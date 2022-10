*Joe Biden, que ha estado trabajando secretamente contra el gobernador Ron DeSantis, tuvo que admitir que este había hecho muy buen trabajo durante el huracán que afectó la costa oeste de nuestro estado. Me imagino que sus “manejadores” se volvieron locos con estas declaraciones.

*La Ciudad de Tampa fue incluida en la lista de las mejores ciudades para vivir en Estados Unidos. La selección incluye sistemas médicos, educación, oportunidades de trabajo, tránsito, costo de la vida, etc. No otra ciudad Floridana fue considerada.

*Nikki Haley, la exembajadora estadounidense en las Naciones Unidas, pudiera ser una candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos en el 2024. Anunció recientemente que está publicando un libro que resultará muy interesante. ¡Lo leeremos!

*Han entrado por la frontera grandes cantidades de caramelos “disfrazados” con fentanilo, que pueden ser peligrosísimos durante Halloween si caen en las manos de niños o adultos. ¡Por favor, mucha atención durante esta fecha!

*El huracán Julia azoto a Centroamérica con enormes lluvias. Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala fueron afectados seriamente, pero no hubo las pérdidas de vida que se esperaban.

*Fentanilo es un arma de destrucción masiva que China y los carteles de la droga utilizan para vencer a los Estados Unidos. Bajo la ineficiente política de Biden, las fronteras permanecen abiertas y el fentanilo entra libremente a este país. Nunca podremos evaluar totalmente el daño que ha hecho esta administración a la población americana.

*Martí Productions lleva muchos años trayendo arte y cultura a los escenarios de Miami. Ahora anuncia su Celebración de sus 15 a lo español, con una recopilación de los mejores números emblemáticos de más de 40 funciones representadas en nuestra ciudad. Un espectáculo único con estrellas del canto y baile. Domingo 6 de noviembre, en el Teatro Artime, a las 4:30 pm. Reservaciones 305-220-2863. Tania Martí y Manuel Albelo en la dirección.

*Precio de la gasolina en Florida $3.11 el 6 de octubre. En California $6.18. ¡Interesante!

*El presidente Biden tiene un récord de usar un lenguaje nada presidencial. El pasado miércoles mientras visitaba Florida le dijo a un espectador que “nadie f..ck a un Biden”. ¡Se los dejo a su imaginación!

*El Servicio Secreto admitió que no hay récord alguno de los visitantes que van a la casa de Joe y Jill Biden en Delaware. ¡Azuquita para el café!

*Joe Biden decidió sacar 10 millones más de barriles de petróleo de nuestras reservas estratégicas dejándolas en una peligrosa situación. Todo para que el pueblo no vea el desastre de su política energética y no suban descomunalmente los precios de la gasolina antes de las elecciones. Tan pronto pasen las mismas veremos el descalabro. Tan fácil que hubiese sido seguir con lo que había iniciado Trump. El odio no es bueno y si un presidente hace algo positivo no veo el motivo para combatirlo.

*Es triste y lamentable que periódicos, que se dicen serios, utilicen ataques bajos e inexplicables contra el gobernador DeSantis. La labor del gobernador en todo ha sido A1.

*Personas que estuvieron conectadas con Hillary y Bill Clinton pronostican que le harán un sabotaje a Joe Biden porque Hillary quiere ser la candidata presidencial en el 2024. Si esto es cierto, puede que el sabotaje ya haya empezado con las declaraciones de la pareja que “no se pude tener un país con las fronteras abiertas”. Hillary pretenderá ser una candidata conservadora ante las políticas súper liberales de Biden/Harris. ¡El circo armado!

*Siguen entrando por la frontera con México miles de personas en los Estados Unidos, sin saberse quienes son ni que traen. Ya Kamala dejó escapar el gato de su bolsa y expresó que “hay que hacerlos a todos ciudadanos”. Ay Kamala, Kamalita como quieren cambiar este país a la fuerza.

*Travel & Leisure publicó una lista de los mejores países para retirarse fuera de los Estados Unidos. Entre los 10 mejores están Costa Rica, Panamá y Portugal.

*Le dice Puchita a Silvita: “¿Cuál es el colmo de un vago?” “¡Que se despierte más temprano…para estar más tiempo sin hacer nada!”