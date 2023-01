La Esquinita de Reme

*La espía más criminal de los últimos 100 años ha sido liberada, tras cumplir los 20 años en cárcel, y disfruta de la libertad que sus víctimas nunca podrán disfrutar. Ana Belén Montes, quien era responsable de informar a todos los organismos de Estados Unidos acerca de la peligrosidad de la Isla y quien concluyó en sus reportes que Cuba no presentaba peligro para Estados Unidos está “comiendo asopado” mientras sus víctimas no tendrán más oportunidades. ¡Muy triste para todos!

*El presidente Biden anunció el envío de 3.000 millones de dólares adicionales a Ucrania.

*El senador Ben Sasse renunció al Senado y ocupará la presidencia de la Universidad de la Florida para la cual fue contratado. El gobernador de Nebraska tendrá que nombrar otra persona para que ocupe la posición de Senador de Nebraska.

*Después de 15 votaciones la Cámara de Representantes eligió a Kevin McCarthy como el nuevo presidente. Una histórica decisión. A los detractores de McCarthy les pedimos seis meses para juzgar su labor. Si lo hace bien lo aplaudiremos. ¡Si lo hace mal lo abucharemos! Pero rogamos porque lo haga muy bien.

*Estamos en un nuevo año, pero aún no se ha podido saber quién fue “el soplón” o “la soplona” que alertó a todos de lo que se discutía en el Tribunal Supremo sobre el aborto. Es inconcebible que hasta la fecha “los cerebritos” de este país no tengan una respuesta. ¡De créalo o no lo crea!

*El año cerró con una inflación del 305.7 % para Venezuela. ¡Éramos pocos y parió la abuela!

*Joe Biden está renominando a docenas de personas que no fueron aceptadas anteriormente en posiciones claves, o jueces que no fueron aprobados y no consiguieron los votos necesarios. Biden no se da fácilmente por vencido.

*Interesante las declaraciones de la Casa Blanca de que el presidente Biden no asistiría al funeral del papa emérito Benedicto XVI por instrucciones del Vaticano y deseos específicos del difunto papa. ¿Qué pasó aquí?

*Adam Kinzinger, el fracasado congresista republicano, que se prestó para ser parte del Comité del 6 de Enero de 2021 junto a Liz Cheney, ha sido contratado a “bombo y platillo” por CNN. ¡Vamos a ver cuánto dura allí!

*El senador demócrata de Pennsylvania, Bob Casey, declaró que fue diagnosticado con cáncer de próstata el pasado diciembre. Espera operarse próximamente y considera que su trabajo en el Senado no será interrumpido.

*En un muy bien detallado informe se seleccionó a Tampa como la mejor ciudad de la Florida. Con una población de solamente 387.050 habitantes y con un desempleo de 2.7% esta atractiva ciudad fue la primera de la lista. Le siguen Jacksonville, Gainesville, Cabo Coral, Orlando y en sexto lugar Miami con un desempleo de 2.6% y más restaurantes y atractivos que el resto. Continúan en la lista Melbourne, Tallahassee y otras. Sin duda, Tampa es una “joyita”.

*La noticia de que el recién electo congresista de New York George Santos había fabricado partes de su resumé ha sorprendido a muchos y la prensa liberal tiene armado un “revolú”. Sin embargo, nunca se sorprendieron ni pidieron tomar medidas con las mentiras de Joe Biden, de Richard Blumenthal, de Connecticut que puso en su resume que había peleado en Vietnam (lo cual es falso), o los comentarios de la senadora Elizabeth Warren acerca de su descendencia india.

*El número de televidentes a las emisoras de cable bajó en el 2022, con una caída de 1% para Fox, 21% para MSNBC y 33% para CNN que está cada día peor.

*Murió la persona más longeva de los Estados Unidos. Una señora de Iowa a los 116 años. ¡QEPD!

*Celia Cruz, nuestra inmortal artista, fue seleccionada por la revista Rolling Stones como una de las 200 mejores cantantes de todos los tiempos apareciendo, además en la portada de la publicación. ¡Azúcar!

*El ministro de Defensa de Taiwan declaró que 71 aviones chinos sobrevolaron la isla de Taiwan durante el fin de semana pasado. Los comunistas chinos no paran en su intención de amedrentar a los taiwaneses.

*Le dice Guillermito a Rolando: “¿Oye, por qué tú tomas?” “¡Yo tomo para olvidar!” “¿Pero olvidar qué?” “No sé, ¡ya se me olvidó!”