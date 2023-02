La Esquinita de Reme

* Ghislaine Maxwell declaró que a Epstein lo mataron y que ella no creía en la historia que se había suicidado en la cárcel. También declaró que no creía que la foto del príncipe Andrés con una joven que lo acusa de haber abusado de ella sea legítima, sino que fue trabajada en Photoshop. Esa foto le ha costado al príncipe británico su expulsión de las actividades oficiales en el Reino Unido. Hasta ahora no se ha publicado la lista de los huéspedes de la isla privada de Epstein, adonde iban sus poderosos amigos y jóvenes (en muchos casos menores de edad) a “vivir la vida loca”. Hora de darla a conocer.

*Todos sabemos que las primarias para la presidencia en Estados Unidos son crueles y que se dicen muchas cosas que después se tratan de recoger, pero no siempre se puede. En el Partido Republicano hemos visto primarias que han dejado a buenos candidatos completamente destrozados y sin poder participar en contiendas electorales después de atravesar ese proceso. Pero nunca habíamos visto ataques contra líderes que no han declarado aún su intención de aspirar. En otras palabras, nunca habíamos visto tirar ráfagas de ametralladora al aire. Me refiero específicamente a los insultos del expresidente Trump contra el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. El senador Lindsey Graham declaró que él apoya a Trump para el 2024, pero que no estaba de acuerdo con ataques a un gran gobernador con extraordinaria popularidad entre los republicanos e independientes. ¡Allá va eso!

*Bed, Bath y Beyond está preparándose para presentar bancarrota en esta semana. Una excelente empresa que ha caído increíblemente,

*El colmo del descaro es que CNN culpe a nuestro gobernador Ron DeSantis con los ataques enfermizos de cinco policías afroamericanos contra un joven negro que le costó la vida. DeSantis no solamente no tiene nada que ver con eso, sino que está a más de 600 kilómetros de distancia. Definitivamente, el popular gobernador se ha convertido en el totí.

*¡Ahora sí! En una emocionante despedida Tom Brady anunció que se retiraría definitivamente del fútbol americano. Un gran jugador que ha inspirado a miles de fanáticos. ¡Felicidades y éxitos!

*Ted Cruz está sugiriendo la eliminación del IRS y que se sustituya con un impuesto fijo. Tiene el apoyo de millones de ciudadanos aburridos del Internal Revenue Service.

*Ronna McDaniels fue electa como presidenta del Comité Nacional Republicano después de una contienda “pesada”. Es su cuarto mandato en esa posición y anuncia que la última. A pesar de haber perdido en el 2020 la Cámara Baja, el Senado y la Casa Blanca y haber tenido unos resultados pésimos en el 2022, sigue ganando con amplios márgenes. Si no quieres sopa te dan tres tazas.

*El senador de la Florida Rick Scott anunció sus deseos de ser reelegido en el 2024 para el Senado. Su trayectoria ha sido ejemplar y su labor a favor de los floridanos muy favorable. Rick Scott merece el apoyo entusiasta de todos para las elecciones del 2024.

*Tan pronto fue eliminado del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja por su poca confiabilidad, el congresista Adam Schiff anunció que aspiraría al Senado por California en el puesto que ocupa en estos momentos la senadora Dianne Feinstein. Schiff no tiene credibilidad en Washington ni es respetado por su pasado de “lengua larga” con la prensa. Hasta la fecha la Feinstein no ha indicado que no aspirará, así que Schiff se está adelantando a los acontecimientos.

*Facebook anunció la semana pasada que permitirá al expresidente Trump regresar a sus páginas en las próximas semanas. Esto es un éxito para Trump que utilizaba frecuentemente las redes sociales para comunicarse con sus partidarios.

*El papa Francisco “abrió de nuevo su boca” para criticar a obispos y sacerdotes que excluyen a homosexuales de sus iglesias. El Papa declaró que la homosexualidad “es un pecado, pero no un crimen”. Pide a los sacerdotes que no juzguen mal a los homosexuales y le den la bienvenida en sus iglesias.

*En un juicio, el fiscal se vira para el acusado y dice: “Miren a este hombre, su mirada torva, su frente estrecha y arrugada, sus ojos hundidos y su mirada siniestra”. El acusado grita en ese momento: “¿Pero me van a juzgar por feo o por asesino?”