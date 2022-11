*Ivanka Trump, la carismática hija de Donald Trump, declaró que no se va a involucrar en la contienda presidencial de su padre para 2024. Tiene su tiempo dedicado a sus hijos y no parece estar interesada en una nueva lucha electoral. Advirtió que adora y respeta a su padre.

*Nancy Pelosi ha sido destronada y los republicanos lograron los escaños suficientes para ser mayoría en la Cámara de Representantes. Kevin McCarthy será el nuevo presidente del cuerpo legislativo. Aunque es una pequeña mayoría, es muy importante este éxito para los republicanos.

*El Partido Demócrata de la Florida nunca esperó los resultados que tuvo en las pasadas elecciones de noviembre 8. No ganó un solo candidato demócrata a posiciones importantes en el Estado, que se ha convertido en un bastión para los Republicanos.

*Lee Zeldin, aspirante a gobernador de New York, es en un héroe para los republicanos y ayudó a conseguir varios asientos al Congreso que definitivamente han hecho la diferencia. Aunque no pudo alcanzar la Gobernación de ese estado, debe ser considerado para una posición de liderazgo dentro del Partido Republicano. Fue un excelente congresista y es un patriota.

*Mike Lee, el senador republicano de Utah, quien tuvo que ir a la reelección sin conseguir el apoyo de su “amigo” Mitt Romney, ganó su escaño por un sólido margen. Mike Lee es una estrella.

*Marcy Kaptier, la demócrata que representa el 9no distrito de Ohio, ganó la reelección con el 56% de los votos frente a J.R.Majewski, quien sólo consiguió el 44%. La Kaptier ha sido una gran amiga del gobierno comunista de Cuba y visitó al criminal Fidel Castro.

*Docenas de nuevos restaurantes han abierto sus puertas en los últimos meses en Miami, Coconut Grove y Coral Gables. Sigue siendo una magnífica opción el Leku, en el NW de Miami. Comida española de la mejor calidad.

*El cubanoamericano Alex Mooney, congresista republicano de West Virginia, anunció su intención de aspirar al Senado en 2024. Aspirará frente al demócrata Joe Manchin. Alex es un excelente congresista. Es hijo de la hermana de nuestro exlcalde de Miami Xavier Suárez.

*Creo que los republicanos deben unirse para no caer en la trampita de ponerse a pelear entre ellos mismos. No hay que hablar mal de los nuestros, sino pensar que nuestros contrarios son Biden y la Kamala, John Kerry y los Clinton. Son los demócratas socialistas y no los republicanos. Estamos a dos años de las elecciones presidenciales y es absurdo entrar en este tiqui tiqui ahora.

*La población mundial llegó a 8.000 millones de habitantes en el mundo en esta semana según proyecciones de las Naciones Unidas.

*El Wall Street Journal publicó en su página de opinión que el expresidente Trump es el mayor perdedor en las elecciones de medio tiempo. Casi todos sus candidatos perdieron las elecciones y no contribuyó económicamente con su PAC con candidatos que había recomendado.

*Con los resultados finales de las elecciones de medio mandato vemos cómo el tsunami rojo solo se produjo en Florida con el liderazgo indiscutible del gobernador Ron DeSantis. DeSantis de hecho se ha convertido en un formidable y capacitado candidato a la presidencia de Estados Unidos quiera o no quiera.

*Philadelphia eligió para el Senado a una persona completamente incapacitada que sufrió hace meses un accidente cerebrovascular que no ha podido superar. ¡Lo nunca visto! Pero para completar salió electo como congresista, Anthony DeLuca, que llevaba un mes de muerto. ¡Inexplicable! Entre Arizona, Philadelphia y Nevada se han visto los ejemplos más grandes de mal funcionamiento en unas elecciones.

