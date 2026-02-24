¿Es oro todo lo que brilla?

Uno de los misterios que rodean el escándalo de Jeffrey Epstein es que no parece que el Departamento de Justicia ni el FBI estén tomando medidas más contundentes, desde la publicación de los tres millones de archivos relacionados con el asunto.

Si bien figurar en los registros como alguien que conocía o era amigo de Epstein no es un delito, muchos congresistas exigen saber por qué no se ha llevado a cabo una investigación oficial sobre la amplia influencia que ejerció el delincuente sexual convicto.

¿Cuál era el motivo real para hacer lo que hizo? ¿Era trata de menores el único objetivo o había algo más?

El arresto en el Reino Unido la semana pasada del hermano menor del rey Carlos, el expríncipe Andrés, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor tras la pérdida de su título, ha generado demandas en el Congreso para que se tomen medidas similares contra implicados en Estados Unidos.

Mountbatten-Windsor fue arrestado por la policía e interrogado por las acusaciones de haber proporcionado información confidencial a Epstein cuando el expríncipe ejercía oficialmente como enviado comercial del Reino Unido. Ahora está siendo investigado por la policía por presunta conducta indebida en un cargo público, un delito que se remonta al siglo XIII.

Otra figura importante del Reino Unido, Peter Mandelson, quien fue embajador británico en Washington durante siete meses el año pasado, antes de su destitución, también está siendo investigado por sus vínculos con Epstein. La policía ha allanado sus domicilios y confiscado documentos.

Tanto Mounbatten-Windsor como Mandelson han negado cualquier irregularidad, aunque ambos fueron arrestados con algunos días de diferencia.

Y la lista de personalidades continua con un famoso ícono cultural francés de las décadas de 1980 y 1990, un diplomático un exministro, una princesa heredera noruegos todos o un asesor de seguridad nacional del primer ministro de Eslovaquia; solo algunos de los prominentes mencionados en el abundante material hecho público.

En Estados Unidos, un comité del Congreso lleva meses investigando el caso de Epstein, Aunque no hay indicios de que el Departamento de Justicia o el FBI estén realizando ninguna investigación propia.

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes ha solicitado a Mountbatten-Windsor y Mandelson que declaren, ya sea en Washington o desde Londres. Sin embargo, ninguno ha accedido y el comité no tiene la facultad de citar a nadie que no sea ciudadano estadounidense.

Muchas de las personas mencionadas en los archivos de Epstein por haber conocido o estar asociadas con él de alguna forma han emitido declaraciones negando tener conocimiento de las actividades del delincuente sexual con menores de edad. Todas las personas identificadas en los archivos han descartado cualquier insinuación de irregularidades personales, pero ha habido algunas repercusiones.

Kathryn Ruemmler, asesora legal del presidente Obama en la Casa Blanca, renunció a su destacado puesto en Goldman Sachs debido a su amistad con Epstein, aunque afirmó que sus vínculos eran puramente profesionales.

El secretario de Comercio del presidente Trump, Howard Lutnick, admitió haber almorzado con su familia en la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes Estadounidenses, pero afirmó no haber hecho "absolutamente nada malo en ningún sentido".

Este escándalo no desaparecerá, pero es probable que el drama quede relegado a un segundo plano si Washington decide seguir adelante con un ataque contra Irán mientras el Congreso ya exige que primero busque la aprobación antes de aventurarse en otra guerra.

Con o sin razón ya hay una pérdida de confianza a nivel global de instituciones, políticos, empresarios o medios, y no es una percepción aislada; por eso es tan importante la transparencia en estos casos para que los culpables asuman su responsabilidad y además para disuadir a otros de cometer delitos similares.