026.
Guerra en Irán

Trump confirma la muerte del ayatolá Alí Jamenei y llama al pueblo iraní a "recuperar" su país

Fusión de fotos del presidente Donald J. Trump con el ayatolá Alí Jamenei y el primer ministro de Israel, Bensjamín Netanyahu.
Las causas

¿Qué llevó a EEUU e Israel a atacar a Irán?

Personal de seguridad talibán vigila a lo largo de una carretera en Kandahar el 27 de febrero de 2026, después de los tiroteos transfronterizos ocurridos durante la noche entre Afganistán y Pakistán.
Investigación

Suspenden al superintendente escolar de Los Ángeles, Alberto Carvalho, tras allanamiento del FBI

Un agente de policía y equipos de rescate caminan junto a vehículos destruidos cerca del lugar donde se estrelló un avión militar en El Alto, cerca de La Paz, el 27 de febrero de 2026.
ACCIDENTE

Al menos 22 muertos, seis heridos y vehículos destrozados tras estrellarse un avión militar en Bolivia

Una columna de humo se eleva mientras un misil iraní impacta las aguas del mar frente a Haifa, Israel, el 28 de febrero de 2026. El ejército israelí informó el 28 de febrero que detectó misiles lanzados desde Irán tras ataques previos de Israel y Estados Unidos.
Conflicto bélico

Israel informa haber ultimado a "varias figuras esenciales" del régimen iraní

Te puede interesar

Los manifestantes ondean la bandera iraní de la revolución preislámica de 1979 y las banderas nacionales de Israel y de los Estados Unidos durante una manifestación Libertad para Irán mientras se ve la cuadriga en la parte superior de la Puerta de Brandeburgo al fondo en Berlín, Alemania, el 28 de febrero de 2026.
ANÁLISIS

"Furia Épica", operación breve, quirúrgica y legítima; Cuba y Venezuela qué observen

Por ANDREINA PÉREZ
Frank Rodríguez, profesor universitario, economista y analista político.
GIRO POLÍTICO

¿Cuba camino a un protectorado de EEUU tras anuncio de Trump?, opina un experto

Esta ilustración muestra a una persona sosteniendo un teléfono inteligente que muestra una publicación en Truth Social del presidente de EEUU, Donald Trump, anunciando la muerte del Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Alí Jamenei, republicada por la cuenta de X de la Casa Blanca y con una foto del presidente, el 28 de febrero de 2026.
Guerra en Irán

Trump confirma la muerte del ayatolá Alí Jamenei y llama al pueblo iraní a "recuperar" su país

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
MODERNIZACIÓN

Aeropuerto Internacional de Miami anuncia ambiciosa expansión de Terminal D con 17 nuevas puertas de embarque

El embajador Mike Hammer
EXCLUSIVA

Hammer llama a Europa a mirar hacia Cuba sin filtros románticos