La imagen que acompaña este artículo es una creación generada por inteligencia artificial, una composición simbólica y poderosa que captura, en un solo encuadre emotivo, lo que en la realidad ocurrió de manera separada pero profundamente convergente. María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, no posó junto a los cuatro gigantes de la democracia española, Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo, en un acto colectivo. Sostuvo encuentros individuales, serios y sustantivos con cada uno de ellos. Esa realidad, lejos de restar fuerza, la multiplica: revela la madurez institucional de una España que, por encima de partidos, generaciones y diferencias políticas, se une cuando se trata de defender los valores universales que la han definido como faro de la libertad en Iberoamérica.

María Corina Machado no es una líder cualquiera. Ingeniera, política de convicciones profundas y, ahora, Nobel de la Paz, encarna, en la lúcida expresión de la filósofa Hannah Arendt, la banalidad del mal enfrentada y derrotada con la extraordinaria dignidad de la resistencia civil, ese coraje cívico que los antiguos griegos llamaban parrhesía: el valor de hablar verdad al poder con firmeza y sin temor. Su galardón, concedido por “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, no es un mero reconocimiento personal: es el reconocimiento del mundo a un pueblo que se niega a rendirse. Y España, madre patria de naciones, ha sabido estar a la altura de su propia historia.

Porque lo que une a Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo no es una foto protocolaria, sino una causa superior: el respaldo inquebrantable a la lucha pacífica, valiente e inteligente de Machado por la libertad de Venezuela. En el Nueva Economía Fórum de Madrid, Felipe González la presentó expresando su “respeto y admiración” por un liderazgo “no mercenario que nunca ha pedido nada a cambio”. “María Corina representa la lucha por la libertad de todo un pueblo”, afirmó, y recordó que “la lucha por la libertad no es patrimonio de una ideología”. Machado, a su vez, describió esa conversación como “fascinante” y agradeció públicamente “su claridad, firmeza y permanente acompañamiento” en la causa venezolana.

Con José María Aznar sostuvo “una conversación tan franca” y Machado destacó con admiración “su tenacidad y valentía en la defensa de la Libertad, en ambos lados del Atlántico”, reconociéndolo como referente “en momentos decisivos de nuestra lucha”. “El placer inmenso” de reencontrarse y abrazarse personalmente, dijo ella, selló un encuentro que trasciende el tiempo.

A Mariano Rajoy le agradeció públicamente “su afecto y confianza en el pueblo de Venezuela”, llamándolo “un genuino amigo de Venezuela” cuyo apoyo “siempre recordaremos”. Un gesto de gratitud que refleja la lealtad constante de Rajoy hacia la causa democrática venezolana.

Y con Alberto Núñez Feijóo, el mensaje fue rotundo y sin ambigüedades: “El sitio de España es al lado de María Corina y no de la tiranía”. Feijóo reafirmó el compromiso de España con el regreso seguro de Machado a Venezuela y con elecciones libres, transparentes y con garantías.

Cuatro líderes, cuatro épocas, una sola voz: España está con la Venezuela democrática. Esta convergencia es la expresión más noble del alma española: esa que, por encima de las fronteras partidistas, reconoce en la causa venezolana un eco de su propia defensa de las libertades públicas. No se trata de injerencia; se trata de parentesco histórico, político y moral. Un vínculo que une a los pueblos hispanos más allá del océano, forjado en siglos de historia compartida y renovado hoy en la defensa de la democracia como patrimonio común de Occidente.

España no es un país cualquiera para los venezolanos. Es el lugar donde la diáspora ha encontrado refugio, trabajo y dignidad mientras la tiranía desmantelaba su tierra. Y en esta visita estelar, María Corina ha tejido esa hermandad con precisión de estadista, logrando lo que pocos: unir a España en torno a lo esencial.

María Corina Machado, con su brillantez intelectual y su coraje, es una figura de Estado. Ingeniera industrial de formación, fundadora de Vente Venezuela y Premio Nobel de la Paz, entiende que las transiciones se construyen con grandeza, diálogo y visión de futuro. No busca venganza, sino justicia; no ruptura, sino reconciliación; no aislamiento, sino integración plena en la comunidad democrática iberoamericana. Y España lo ha entendido perfectamente.

En este momento estelar de Machado en España, los españoles tienen razones para sentirse profundamente orgullosos. Su compromiso con Iberoamérica no es mera retórica; es acción concreta que honra su historia como nación vinculada al destino de millones de hispanoamericanos. La diáspora venezolana en España lo vive cada día: allí no solo ha encontrado hospitalidad, sino un espejo vivo de lo que Venezuela puede y debe volver a ser. Al tender la mano con generosidad y grandeza, reafirman lo que siempre han sido: un pueblo que sabe reconocer el mal y defender el bien común.

Porque Venezuela libre no es un sueño lejano: es el horizonte que España, con su ejemplo y su apoyo unánime de Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo, ayuda a iluminar. María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, es la prueba viviente de que la luz de la libertad, cuando es defendida con inteligencia, valentía y altura de miras, termina siempre por vencer.

España y Venezuela: dos pueblos, un destino compartido. La historia ya ha comenzado a escribirse. Y se escribe con pulso de libertad.