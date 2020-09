La Esquinita de Reme

*El Departamento de Justicia designó a Seattle, Portland y New York como ciudades que apoyan o permiten anarquía. Esto es malo para estas ciudades que no contarán con ayuda económica extra hasta que resuelvan este problema.

*Nicole Malliotakis es la candidata republicana al Congreso por el distrito 11 de New York. Tiene 39 años y es hija de padre griego y madre cubana. Es graduada de Wagner College con un máster en Business Administration. ¡Cómo nos gustaría tener una de las nuestras representando a New York en el Congreso!

*La buena comida española está encontrando un mercado ideal en Miami. En la zona de Bilbao, en España se encuentra el restaurante Azurmendi que tiene varias estrellas Michelin y es considerado uno de los mejores de Europa. Uno de sus chefs, Mikel Goicolea, decidió venir a Miami y es hoy el maestro gastronómico ejecutivo del nuevo restaurante Leku, que se encuentra en el Museo Rubell. Croquetas de jamón 5 Jotas espectaculares. Pescado, cordero, langosta, carnes y todo tipo de arroces. Abrieron en medio de la pandemia y solo trabajaban al mediodía, pero ahora anuncian que a partir del 30 de septiembre también estarán sirviendo cena. Buena lista de vinos. Recomendado.

*Nancy Pelosi no deja de sorprendernos. En medio de un “ataquito” dice que si Trump nombra una jueza para reemplazar a Ruth Bader Ginsburg le hará un “impeachment”. ¿Qué se cree la princesa Pelosi?? Trump tiene la obligación de nombrar un candidato para esa posición de acuerdo con la Constitución. El Senado después la aprobará o no pero ese jueguito de Doña Nancy es inaceptable. Esta bueno ya de este chantaje que utiliza cada vez que le da un berrinche.

*La mejor frase de la entrevista con Donald Trump en el programa del domingo 20 de septiembre, con Mark Levine, es cuando dijo que “Biden no sabía si estaba vivo”. La otra es “que él ha hecho más en 47 meses que Biden en 47 años”.

*La selección de una joven de padres cubanos como finalista para la posición que dejó vacante Ruth Bader Ginsburg ha “alborotado” a Miami. Barbara Loaga es un orgullo para todos los hispanos de Florida. Estudió en la Inmaculada Concepción de Hialeah y en Monsignor Pace High School de Miami Gardens. Después en FIU se graduó con honores de Bachelor of Arts. Terminó en la prestigiosa Columbia University School of Law en 1992. Si llega a ser nominada finalmente, todos nos sentiremos orgullosos y agradecidos y si no apoyaremos a quien sea la candidata final sabiendo que una de las nuestras llegó a la recta final. ¡Dios la ayude!

*Después que Ortanique on the Mile y John Martin’s Irish Pub anunciaron el cierre permanente de sus restaurantes, ahora se unen Domingo y Lilly Gandara para que sus muchos clientes y amigos se enteren del cierre definitivo de La Dorada Restaurant de Coral Gables. Aunque la pandemia tuvo que ver mucho con todos estos cierres, los negocios de Giralda y Miracle Mile se vieron afectados por la terrible demora en el rediseño de estas calles. No solamente restaurantes, sino otros negocios fueron seriamente afectados. ¡Casi dos años en obras!

*El último anuncio de la campaña de Biden acusa a los Estados Unidos de ¡racismo! ¿Perdonen...pero se trata del mismo país que eligió dos veces al afroamericano Barack Obama como presidente? ¡No hay quien se crea esta historia!

*Andrew Giuliani, el hijo de Rudy, está pensando postularse para alcalde de New York en competencia contra Bill DeBlasio. ¡De alquilar balcones!

*¿Cuál es el colmo de un ciego?: Que se llame Casimiro, que viva en la calle Buenavista y que trabaje en una fábrica de “tuberías”.