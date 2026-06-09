¿Pueden las golondrinas hacer verano?

Ahora ya no son solo los tribunales los que obstaculizan las políticas del presidente Donald Trump, sino también algunos republicanos se han atrevido a votar en contra de su propio líder. Y es que la semana pasada, cuatro republicanos votaron junto a los demócratas en la Cámara de Representantes para limitar la facultad del mandatario para declarar la guerra.

Fue, en la práctica, una votación en contra de la guerra contra Irán. Trump, por supuesto, se mostró furioso y calificó de antipatriotas a esos cuatro renegados.

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Lo que esta acción demostró es que el jefe de Estado ya no puede contar con el apoyo monolítico de los republicanos de la Cámara y el Senado para sus políticas.

En cuanto al tema de la guerra con Irán, la Casa Blanca ha actuado, hasta ahora, al margen del Congreso; los cuatro republicanos, procedentes de Kentucky, Ohio, Pensilvania y Míchigan, quisieron expresar su descontento, a pesar de que la votación no tendrá repercusiones en el conflicto bélico en sí.

La decisión de estos cuatro republicanos se produjo tras una serie de fallos judiciales que también habían irritado al presidente; el más destacado fue la sentencia de la Corte Suprema de febrero (aprobada por 6 votos a favor y 3 en contra), que dictaminó que los aranceles globales impuestos por la administración Trump excedían las competencias otorgadas al presidente por el Congreso.

Igualmente, hace unos días, un tribunal de apelaciones determinó que la política de la administración Trump de expulsar a las tropas transgénero de las fuerzas armadas violaba la Constitución.

Posteriormente, un juez federal bloqueó el plan de Trump para crear un fondo especial destinado a indemnizar a quienes se consideraban habían sido perjudicadas por el gobierno anterior.

Tanto republicanos como demócratas en el Congreso calificaron la iniciativa de "fondo discrecional" que podría beneficiar a quienes irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Trump luego anunció que retiraría la propuesta del fondo.

La Casa Blanca está inmersa en varias negociaciones delicadas para hallar una fórmula que ponga fin a la guerra con Irán y detenga los combates entre Israel y Hezbolá en el Líbano.

Ante la creciente aversión en Estados Unidos y, ahora, la oposición de un grupo de republicanos de la Cámara a la guerra con Irán aumenta la presión sobre la administración para alcanzar un acuerdo lo antes posible.

El problema radica en que el régimen de Teherán es consciente de esta situación y parece estar frenando el impulso hacia un acuerdo.

A lo largo de la semana pasada, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzó ataques con drones y misiles contra Baréin y Kuwait, causando graves daños en el aeropuerto internacional de Kuwait. Teherán afirmó que se trataba de una represalia por el ataque del ejército estadounidense contra un petrolero que intentaba entrar en un puerto iraní.

Mientras tanto, la Marina de los Estados Unidos mantiene un bloqueo naval en todos los puertos de Irán.

En resumen, es un momento frustrante para el presidente y lo último que necesita es la oposición de su propio partido, algo que podría convertirse en una tendencia en los próximos meses, de cara a las elecciones de mitad de mandato, a menos que se produzca un avance real en las negociaciones con Irán que ponga fin a toda la violencia en Oriente Medio, incluidos el Líbano y Gaza.