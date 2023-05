La Esquinita de Reme

*El gobernador DeSantis firmó la ley que permitiría condenar a la pena máxima a los violadores de menores. ¡En la Florida tenemos ley y orden!

*Después de asesinar cruelmente a cinco hondureños incluyendo un niño, el mexicano Francisco Oropeza fue encontrado en una casa cerca de Houston. Tiene cinco cargos por asesinatos. La fianza que le pusieron es de $5 millones (no debieron ponerle fianza después de este crimen cruel). Oropeza ha sido deportado cuatro o cinco veces a México entre el 2009 y el 2016. Realmente, ha sido un crimen cruel. Imagino pasará el resto de su vida detrás de rejas.

*Nordstrom y otras tiendas han decidido descontinuar sus operaciones en San Francisco ante la enorme crisis de asaltos, robos y vandalismo. ¡Los demócratas de nuevo en acción!

*Gana la derecha en Paraguay evitando así otra caída de un país democrático en las garras de los comunistas. Santiago Peña triunfa con una masiva votación representando al Partido Colorado. Joven, inteligente, anticomunista podrá traer progreso a su país. ¡Dios lo ayude!

*En una nueva nota de dolor para la economía de los Estados Unidos, la poderosa cadena de Bed, Bath and Beyond se acogió al Capítulo 11 de la ley de bancarrota. Esta tienda emplea a 14.000 personas en USA y Puerto Rico. Un fuerte golpe para muchos Estados, entre ellos Florida, donde varias tiendas ya cerraron a principios de este año.

*De Facebook: El socialismo es el sistema que te quiebra las rodillas para que tengas que decir “Gracias por las muletas”. ¡Qué horror!

*La artista cubana Ana de Armas volvió a irse a Cuba. Esta vez con un nuevo “boyfriend”. La última vez que fue se llevó a Ben Affleck que ahora está con Jennifer López, la famosa JL con quien se casó el año pasado. Según dice Ana, fue a Cuba a ver a su familia. Nunca ha tenido una palabra de condenación a la tiranía de Cuba. Nunca ha denunciado los cientos de jóvenes presos solamente por querer vivir en paz. Por eso, tal vez, le permiten ir.

*Un cuarto banco en Estados Unidos se declara insolvente, confirmando la premisa de que continúa la crisis financiera en este país. El First Republic Bank, que había recibido un rescate de 30.000 millones de dólares aportados por once entidades financieras, explotó finalmente después del éxodo de depósitos. ¡Quien no vea la realidad de la situación financiera en Estados Unidos está completamente ciego!

*Más de 6.3 millones de ilegales han cruzado la frontera entre México y Estados Unidos desde que Joe Biden se convirtió en presidente. Es algo completamente anormal y muy peligroso para Estados Unidos. Sin embargo, el incapacitado secretario de Homeland Security dice “todo está bajo control y no hay problemas”. ¡Qué falta de respeto al país!

*El crecimiento económico de Estados Unidos solamente tuvo un anémico aumento de un 1% en el primer cuarto del año. Se nota el enfriamiento en la economía. ¡Muy pobre!

*La absurda posición del presidente Biden de no discutir con Kevin McCarthy la reducción de la terrible deuda del país es un serio peligro para todos. Creo que solamente hablando se puede llegar a una solución del problema que es insostenible. Mientras tanto, McCarthy pudo aprobar en la Cámara Baja su plan que permitiría rebajar la deuda en los próximos 10 años. ¡Mr. Magoo en sus peores momentos!

*Food & Wine incluyó a Miami en el selecto grupo de las mejores ciudades para comer bien en Estados Unidos. En primer lugar, esta New York, seguida de New Orleans, San Francisco, Charleston y otras. Miami ha mejorado mucho en la escena culinaria y se espera que siga en forma ascendente en el resto del año.

* Southwest Airlines vuelve con serios problemas. Mandaron a parar todos sus vuelos el martes 18 de abril por asuntos técnicos. Definitivamente esta aerolínea debe ser supervisada seriamente para ver que está pasando y evitar futuros problemas

*Le dice Chiquitica a Ramona: “A mi edad ya no me duelen las traiciones, las mentiras ni los desengaños. ¡Lo que más me duelen son las articulaciones!”