martes 24  de  febrero 2026
OPINIÓN

Un piropo llamado "ultraderecha"

Piropearte como que eres de extrema derecha o ultraderecha, por oponerte a políticas públicas absurdas, alejadas del sentido común, es para mí, sinceramente, formidable

Mug Elias Wessin Chavez RD.png
Por ELÍAS WESSIN CHÁVEZ

Ya se sabe: ser de "ultraderecha", según la extrema izquierda y sus 'hijos ideológicos bastardos', tal cual el propio Lenin calificó a todos los derivados de su dogma (socialdemocracia tipo PSOE-Podemos; izquierda liberal tipo Partido Demócrata de EE.UU.; neomarxismo gramsciano globalista tipo Unión Europea; marxismo del Siglo XXI en Latinoamérica, etc., etc...) en esta época, es el 'mejor de los piropos' que se le puede lanzar a un político de derecha o conservador.

Piropearte como que eres de extrema derecha o ultraderecha, por oponerte a políticas públicas absurdas, alejadas del sentido común, es para mí, sinceramente, formidable.

Lee además
las masacres en el mar de los hermanos castro
OPINIÓN

Las masacres en el mar de los hermanos Castro
¿es oro todo lo que brilla?
OPINIÓN

¿Es oro todo lo que brilla?

¡Uuff, señores de la zurdería siniestra y macabra, muchas gracias!

Veamos:

Al oponernos al control estatal, a la inflación que provoca un “Macro Estado” parásito, defendemos en cambio, el bolsillo de la clase media y los sectores más vulnerables, la libertad del mercado, el ‘emprendurismo’, la innovación, el respeto a la propiedad privada y un Estado de derecho estable y seguro.

Al oponernos a la tendencia globalista de control político y cultural de gobernanza única mundial, defendemos la identidad y soberanía de nuestros Estado-Nación que desde los orígenes del planeta como seres humanos hemos procurado; por ser la tendencia natural, congregarnos, asociarnos, vivir en familia, con el prójimo que étnica y lingüísticamente se nos asemeja.

Al oponernos a las fronteras abiertas, estamos a favor del trabajador nativo, para que no sea desplazado por mano de obra indocumentada y barata.

Al oponernos a la campaña abortista con todos sus matices, defendemos la vida y el ciclo normal de una generación que sustituye a otra.

Al oponernos a la propaganda de la comunidad LGTBIQ+, defendemos a nuestros niños, niñas y adolescentes de ser confundidos en cuanto a lo que son biológicamente y ser traumados psicológicamente.

Al oponernos al terrorismo religioso de organizaciones radicales islámicas en todas sus vertientes y sus "proxies" (patrocinados por Irán y compartes), defendemos la paz y la convivencia civilizada en y entre nuestros pueblos.

En fin, como podrán colegir, nos oponemos a toda forma y fondo que procura cancelar las instituciones y valores que nos legó la Civilización Occidental, léase: mayormente la CRISTIANDAD.

Bienvenida sea la ultraderecha o la extrema derecha, es decir, como la zurdería rancia y siniestra o la izquierda con máscara democrática y ‘liberaloide’, nos quiera llamar.

¡Dios, el Dios de la Biblia, el del Escudo Nacional de RD, con nosotros!

Temas
Te puede interesar

El falso progresismo y la amenaza a la libertad

Solo el fin de la dictadura y no la modernización del régimen es libertad para Cuba y seguridad para las Américas

Cuba, una ficha del juego de egos entre Putin y Trump

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU Donald J. Trump.
EEUU

Trump afirma que fallo de la Corte Suprema amplía sus poderes

El actor Robert Carradine falleció a los 71 años tras una larga lucha contra el trastorno bipolar
OBITUARIO

Muere actor Robert Carradine, estrella de "Lizzie McGuire" a los 71 años

El líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos Chuck Schumer.
Política comercial

Demócratas amenazan con bloquear cualquier intento de Trump de extender nuevo arancel global del 15%

Mario y Miriam de la Peña, padres de Mario de la Peña, una de las víctimas del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
Florida

Vigilia en Miami a 30 años del derribo de Hermanos al Rescate: exigen el encausamiento de Raúl Castro

Reporte del Servicio Meteorológico Nacional para el 24 de febrero de 2026, en Miami y el sur de la Florida.
BAJAS TEMPERATURAS

Alerta por frío extremo en el sur de la Florida, abrigarse es un imperativo

Te puede interesar

Reporte del Servicio Meteorológico Nacional para el 24 de febrero de 2026, en Miami y el sur de la Florida.
BAJAS TEMPERATURAS

Alerta por frío extremo en el sur de la Florida, abrigarse es un imperativo

Por Daniel Castropé
Miami Beach, Florida, playa llena de turistas.
PRINCIPAL INDUSTRIA

Ron DeSantis anuncia récord histórico de turistas en Florida con 143.3 millones en 2025

El actor Robert Carradine falleció a los 71 años tras una larga lucha contra el trastorno bipolar
OBITUARIO

Muere actor Robert Carradine, estrella de "Lizzie McGuire" a los 71 años

Naranjas.
CRISIS AGRÍCOLA

Tormentas invernales provocan pérdidas históricas de $3.170 millones al agro en Florida

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, asiste a una reunión con sus homólogos francés, británico y alemán en Londres el 8 de diciembre de 2025.
CONFLICTO

Zelenski asegura que Putin "no logró sus objetivos" de guerra en Ucrania