martes 9  de  junio 2026
EEUU

Jefe del Pentágono viaja a Guantánamo para reunirse con tropas estadounidenses en medio de tensiones con Cuba

Se trata de una gira de supervisión de las operaciones militares en la región y de contacto directo con las fuerzas desplegadas, en un momento de refuerzo de la presencia estadounidense en el Caribe y Oriente Medio, según informó el Pentágono

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo el 25 de febrero de 2025.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo el 25 de febrero de 2025.

@SecDef / X
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, se reúne con personal militar estadounidense en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo el 25 de febrero de 2025.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, se reúne con personal militar estadounidense en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo el 25 de febrero de 2025.

@SecDef/X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El secretario de Guerra, Pete Hegseth, viaja este miércoles a la Bahía de Guantánamo, Cuba, para reunirse con tropas desplegadas en la base y con mandos del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), en medio de tensiones y una serie de sanciones contra La Habana.

El viaje forma parte de una gira de supervisión de las operaciones militares en la región y de contacto directo con las fuerzas desplegadas, en un momento de refuerzo de la presencia estadounidense en el Caribe y Oriente Medio, según informó el Pentágono.

Lee además
El dictador Raúl Castro (izq.) junto al designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.
BUROCRACIA

Régimen de Cuba reduce a veinte la cantidad de ministerios
Edificio del poderoso conglomerado militar cubano Gaesa, en La Habana, Cuba. 
RECUPERACIÓN

Cuba: Para sanear la economía durante una transición, ¿Por qué GAESA debe ser eliminada?

No consta que el secretario de Guerra haya visitado previamente la base de Guantánamo desde que asumió el cargo en 2025, según la información disponible.

Luego a Florida

Luego de su viaje a la base, Hegseth se dirigirá a Florida, donde tendrá reuniones con los altos mandos del CENTCOM, en medio de una nueva serie de intercambio de fuego con Irán en Oriente Medio y una creciente tensión sobre Cuba.

Este tipo de desplazamientos forman parte de su agenda habitual de supervisión de tropas, con visitas periódicas a bases militares dentro y fuera de Estados Unidos para mantener contacto directo con los mandos y el personal desplegado.

La visita se produce una semana después de que la Administración estadounidense anunciara nuevas sanciones contra el designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y otros altos cargos del régimen de La Habana, en respuesta a la situación de derechos humanos en la isla.

Desde el inicio del año, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha endurecido su política hacia Cuba, con nuevas restricciones económicas y diplomáticas y un aumento de la presión sobre la dictadura comunista de Cuba, con 67 años en el poder. La isla enfrenta un bloqueo petrolero que inició tras la captura del gobernante venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas el pasado 3 de enero, quien se encuentra recluido en una cárcel federal en Nueva York junto a su esposa, acusados de narcotráfico.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Exmilitar cubano enfrenta la justicia en Florida por el caso de Hermanos al Rescate

El Pentágono acusa a empresas tecnológicas chinas de cooperar con el ejército de su país

Exorcista es expulsado de una diócesis en Washington por vincular a los ovnis con el demonio

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Don Gaetz es senador republicano de Florida por el Distrito 1. 
PROTEGER EL BOLSILLO

"Usted no debería pagar un alquiler al gobierno por su casa", dice senador de Florida sobre reforma fiscal

George Pino.
JUSTICIA

Juicio contra empresario George Pino se suspende tras quiebre emocional del acusado

El astronauta de la NASA Randy Bresnik , comandante; el astronauta de la ESA (Agencia Espacial Europea) Luca Parmitano , piloto; el astronauta de la NASA Andre Douglas , especialista de la misión y el astronauta de la NASA Frank Rubio , especialista de la misión. 
ESPACIO

La NASA anuncia nombres de los astronautas de Artemis III

El portaviones Abraham Lincoln (CVN 72) navega por el mar Arábigo en apoyo del bloqueo de EEUU contra Irán.
GUERRA

EEUU lanza ataques contra Irán tras derribo de helicóptero; Teherán ataca base estadounidense en Baréin

Los candidatos presidenciales de Perú, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, el 7 de junio de 2026.
ELECCIONES

Un solo voto válido define la presidencia de Perú, no existe "empate técnico" en el balotaje

Te puede interesar

El portaviones Abraham Lincoln (CVN 72) navega por el mar Arábigo en apoyo del bloqueo de EEUU contra Irán.
GUERRA

EEUU lanza ataques contra Irán tras derribo de helicóptero; Teherán ataca base estadounidense en Baréin

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El astronauta de la NASA y especialista de misión Frank Rubio saluda durante una conferencia de prensa en la que se anunció la tripulación de la misión Artemis III en el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston, Texas, el 9 de junio de 2026.
MISION ESPACIAL

Astronauta de raíces hispanas integra la misión Artemis III de la NASA rumbo al regreso a la Luna

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo el 25 de febrero de 2025.
EEUU

Jefe del Pentágono viaja a Guantánamo para reunirse con tropas estadounidenses en medio de tensiones con Cuba

Agentes de la Patrulla Fronteriza en el muro fronterizo entre EEUU y México en Nogales, Arizona, el 4 de febrero de 2026.
Migración

EEUU espera concluir la construcción del muro fronterizo con México a finales de 2027

Nelson A. Rodríguez-Varela, abogado cubanoamericano, radicado en Miami con experiencia en defensa criminal y litigios ante tribunales estatales y federales.
ANÁLISIS LEGAL

Abogado explica qué debería probar la Fiscalía en proceso contra exmilitar acusado en caso Hermanos al Rescate